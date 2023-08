Ihr Anwalt für Berufsunfähigkeit in Hamburg

nah dran > am thema. am menschen. am ort.

Als Fachkanzlei vertreten wir unsere Mandanten ausschließlich im Themengebiet Berufsunfähigkeit. Die Fachanwälte für Versicherungsrecht und Medizinrecht Oliver Ostheim und Oliver Klaus-Weidenbach arbeiten mit unserem Team aus Spezialisten für Sie bundesweit.

Sie suchen einen Anwalt für Berufsunfähigkeit in Hamburg?

– mit über 450 Mandanten jährlich gehören wir zu den erfahrensten Experten und stehen Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite

– wir betreuen Sie persönlich und individuell, nehmen uns Zeit Ihre Situation zu verstehen und entwickeln eine maßgeschneiderte Vorgehensweise, um Ihre Interessen zu vertreten

– wir sind erfahren darin, mit Versicherungsgesellschaften zu verhandeln und vertreten Ihre Interessen erfolgreich

– wir begleiten Sie professionell und persönlich vor Gericht und helfen Ihnen, Ihr Recht durchzusetzen

Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihren persönlichen Besuch an unserem Standort in Hamburg.

Gerne können Sie uns auch außerhalb unserer Geschäftszeiten via Kontaktformular, E-Mail oder über unseren Chatbot auf unserer Website kontaktieren.

Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim & Klaus PartmbB

Ballindamm 3, 20095 Hamburg

Telefon: 040 / 8090 81210

E-Mail: ostheim@ok-rechtsanwaelte.de

Mehr Informationen auf: https://www.ok-rechtsanwaelte.de/standorte/anwalt-berufsunfaehigkeit-hamburg/

Mit über 450 Mandanten jährlich gehören wir zu den erfahrensten Anwälten für Berufsunfähigkeit. Unser Hauptsitz ist in Darmstadt, hinzu kommen unsere bundesweit zwölf Zweigstellen.

Firmenkontakt

Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim & Klaus PartmbB

Oliver Ostheim

Ballindamm 3

20095 Hamburg

040 / 8090 81210



https://www.ok-rechtsanwaelte.de/standorte/anwalt-berufsunfaehigkeit-hamburg/

Pressekontakt

WebTiger Pro GmbH

Julian Murell

Prenzlauer Allee 234

10405 Berlin

030 814581620



https://www.webtiger-pro.de/

Bildquelle: Moritz Kindler