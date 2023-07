IdentPro DeepHub-Connected: Mit dem omlox-Standard die Zukunft der Intralogistik stärken

IdentPro, ein führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen für die Intralogistik, ist nun offiziell als „DeepHub Connected“ zertifiziert.

Als erste und bisher einzige Anbieter einer LiDAR basierte Lokalisierung nach omlox-Standard wurde IdentPro in enger Zusammenarbeit mit dem omlox-Partner Flowcate über das Partnerprogramm akkreditiert. Diese Anbindung ermöglicht es IdentPro, sein Leistungsangebot interoperabel zu erweitern und Kunden noch effizientere Prozessoptimierungen anzubieten.

Mit der Integration von Flowcate, einem hochmodernen Anbieter für Datenmanagement und -analyse, bietet IdentPro nun Zugang zu einer breiten Palette von Funktionen und Tools zur Optimierung der Lagereffizienz und Informationsverarbeitung. Diese Verbindung ermöglicht die nahtlose Verknüpfung von verschiedenen Identifikations- und Tracking-Systemen (RTLS) mit bestehenden Intralogistik-Infrastrukturen und bietet Logistikern und Führungskräften eine umfassende Echtzeit-Überwachung und -Steuerung ihrer Betriebsabläufe.

DeepHub von Flowcate: Standardisierte Geodaten effektiv nutzen!

Flowcate ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, die Nutzung von Standortdaten im IoT zu revolutionieren. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich standortbasierter Dienste widmet sich das ambitionierte und hochqualifizierte Team von Flowcate der kontinuierlichen Erweiterung seiner Produkte, um die Implementierung neuer und innovativer Anwendungsfälle zu ermöglichen. Im Rahmen ihres Partnerprogramms wurde das Warehouse Execution System von IdentPro mit der begehrten „DeepHub Connected“-Zertifizierung erweitert.

Mit DeepHub kann nun jedes Auto-ID- und Ortungssystem mit den Echtzeitdaten des Warehouse Execution Systems von IdentPro zusammenarbeiten. Diese Erweiterung eröffnet das Potenzial für noch umfassendere automatisierte Lagerlösungen, die jede Art von Lageranforderungen abdecken.

Omlox-Standard: Mehr Planungssicherheit durch Interoperabilität!

IdentPro ist ein überzeugter Fürsprecher von Standards in der Branche. Die Anpassung an die Standardisierung von Geodaten nach omlox ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Identifikations- und Ortungstechnologien. Auf diese Weise entsteht eine einheitliche und interoperable Plattform für die Intralogistik.

„Wir freuen uns sehr als erster Anbieter einer LiDAR basierte Lokalisierung nach omlox-Standard über die DeepHub-Connected-Zertifizierung unserer Lösung. Die damit verbundenen Möglichkeiten, unseren Kunden nahtlose Transparenz entlang der gesamten Supply Chain zu bieten, ist ein großer Mehrwert“, sagt Dr. Martin Welp, Co-CEO von IdentPro. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Standards wie omlox eine zentrale Rolle für die Zukunft der Branche spielen werden. Wir werden weiterhin daran arbeiten, diese zu fördern und unsere Kunden bei der Implementierung zu unterstützen“.

IdentPro ist stolz darauf, seinen Kunden stets die neuesten technologischen Entwicklungen und Lösungen zur Optimierung ihrer Intralogistikprozesse anzubieten. Mit der DeepHub-Fähigkeit und dem Engagement für Standards wie omlox positioniert sich IdentPro als zuverlässiger Partner für Unternehmen, die eine effiziente und zukunftssichere Intralogistiklösung suchen.

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

Firmenkontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-0



https://www.identpro.de

Pressekontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-28



http://www.identpro.de

