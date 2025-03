IEEBEE auf der IHM: Nachhaltige Washi-Tapes für Bastler und Heimwerker

Premiere auf der IHM in München: IEEBEE präsentiert erstmals seine umweltfreundlichen und nachhaltigen Washi-Tapes. Zu sehen in Halle C3 an Stand 446.

[München – März 2025] – Premiere auf der IHM in München: IEEBEE präsentiert erstmals seine umweltfreundlichen und nachhaltigen Washi-Tapes. Messebesucher können sich die nachhaltigen und kreativen Produkte mit 50 Prozent Rabatt sichern.

Auf der Handwerksmesse (12.-16. März 2025) zeigt das Unternehmen aus Fernost in Halle C3 am Stand 446 erstmals seine kreativen Lösungen. Jede Klebebandrolle ist wiederverwendbar und damit die ideale Wahl für Bastler, Heimwerker und Planer. Zu sehen ist auch eine Reihe von Bändern in limitierter Auflage. Vorteil für die Messebesucher: Auf die Retailprodukte gibt es einen exklusiven Rabatt von 50 Prozent – aber nur bis zum Ende der Messe. Auch andere Produkte sind verbilligt im Angebot.

Die Bänder werden unter hohen Standards produziert. Der Hersteller setzt dabei umweltfreundliches Papier und Tinte ein, zudem sind die Washi-Tapes in Kartonboxen verpackt, auf Plastik wird hier verzichtet. Nach dem Gebrauch können die Bänder ohne klebrige Rückstände abgezogen und auch neu positioniert werden. Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der Washi-Tapes von IEEBEE werden auf dem Messestand demonstriert. Händler können sich die Produkte zu Messekonditionen sichern, um sie verbilligt im eigenen Shop anzubieten.

IEEBEE – Unternehmensportrait

Die Marke IEEBEE wurde vor acht Jahren ins Leben gerufen und hat sich auf die Produktion von nachhaltigen und kreativen Washi-Tapes fokussiert. Die Produkte des chinesischen Herstellers sind inzwischen auch bei Kunden in Europa und Nordamerika beliebt. Der Name IEEBEE ist von der fleißigen Biene inspiriert, die endlose Erkundung und Kreativität symbolisiert – so sammeln auch die Designer aus Fernost kreative Ideen für ihre Produkte. Dabei wird der Umweltschutz nicht vergessen: Die Produkte sind nachhaltig und teils wiederverwendbar.

