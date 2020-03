IFCO feiert das fünfjährige Jubiläum seiner international erfolgreichen RPCs für den Backwarentransport

Die speziell für den Transport von Backwaren entwickelten RPCs von IFCO bieten Bäckereien und Einzelhändlern zahlreiche Vorteile in Bezug auf Kosten, Logistik und Nachhaltigkeit

München, 17. März 2020: IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Mehrwegbehältern (RPCs) für frische Lebensmittel, feiert das fünfjährige Jubiläum seiner innovativen Brown Lift Lock für Backwaren. Seit dem Marktstart im März 2015 hat die Nutzung des RPCs stark zugenommen. Damals gab es noch keinen speziell für den Transport von Backwaren entwickelten Mehrwegbehälter. IFCO weist bereits seit vielen Jahren Innovationskraft sowie einen ausgeprägten Pioniergeist auf und erkannte den Bedarf nach einem auf den Transport von Backwaren zugeschnittenen Mehrwegbehälter. Ein solcher RPC musste mehrere Anforderungen erfüllen: er musste Kosteneinsparungen ermöglichen, die Effizienz der Lieferkette erhöhen und Bäckereibetrieben und Einzelhändlern einen nachhaltgen Transport ihrer Waren ermöglichen. Um den Ansprüchen seiner Kunden in der Backwarenindustrie gerecht zu werden und ihnen eine perfekt auf ihren Bedarf zugeschnittene Lösung zu bieten, hat IFCO den Brown Lift Lock für Backwaren entwickelt. Diese ist auch für Tiefkühlprodukte geeignet.

Vorteil für den Einzelhandel: Mit allen IFCO RPCs kompatibel und für Tiefkühlkost geeignet

IFCO liefert seit 2012 Lösungen für die Backwarenindustrie. Aufgrund dieser Expertise erkannte IFCO den Mangel an speziell für den Transport von Backwaren konzipierten Mehrwegbehältern. Die existierenden Behälter erfüllten die Anforderungen des Marktes nicht vollständig. Deshalb entwickelte IFCO den Brown Lift Lock, eine ideale Verpackung für Waren, die in einer Fabrik vorgebacken, dann eingeforen und bei einem Einzelhändler aufgebacken werden. In dem RPC lassen sich Backwaren bei Temperaturen von bis zu -23°C aufbewahren. Um die Stabilität auch bei so niedrigen Temperaturen zu gewährleisten, verwendet IFCO eine andere Materialmischung, als es normalerweise für seine RPCs benutzt. Der IFCO Brown Lift Lock ist mit allen anderen IFCO RPCs kompatibel, was die Aufbewahrung und das Stapeln bei Nichtgebrauch erleichtert.

Bereits kurz nach der Markteinführung im März 2015 nahmen die Kunden von IFCO den Brown Lift Lock sehr gut an. Insbesondere größere Einzelhändler, die bereits seit Jahrzehnten auf IFCO-Lösungen für Obst und Gemüse setzen, waren vom neuen RPC begeistert, da er ihnen zusätzliche Vorteile bietet.

Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Mehrwegbehältern für Backwaren

Mit dem Brown Lift Lock für Brot wendet IFCO seinen auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft basierenden SmartCycleTM auch auf die Backwarenindustrie an. Die Brown Lift Locks werden gepoolt und vermietet. Im Rahmen des SmartCycleTM liefert IFCO hygienisch einwandfreie RPCs an seine Kunden aus und sammelt die gebrauchten Mehrwegbehälter wieder ein. Um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, überprüft IFCO die RPCs gründlich und reinigt sie nach höchsten Hygienestandards. Erst danach bringt IFCO die Mehrwegbehälter wieder in Umlauf. Indem IFCO den Reinigungsprozess übernimmt, sparen Kunden Zeit und Personalressourcen. Nur falls ein RPC irreparabel beschädigt ist, granuliert IFCO ihn und verwendet das Granulat für die Herstellung neuer Mehrwegbehälter. Dadurch werden RPCs bis zu 120 Mal wiederverwendet, bevor sie vollständig recycled werden. Werden die IFCO Brown Lift Locks nicht verwendet, lassen sie sich zusammenklappen. Dadurch benötigen sie gestapelt nur einen Bruchteil des Platzes herkömmlicher, nicht faltbarerer Mehrwegbehälter für Backwaren. Zusammengeklappt ist ein IFCO RPC nur 28 Millimeter hoch, im Vergleich zu 150 Millimetern bei herkömmlichen Brotkisten. Das erleichtert Transport und Logistik für alle an der Backwaren-Lieferkette Beteiligten, spart Platz und schont die Umwelt.

“Wir freuen uns, das fünfjährige Jubiläum unseres Brown Lift Lock für Backwaren zu feiern und sind sehr zufrieden damit, wie unsere Kunden den Mehrwegbehälter aufnehmen. Das Share-and-Reuse-Prinzip wird in vielen europäischen Ländern eingesetzt, und der Erfolg wird sich im Jahr 2020 fortsetzen. Unser speziell für den Transport von Backwaren konzipierter RPC schließt eine Marktlücke in der Bäckereiindustrie und stellt unsere Innovationskraft sowie unsere Führungsrolle in der Branche unter Beweis”, erklärt Wolfgang Orgeldinger, CEO bei IFCO SYSTEMS.

Bildmaterial finden Sie hier: https://bit.ly/2x5ZIlf

IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für Frischprodukte und betreut Kunden in über 50 Ländern. Das Unternehmen verfügt weltweit über einen Pool von mehr als 314 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Plastic Containers – RPCs), die jährlich für über 1,7 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Produzenten zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lebensmittel-Lieferkette, denn sie bewahren Frische und Qualität der Produkte, sparen Kosten, reduzieren den Warenverderb und sind umweltfreundlicher als Einwegverpackungen. Mehr Informationen finden Sie unter www.ifco.com

Firmenkontakt

IFCO SYSTEMS

Daniela Carbone

Zugspitzstraße 7

82049 Pullach

–

–

daniela.carbone@ifco.com

http://www.ifco.com

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

089 / 99 38 87 30

–

ifco@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.