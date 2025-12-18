iDWELL erwirbt KI-basierte Finanzverwaltung

Das PropTech-Unternehmen iDWELL setzt mit der Übernahme einer KI-basierten Finanzverwaltung speziell für Hausverwaltungen seinen Wachstumskurs konsequent fort. Das Unternehmen hat sich dazu Rechte an der Finanz-Softwarelösung ihres langjährigen Entwicklungspartners domonda gesichert. Diese automatisiert Prozesse im kaufmännischen Management und beherrscht die Komplexität der Immobilienbuchhaltung. Mit den erworbenen Rechten darf iDWELL die Lösung künftig weiterentwickeln und im gesamten Immobiliensektor vertreiben.

Mit „iDWELL Finance“ werden exklusive Rechte erworben

„iDWELL Finance“ ist eine Finanzverwaltungslösung, die vom Anbieter für Finanz- und Buchhaltungssoftware Domonda entwickelt wurde. iDWELL kooperiert bereits seit knapp zwei Jahren mit Domonda im Bereich der Finanzautomatisierung.

„iDWELL hat sich exklusive Rechte in der Immobilienbranche für die Weiterentwicklung und den Vertrieb dieser innovativen Finanzlösung gesichert“, erklärt Alexander Roth, Gründer und CEO von iDWELL, der seine KI-Strategie vorantreiben möchte. „Die Lösung ist auf die komplexen Anforderungen von Immobilienverwaltungen zugeschnitten. Wir integrieren diese und bauen unser Ökosystem zu einer umfassenden Plattform aus. Damit entwickeln wir uns vom PropTech zum AI-Tech“, so Roth weiter.

Branchenspezifische KI

Mit der „iDWELL Finance“-Lösung möchte das Unternehmen die Effizienz für seine Kunden deutlich verbessern. Der entscheidende Unterschied liegt in der branchenspezifischen KI: „Generische, unstrukturierte Lösungen können bei komplexen Rechnungsstrukturen von Hausverwaltungen oft nur bis zu 60 Prozent der Daten korrekt auslesen. Mit „iDWELL Finance“ erreichen wir eine Erkennungsrate von 95 Prozent. Das spart unseren Verwaltern täglich viele Stunden manuellen Aufwand“, verdeutlicht Roth die Vorteile.

Führende Immobilienunternehmen setzen bereits auf Lösung

Die „iDWELL Finance“-Lösung automatisiert Prozesse im kaufmännischen Management und bewältigt dabei die Komplexität der Immobilienbuchhaltung. Sie wird bereits von rund 100 führenden Immobilienunternehmen wie MVGM, Kager-Knapp oder der MWW AG in Metropolen wie Frankfurt, Wien oder Leipzig eingesetzt.

Weiterentwicklung von „iDWELL Finance“

Es ist geplant, „iDWELL Finance“ laufend weiterzuentwickeln. So soll die Lösung um Funktionen in den Bereichen Dokumentenmanagementsystem (DMS), tiefgreifende KI-Prozessoptimierungen sowie neue Banking-Module zur vollautomatisierten Zahlungsabwicklung ergänzt werden. Diese Erweiterungen sind speziell darauf ausgelegt, die Verwaltung von Miet- und Eigentumseinheiten effizienter zu gestalten und die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form (GoBD-Compliance) zu gewährleisten.

„Mit diesem Ausbau vereinen wir alle Stakeholder – von der Verwaltung bis zum Dienstleister – auf einer intelligenten Plattform“, so Roth.

Ökosystem und Partnernetzwerk

iDWELL bietet eine offene Systemarchitektur samt Schnittstellen an. Gemeinsam mit ihren etablierten Partnern wie etwa Aareon, Domus oder Real Data wird so ein reibungsloses Zusammenspiel mit den bestehenden ERP-Systemen von Hausverwaltungen gewährleistet.

Über Domonda

Domonda mit Sitz in Wien ist ein führender Anbieter von Finanz- und Buchhaltungssoftware als SaaS-Lösung, der sich auf die Automatisierung des gesamten Rechnungsworkflows für Firmenkunden im DACH-Raum spezialisiert hat. Mithilfe hochentwickelter KI-Technologie digitalisiert domonda Finanzprozesse für KMU und den Mittelstand und spezialisierte Branchen, einschließlich der Immobilienwirtschaft. Domonda ist neben seiner eigenen Softwarelösung domonda auch als White-Label-Lösungsanbieter bei diversen Steuerkanzleien und Kunden im Einsatz, der Verkauf der Lizenz für iDWELL Finance schafft eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen und ihre jeweiligen Zielmärkte.

Über iDWELL

iDWELL ist ein führendes PropTech-Unternehmen, das seit 2017 die Immobilienbranche revolutioniert. Mit einer innovativen Softwareplattform verwaltet iDWELL deutlich über einer Million Bestandseinheiten in Österreich, Deutschland und der Schweiz und betreut mehr als 900 Kunden. Im November 2024 sicherte das PropTech ein Investment in der Höhe von rund 10 Millionen Euro von Knight Capital sowie bestehenden Investoren wie Flashpoint Venture und Wecken & Cie. Die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung optimiert Effizienz und Transparenz im Immobilienmanagement durch eine zentrale, digitale Plattform.

