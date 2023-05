IdentPro erhält herausragende Bewertung im IFOY Test-Bericht 2023

Troisdorf, 30. Mai 2023 – IdentPro, ein führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen für die Intralogistik, erhält eine herausragende Bewertung für sein Warehouse Execution System im IFOY Test-Bericht 2023.

Die IFOY TEST DAYS in Dortmund, eine der wichtigsten Veranstaltungen in der Intralogistik-Branche, brachten in diesem Jahr 1.200 Teilnehmer zusammen. Auf der Veranstaltung wurden insgesamt 100 Innovationen ausgestellt und von einer hochkarätigen Jury bewertet. IdentPro konnte mit seinem wegweisenden Warehouse Execution System überzeugen und erhielt eine außerordentlich positive Bewertung.

Die IFOY-Jury würdigte IdentPro und betonte: „Die Nutzung des digitalen Zwillings auf diese praxisorientierte Weise mit der Implementierung verschiedenster Materialflusstechnik und Lagerverwaltung hat zweifellos einen hohen Innovationsgrad.“ Die Jury hob besonders die fortschrittliche Umsetzung des digitalen Zwillings in Echtzeit hervor, der eine effiziente Steuerung und Optimierung der Lagerprozesse ermöglicht.

Das Warehouse Execution System von IdentPro bietet Unternehmen eine umfassende Lösung zur Verbesserung ihrer Lagerlogistik. Mit der Implementierung des digitalen Zwillings ermöglicht die Software eine präzise Planung, Steuerung und Optimierung der Materialflusstechnik und der Lagerverwaltung. Dies führt zu einer höheren Effizienz, geringeren Betriebskosten und einer verbesserten Kundenzufriedenheit.

„Wir sind stolz darauf, dass unser ‚Warehouse Execution System‘ im IFOY Test-Bericht 2023 eine sehr gute Bewertung erhalten hat“, sagte Dr. Martin Welp, Co-CEO von IdentPro. „Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für Innovation und unsere Fähigkeit, hochwertige Saoftwarelösungen anzubieten, die die Anforderungen der modernen Intralogistik erfüllen. Wir bedanken uns bei der IFOY-Jury für diese Auszeichnung.“

IdentPro bleibt bestrebt, die Erweiterung der Digitalisierung und Automatisierung der Intralogistik weiter zu fördern und Lösungen anzubieten, die den steigenden Anforderungen der Branche gerecht werden. Das Unternehmen freut sich darauf, seine wegweisenden Innovationen auf dem Markt voranzutreiben und die Effizienz in Lagerumgebungen weltweit zu verbessern.

Den ganzen Testbericht finden Sie hier: https://www.ifoy.org/en/ifoy-mgzn

Mehr zum Warehouse Execution System finden Sie hier: https://identpro.de/echtzeit-lokalisierung-mit-bemannten-staplern/

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

Firmenkontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-0



https://www.identpro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.