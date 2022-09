IHK Zertifizierung zum Fachbauleiter und Obermonteur

Institut Perspektive Handwerk bietet IHK zertifizierten Lehrgang zum Fachbauleiter und Obermonteur an – neuer Standard in der Handwerkerqualifikation

Mannheim, 27.09.09.2022 – Das Institut Perspektive Handwerk (IPH) bietet als erste Organisation überhaupt eine IHK zertifizierte Zusatzqualifikation zum Fachbauleiter und Obermonteur an. Das Institut schließt damit die Lücke zwischen einem Gesellen und einem Meister.

Bislang haben Betriebe gute Fachkräfte aus eigenen Reihen selbst zum Fachbauleiter oder Obermonteur ernannt. Mit der Position als Fachbauleiter oder Obermonteur gehen neue Aufgaben einher, welche diese bislang jedoch gar nicht gelernt haben. So gilt es, u.a. Mitarbeiter zu führen, intensiver und verbindlicher mit Kunden und der eigenen Verwaltung zu kommunizieren, zusätzliche Regeln und Gesetze zu kennen und Projekte zu koordinieren.

Als dies lernen die Teilnehmer im Rahmen von zehn Präsenztagen plus einem Online Reflexions- und Vertiefungstermins. Offene Seminare mit zwei Blöcken á fünf Tagen werden regelmäßig an verschiedenen Orten in Deutschland angeboten. Aktuelle Termine finden sich im Internet und www.fachbauleiter.de Der Lehrgang kann auch firmenintern durchgeführt werden. Dabei sind die Termine individuell abstimmbar. Der Lehrgang endet mit einer mündlichen Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer Mannheim. Teilnehmer, welche die Prüfung erfolgreich bestehen, erhalten das IHK-Zertifikat „Fachbauleiter und Obermonteur“ des Institut Perspektive Handwerk.

Handwerker in Ausbaugewerken haben somit eine offizielle Zusatzqualifikation auf ihrem Karriereweg, die neue Perspektiven ermöglicht. Sie steigern damit ihren eigenen Wert und den ihres Unternehmens. Die Unternehmen positionieren sich mit dem Angebot der Zusatzqualifikation ihrer Mitarbeiter als attraktiver Arbeitgeber. Sie profitieren darüber hinaus in vielfacher Hinsicht. Mit ihren Fachbauleitern und Obermonteuren wird die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, unternehmerisches Denken und Selbstverantwortung gefördert, Abläufe werden besser verstanden und angenommen, Gefahren können besser abgewendet werden, Projekte werden besser koordiniert, es werden wertvollere Zusatzaufträge generiert und Missverständnisse vermieden.

Mit der Zusatzqualifikation Fachbauleiter und Obermonteur schafft das Institut Perspektive Handwerk einen neuen Standard in der Qualifikation von Handwerkern.

Das Institut Perspektive Handwerk (IPH) ist die zentrale Anlaufstelle für Fachunternehmen und Unternehmen mit Ausbaugewerken, die ihre Mitarbeiter und ihren Betrieb weiterentwickeln möchten. Neben der Unternehmensberatung und Personalentwicklung ist die IHK zertifizierte Qualifikation von Handwerkern und Monteuren zum Fachbauleiter und Obermonteur ein wesentliches Angebot der IPH, Handwerks- und Montageunternehmen noch erfolgreicher zu machen und deren Mitarbeitern berufliche Perspektiven zu ermöglichen.

Kontakt

PG Perspektivgeber GmbH – Institut Perspektive Handwerk.de

Peter Liepolt

Ziegelhüttenweg 9

68199 Mannheim

01735148207

peter.liepolt@perspektivgeber.com

http://www.institut-perspektive-handwerk.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.