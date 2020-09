IFA-Event: HONOR erweitert sein All-Scenario-Ökosystem

Launch der HONOR Watch GS Pro und des HONOR MagicBook Pro

-Vorstellung der HONOR Watch ES für stylishe Nutzer

-Prozessor-Update für das HONOR MagicBook 14 und 15

Berlin, 04. September 2020 – Die globale Technologiemarke HONOR präsentierte heute auf ihrer IFA-Technologiekonferenz 2020 eine Reihe von Smart-Life-Produkten mit dem Fokus auf einer vernetzten Zukunft für Jugendliche auf der ganzen Welt – das Motto: “Expand Your Smart Life”. Bei dem Update des Produktportfolios der jungen Marke stehen Fitness, Kreativität, Produktivität und Unterhaltung im Mittelpunkt. Vorgestellt wurden die neue HONOR Watch GS Pro, die HONOR Watch ES und das HONOR MagicBook Pro. Außerdem wurden Prozessor-Updates für das HONOR MagicBook 14 und 15 verkündet.

Urban Exploration: Die robuste HONOR Watch GS Pro

Die HONOR Watch GS Pro ist eine robuste Smartwatch, die Abenteurern hilft, ihre Leistung in der freien Natur zu steigern. Ausgestattet mit einer Akkulebensdauer von 25 Tagen setzt die Smartwatch ein starkes Zeichen in ihrem Produktsegment. Unterstützt durch hochpräzise, eingebaute Dual-Satelliten-Positionierungssysteme, ist die HONOR Watch GS Pro mit einer Routenrücklauffunktion (hilft bei Desorientierung zum ursprünglichen Weg zurückzukehren) und einem Routenabweichungsalarm ausgestattet, um den Benutzern zu helfen, ihr Training präzise zu gestalten. Darüber hinaus unterstützt die HONOR Watch GS Pro mehr als 100 Trainingsmodi und die Aufzeichnung von Trainingsdaten, darunter Bergsteigen, Wandern, Skifahren, Laufen in der Halle und im Freien sowie freies Training.

Die HONOR Watch GS Pro kann ab dem 07. September auf HiHONOR vorbestellt werden und ist dann bis zum 20. September zum Angebotspreis von 199,90 EUR zu erwerben. Open Sales startet ab dem 21. September zu einer UVP von 249,90 EUR. Die Smartwatch wird in den Farben Charcoal Black, Marl White, und Camo Blue erhältlich sein.

Fashionable Fitness: Die stylishe HONOR Watch ES

Die HONOR Watch ES richtet sich an modebewusste Fitness-Enthusiasten, die einen virtuellen Coach für unterwegs suchen. Die Watch bietet ein stilvolles 1,64-Zoll-AMOLED-Display, 95 Trainingsmodi, 12 animierte Trainingskurse mit spezifischen Szenarien wie Fettverbrennungs- und Bauchmuskeltraining und eine Reihe von Gesundheitsfunktionen. So eignet sich die HONOR Watch ES für stylishe Benutzer, die ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden managen und gleichzeitig ein trendiges Premium- Accessoire tragen wollen – ohne ein Premium-Preisschild.

Die HONOR Watch ES kann ab dem 07. September auf HiHONOR vorbestellt werden und ist bis zum 20. September zum Angebotspreis von 79,90 EUR zu erwerben. Open Sales startet dann ab dem 21. September zu einer UVP von 99,90 EUR. Die Uhr wird in den Farben Meteorite Black, Coral Pink und Icelandic White erhältlich sein.

