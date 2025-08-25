IFA Innovation 2025: Nivona präsentiert neue Kaffeevollautomaten

Die neue 9000er Serie von Nivona

9000er Serie von Nivona mit 7-Zoll-Touchdisplay für grenzenlose Kaffeevielfalt: Von Cappuccino bis Chilled Brew, von Kuhmilch bis zu pflanzlichen Milchalternativen.

Nivona, Spezialist für Premium-Kaffeevollautomaten aus Nürnberg, stellt auf der IFA 2025 die neue 9000er-Serie vor. Die beiden Modelle NIVO 9″101 und NIVO 9″103 setzen Maßstäbe in der Premiumklasse bei der Bedienfreundlichkeit, der Auswahl an warmen und kalten Kaffeespezialitätenrezepten, der Milchschaum-Zubereitung und adressieren damit alle Kaffeeliebhaber, die Wert auf Vielfalt und Perfektion legen.

Endlich perfekter Milchschaum – egal ob Kuhmilch oder pflanzliche Alternativen

Das Herzstück der 9000er-Serie bildet das innovative LattePreSelect-System, das ein bisher nicht ganz gelöstes Problem der Kaffeebranche angeht: Das Aufschäumen pflanzlicher Milchalternativen liefert oft keine optimalen Ergebnisse. Bei der 9000er-Serie können Nutzer gezielt zwischen tierischer Milch, Hafermilch und anderen pflanzlichen Milchalternativen wählen. Die Maschine passt das Dampf-Milch-Verhältnis automatisch an die jeweilige Milchart an und holt so das Optimum aus jeder Milchsorte heraus – für perfekte Cappuccino und andere Milchkaffee-Spezialitäten.

Diese Innovation trifft den Zeitgeist: Der Trend zu Milchkaffee-Spezialitäten, die mit pflanzlichen Milchalternativen zubereitet werden, wächst stetig. Mit der 9000er-Serie müssen Verbraucher nicht mehr zwischen Geschmack und ihren Ernährungsgewohnheiten wählen – und keine Kompromisse bei der Schaumqualität, dem i-Tüpfelchen auf jedem Milchkaffeegetränk, eingehen.

Bedienkomfort wie bei einem Smartphone – mit exklusiven Kaffee-Rezepten

Als einzige Maschine im Nivona-Sortiment erfolgt die Bedienung der 9000er-Serie ausschließlich über ein großes, farbiges 7-Zoll-Touchdisplay. Das intuitive Interface macht die Kaffeezubereitung so einfach wie möglich und bietet gleichzeitig Zugang zu exklusiven Rezepten wie Flat White und Espresso Macchiato, die um 16 eigene Rezepte ergänzt werden können.

Chilled Brew: Kalter Kaffeegenuss neu definiert

Die Chilled Brew Funktion macht die 9000er-Serie zum absoluten Allrounder. Neben heißem Cappuccino fungiert Chilled Brew-Kaffee als Wachmacher, wenn es zu heiß ist für eine warme Tasse Kaffee. Auch als Teil eines erfrischenden Cocktails oder Mocktails eröffnet diese Funktion völlig neue Geschmackswelten und spricht eine wachsende Zielgruppe an, die Kaffee gerne kalt genießt.

Präzise Temperaturkontrolle und Brüheinheit RomanticaPlus für perfekten Geschmack

Die EasyTemperature-Funktion garantiert, dass Milchkaffee-Getränke stets bei optimalen 60 Grad serviert werden – unabhängig von der Ausgangstemperatur der Milch. Hier ist Präzision entscheidend, denn: Ist die Milch zu kalt, funktioniert die Aufspaltung des Zuckers nicht und es entsteht kein schöner Schaum. Bei zu warmer Milch schmeckt der Milchschaum hingegen verbrannt. Die 9000er-Serie misst genau und serviert gleichbleibend bei optimaler Temperatur.

Die modernste Brüheinheit RomanticaPlus von Nivona macht das möglich und verbessert die Effizienz bei der Reinigung und der Bedienung erheblich. Hochwertige Bauteile, wie beispielsweise ein Tropfblech aus einer kratzfesten Zamak-Legierung, sorgen für eine robuste Oberfläche und lange Haltbarkeit.

Extreme Mode: Lösung für das deutsche Kalkwasser-Problem

Der innovative Extreme Mode adressiert ein häufiges Problem in deutschen Haushalten: Bei Aktivierung weist die Maschine bereits nach 30 Litern auf eine notwendige Entkalkung hin (andere Modelle erst nach 50 Litern). So werden Verkalkungen selbst in Regionen mit besonders hartem Wasser verhindert – ein bedeutender Vorteil für die Langlebigkeit und gleichbleibend hohe Kaffeequalität.

Service-App für die Zukunft des Kaffeegenusses

Parallel zur Markteinführung der 9000er-Serie launcht Nivona eine überarbeitete App-Version mit klarem Fokus auf Service-Funktionen – zunächst exklusiv für die neue Premiumserie. Damit wird der Kaffeevollautomat zum smarten Küchengerät, das sich nahtlos in den digitalen Alltag integriert.

Die Kaffeevollautomaten der 9000er Serie sind voraussichtlich ab Oktober 2025 verfügbar.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers:

Nivona NIVO 9101: 1649 Euro

Nivona NIVO 9103: 1699 Euro

Unter dem Motto „Kaffeegenuss in bester Qualität“ steht NIVONA für Produkte mit einem besonderen Konzept, die ausschließlich im Fachhandel erhältlich sind. Der Spezialist für Kaffeevollautomaten wurde 2005 von Geschäftsführer Peter Wildner und zwei weiteren Partnern gegründet. Auf knapp 2000 Quadratmetern arbeiten im Nürnberger Südwestpark über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere 14 Kolleginnen und Kollegen im Außendienst. Mehr als 2.500 Händler vertrauen auf die hervorragende Qualität der Automaten und den außergewöhnlich kompetenten Kundenservice von Nivona.

