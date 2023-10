iFixit im Caseking Spotlight

Grandiose Deals für Selber-Schrauber!

Warum wegwerfen, wenn es sich reparieren lässt? Bis zum 15.10. gibt es bei Caseking eine Reihe unwiderstehlicher Angebote für die Werkzeug-Sets von iFixit. Viele der üblichen Defekte elektronischer Geräte lassen sich mit dem richtigen Werkzeug und einer Anleitung gut selber beheben. Und beides liefert iFixit! Sicher dir jetzt günstig eines der vielseitigen Werkzeug-Sets von iFixit und repariere, was du früher weggeworfen hättest. Das ist besser für den Planeten und den Geldbeutel!

Wer gerne an seinem Rechner oder anderen elektronischen Geräten herumschraubt, wird dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits auf iFixit gestoßen sein. Das Unternehmen hat sich nicht nur mit seinen vielen kostenlosen Reparaturhandbüchern einen Namen gemacht, sondern produziert auch seine eigenen Reparaturwerkzeuge. Ziel des Unternehmens ist es, die Müllberge an Elektronikgeräten zu reduzieren und somit die Umwelt zu schonen, denn „Reparieren ist Recycling“. Mithilfe der hochwertigen iFixit-Tools können elektronische Geräte im Handumdrehen wieder repariert werden.

