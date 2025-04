IHK-Regionalversammlung Lindau-Bodensee bei allcop

Lindenberg im Allgäu, 01. April 2025 – allcop begrüßte am 27. März 2025 die IHK-Regionalversammlung Lindau-Bodensee in seinen Räumlichkeiten. Anwesend waren Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, Annalena Haußer, Regionalgeschäftsführerin der IHK, Rolf Thomann, Vorsitzender der Regionalversammlung, Mitarbeiter der IHK, Vertreter der Wirtschaftsjunioren und 16 Unternehmer im Ehrenamt.

Die Geschäftsführende Gesellschafterin Monika Sommerfeld und COO Oskar Schwärzler führten die Teilnehmenden in zwei Gruppen durch die Produktions- und Logistikbereiche des Fotofinishers. Die Gäste erhielten spannende Einblicke in die Abläufe hinter der Herstellung hochwertiger Fotobücher, Fotokalender und weiterer individueller Printprodukte. Darüber hinaus erfuhren die Teilnehmenden interessante Details zur Unternehmensgeschichte – beispielsweise, dass sich auf dem Firmengelände früher eine Hutfabrik befand.

Im Anschluss an die Betriebsführung versammelten sich die Mitglieder der Regionalversammlung im Besprechungsraum „Hochgrat“. Dort nutzten sie die Gelegenheit zum Austausch über aktuelle wirtschaftliche Themen und regionale Entwicklungen.

„Der direkte Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region ist für uns enorm wertvoll – gemeinsam gestalten wir die wirtschaftliche Zukunft im Westallgäu und Bodenseekreis. In der Regionalversammlung arbeiten Gruppen an verschiedenen Themen. Durch unser freundschaftliches Miteinander haben wir eine echt gute Zeit bei unseren Treffen.“, betont Monika Sommerfeld, CEO von allcop.

Mit diesem Besuch unterstreicht allcop, wie wichtig der gelebte Dialog und starke regionale Netzwerke im Wirtschaftsraum Lindau-Bodensee sind.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

