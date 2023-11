IHG Hotels & Resorts eröffnet Holiday Inn Express Dresden Zentrum im Herzen der deutschen Metropole

Frankfurt, 29. November 2023 – IHG Hotels & Resorts, eines der weltweit führenden Hotelunternehmen mit rund 6.200 Hotels unter dem Dach von 19 Marken, gibt heute die Eröffnung des Holiday Inn Express Dresden Zentrum bekannt – das erste Hotel in Zusammenarbeit mit der Eigentümergruppe LRO Hospitality und das erste in Kontinentaleuropa mit dem langjährigen Partner Atlas Hotels.

Das Hotel ist das erste Hotel der Marke Holiday Inn Express in Deutschland, welches von der IHG umgebaut und zu einem Hotel mit 306 Zimmern im Herzen der Stadt umgestaltet wird. Durch das Rebranding und die Renovierung präsentiert das Holiday Inn Express Dresden Zentrum die neuesten Designkonzepte der Marke. Das haustierfreundliche Hotel bietet seinen Gästen ein Express-Start-Frühstück, das in jedem Zimmerpreis inbegriffen ist, sowie Gästezimmer mit Power-Duschen, Flachbildfernsehern, Arbeitsbereich, Kissen-Menü und kostenlosem WLAN.

Das Hotel ist nur wenige Gehminuten von der Dresdner Altstadt mit dem Rathaus, dem Landtag, der Gemäldegalerie Alte Meister und der historischen Semperoper entfernt. Dresden selbst ist ein beliebtes Zentrum für Shopping, Kulinarik und Gastronomie sowie berühmt für den ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands.

Mario Maxeiner, Managing Direktor Nordeuropa bei IHG Hotels & Resorts: „Der Erfolg unserer Holiday Inn-Markenfamilie in Deutschland spricht mit mehr als 80 geöffneten Hotels für sich. Das Holiday Inn Express Dresden Zentrum ist eine großartige Ergänzung für diese weltweit beliebte und in der heutigen Hotellandschaft angesehene Marke. Es war uns ein Vergnügen, mit LRO Hospitality und Atlas Hotels zusammenzuarbeiten, um dieses Hotel in ein Holiday Inn Express Hotel umzuwandeln und damit den Reisenden in Dresden den Genuss des einfachen und intelligenten Reisens anzubieten, sei es geschäftlich oder privat.“

1991 mit dem Ziel gegründet, einfaches und intelligentes Reisen neu zu definieren, ist Holiday Inn Express heute die größte globale IHG-Marke mit 3.131 geöffneten Hotels in mehr als 50 Ländern – darunter 53 geöffnete und neun in Planung befindliche Hotels in Deutschland. Das Holiday Inn Express Dresden Zentrum ist das erste Hotelprojekt von IHG in Zusammenarbeit mit LRO und das 57. mit Atlas, dessen bestehende IHG-Hotels in Großbritannien und Irland liegen, und damit das erste in Kontinentaleuropa.

IHG hat 95 Hotels in Deutschland eröffnet, weitere 14 sind in Planung. Für weitere Informationen oder Buchungen besuchen Sie bitte www.holidayinnexpress.com oder benutzen Sie die neue IHG One Rewards mobile app.

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten. Mit einer Familie von 18 Hotelmarken und IHG One Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über mehr als 6.000 Hotels in über 100 Ländern und weitere 1.900 in der Konzeptionsphase.

Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo

Premium: voco hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Exclusive Partners: Iberostar Beachfront Resorts

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 345.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

www.ihg.com

Über Kimpton Hotels & Restaurants

Kimpton Hotels & Restaurants mit Sitz in San Francisco ist das original Boutique-Hotelunternehmen, welches 1981 das Konzept einzigartiger, unverwechselbarer und designorientierter Hotels in den Vereinigten Staaten eingeführt hat. Heute betreibt Kimpton mehr als 60 Hotels und 80 Restaurants, Bars und Lounges in Städten, Ferienorten und aufstrebenden Märkten in den USA, Kanada, Europa, der Karibik, Asien und im Großraum China. Kimpton Hotels & Restaurants stellt den Gast in den Mittelpunkt und bietet ihm inspirierende Designs und zukunftsweisende Geschmackserlebnisse. Jedes Detail wird mit Bedacht kuratiert und kunstvoll umgesetzt – für bedeutungsvolle, einzigartige und unglaublich persönliche Reiseerlebnisse.

Die Mitarbeiter von Kimpton bieten einen herzlichen Service und haben eine hoch angesehene Unternehmenskultur geschaffen, die regelmäßig auf der Liste der „100 Best Companies to Work For“ des FORTUNE Magazins erwähnt wird. Kimpton wurde von J.D. Power dreimal mit dem Titel „Höchste Gästezufriedenheit unter den gehobenen Hotelketten“ ausgezeichnet. Im Januar 2015 wurde Kimpton Teil der InterContinental Hotels Group (IHG), einer Familie von Hotelmarken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.KimptonHotels.com

Über Highgate

Highgate ist ein weltweit führendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen und Hospitality Management, das in der Branche als innovativ gilt. Highgate ist der dominierende Akteur in den wichtigsten US-Gateway-Städten wie New York, Boston, Miami, San Francisco und Honolulu und verfügt über eine wachsende Präsenz in Europa, der Karibik und Lateinamerika. Das Unternehmen, das sich auf das Gastgewerbe spezialisiert hat, bietet fachkundige Beratung in allen Phasen des Immobilienzyklus, von der Planung und Entwicklung bis zur Rekapitalisierung oder Veräußerung.

Highgate kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung seines vielfältigen Portfolios von maßgeschneiderten Lifestyle-Hotelmarken, älteren Marken und unabhängigen Hotels und Resorts mit zeitgemäßer Programmgestaltung und digitalem Scharfsinn verweisen. Das Unternehmen nutzt branchenführende Ertragsmanagement-Tools, die die sich entwickelnde Marktdynamik effizient identifizieren und vorhersagen, um die Leistung zu steigern und den Vermögenswert zu maximieren. Mit einem Führungsteam, das aus einigen der erfahrensten Hotelmanagement-Führungskräfte besteht, ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für führende Eigentümergruppen und große Hotelmarken. Highgate unterhält Unternehmensniederlassungen in New York, Dallas, Los Angeles, Miami, Seattle, Waikiki, London und Lissabon. Weitere Informationen finden Sie unter www.highgate.com

Bildquelle: IHG Hotels & Resorts