Creative Productivity – Das starke HONOR MagicBook Pro

Das HONOR MagicBook Pro, welches mit vorinstalliertem Microsoft Windows 10 ausgeliefert wird, verhilft Kreativprofis ihre Visionen umzusetzen. Ausgestattet mit einem hochmodernen AMD Ryzen 5 4600H Prozessor mit integrierter Radeon™ Grafik und sechs Prozessoren sowie zwölf Threads bietet das HONOR MagicBook Pro selbst bei komplexen Aufgaben eine reibungslose Leistung. Mit einem schnellen 512 GB SSD-Speicherlaufwerk und 16 GB DDR4 Dual-Channel RAM garantiert das HONOR MagicBook Pro blitzschnelle Datengeschwindigkeiten beim Lesen und Übertragen von Dateien. Mit einer kleinen Standfläche von 369 mm x 234 mm x 16,9 mm ist das HONOR MagicBook Pro dank seines kompakten und leichten Designs perfekt für die flexible Arbeitswelt von heute geeignet, sodass Benutzer unterwegs arbeiten, aber auch Spiele und Filme genießen können.

Das HONOR MagicBook Pro (16+512GB) mit AMD Ryzen 5 4600H Prozessor wird ab dem 07. September zu einer UVP von 899,90 EUR auf HiHONOR sowie auch bei Amazon, OTTO und Cyberport erhältlich sein.

Prozessor Update für das HONOR MagicBook 14 und 15

Die AMD-Aktualisierung des HONOR MagicBook 14 und 15 verbessert das Nutzererlebnis durch den neuen Ryzen 5 4500U Prozessor. Zusammen mit einem atemberaubenden minimalistischen Design und einem FullView Display hat der anspruchsvolle Nutzer sein “Home-Office” immer griffbereit.

Das HONOR MagicBook 14 (8+512GB) mit AMD Ryzen 5 4500U Prozessor wird ab dem 21. September auf HiHONOR und Amazon zu einer UVP von 749,90 EUR erhältlich sein.

Zusätzlich gibt es exklusiv ab dem 14. September auf Amazon ein HONOR MagicBook 14 mit 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB Festspeicher und AMD Ryzen 5 4500U Prozessor für 749,90 EUR.

Das HONOR MagicBook 15 (8+512GB) mit AMD Ryzen 5 4500U Prozessor wird ab Anfang Oktober zu einer UVP von 699,90 EUR exklusiv auf HiHONOR erhältlich sein.

Preisgekrönt: HONORs Vision für eine smarte Zukunft

Die neuen Produkte von HONOR wurden im Rahmen des 2020 IFA Product Technology Innovation Award (IFA-PTIA) bedacht: Die HONOR Watch GS Pro gewann den “Outdoor Innovation Wearable Gold Award” und das MagicBook Pro den “High-Performance Innovative Laptop Gold Award”.

“Wir bei HONOR sind bestrebt, unseren weltweiten Anwendern konkurrenzlose Produkte zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, und wir freuen uns über die überwältigende Resonanz, die wir von ihnen erhalten haben. Der HONOR Router 3 wurde vom Tech Advisor als einer der besten Budget-Router empfohlen, während die Computer-Sparte von HONOR zwischen Q1 und Q2 des Jahres 2020 eine Steigerung der Auslieferungen um 287,9 % erreichte. Für das Geschäft mit Wearables erzielte HONOR im H1 2020 einen jährlichen Versandzuwachs von 235 %. Während sich junge Menschen auf der ganzen Welt an eine neue Art zu leben, zu arbeiten und zu spielen anpassen, widmet sich HONOR der Bereitstellung innovativer Technologie und inspirierender Produkte, um die Jugend weltweit zu stärken und sie zu ermutigen, ihr intelligentes Leben zu erweitern”, sagt George Zhao, Präsident HONOR Global.

HONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend. Die Marke wuchs mit der Entwicklung des mobilen Internets und wurde von den bahnbrechenden technischen Entwicklungen dieser Zeit geprägt. Dieser unerschütterliche Wille, immer am Puls der Zeit zu sein, führte zum klaren Unternehmensfokus auf Forschung und Entwicklung. HONOR nutzt alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära und arbeitet daran, eine intelligente, neue Welt für die Jugend zu schaffen. Ziel ist ein intelligentes, lebendiges Ökosystem und eine inspirierende Jugendkultur. HONOR wird sich auch weiterhin von anderen Anbietern abheben, indem sie den Spaß an Innovationen, Technik und Stil lebt und eine vielfältige und offene Online-Community für ihre leidenschaftliche, wachsende Fangemeinde anbietet.

