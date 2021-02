Ihr Clean Team – 20 Jahre professionelle Gebäudereinigung in Hamburg und Umgebung

IHRCLEANTEAM feiert Jubiläum und erweitert Leistungsangebot

Hamburg, 16. Februar 2021 – Dirk Cusian ist Gründer und Geschäftsführer von IHRCLEANTEAM Hamburg – einer Reinigungsfirma, die seit 2001 auf hygienische Gebäudereinigung in der Metropolregion Hamburg spezialisiert ist. In den letzten zwanzig Jahren hat der Hamburger Multi-Unternehmer IHRCLEANTEAM Hamburg von einer Gebäudereinigungsfirma zu einem Full-Service-Reinigungsunternehmen weiterentwickelt. Heute bieten die Reinigungsexperten von IHRCLEANTEAM Hamburg (https://www.ihrcleanteam.de) bereits ein breites Spektrum von professionellen Reinigungsservices an, die aber ständig erweitert werden, wie bspw.:

– Gebäudereinigung

– Büroreinigung (inkl. Bürodesinfizierung)

– Praxisreinigung

– Industriereinigung

– Fassadenreinigung, Glas- und Fensterreinigung

“Unsere Reinigungsservices werden üblicherweise als laufende Unterhaltsreinigung angeboten und von den Kunden gebucht. Drei- bis viermal im Jahr sollte zudem eine intensive Grundreinigung durchgeführt werden”, erklärt der Reinigungsprofi Dirk Cusian.

Gebäudereinigung

Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Qualität sind elementar in der Gebäudereinigung. Reinigungsservice für Büroräume, Ladenlokale oder öffentliche Gebäude – wenn etwas gründlich gereinigt werden soll, ist IHRCLEANTEAM als der professionelle Gebäudereiniger sofort zur Stelle. Auch Endreinigung und Sonderreinigung gehören zum Gebäudereinigungs-Fullservice. Durch den Einsatz moderner Geräte und umweltverträglicher Reinigungsmittel garantiert IHRCLEANTEAM optimale Sauberkeit bei der Gebäudereinigung. “Unser Reinigungsservice für Gebäudereinigung in Hamburg und Umgebung (Norderstedt / Harburg / Bremen / Hannover / Lübeck) wird auf höchstem Niveau durchgeführt. Geschultes Fachpersonal in Kombination mit modernster Ausstattung und ökologisch geprüften Reinigungsmitteln garantieren stets ein Top-Reinigungsergebnis”, betont Dirk Cusian.

Büroreinigung und Bürodesinfektion

Saubere Büro- und Geschäftsräume und die darin befindlichen Arbeitsplätze sind die Visitenkarte eines Unternehmens. Saubere Büros motivieren die Mitarbeiter, fördern die Leistung und die Kreativität. IHRCLEANTEAM bietet zudem hygienische Sicherheit am Arbeitsplatz durch desinfizierende Reinigung. Denn während der Corona-Krise ist ein hygienisch sauberer Arbeitsplatz besonders wichtig. Die Büro-Desinfektion ist ein effektiver Weg, den Büroarbeitsplatz von Keimen und Viren zu befreien. Gerade Arbeitsplätze, die von Corona-Infizierten oder Verdachtsfällen genutzt wurden, sollten umfangreich desinfiziert werden. Bei der einfachen Reinigung wird die Anzahl der Keime weit weniger reduziert als bei der desinfizierenden Reinigung, da keine keimtötenden Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Die desinfizierende Reinigung wirkt keimtötend und kann zur Reduktion von Infektionen beitragen.

Praxisreinigung

Hygiene und Sauberkeit sind in den Praxen von Ärzten, Physio-, Logo- und Ergotherapeuten unerlässlich. Sie dienen dem Schutz der Patienten wie dem der Mitarbeiter. Außerdem trägt eine gepflegte Praxis dazu bei, dass sich Patienten und Personal in den Räumen wohl fühlen. IHRCLEANTEAM-Mitarbeiter sind für die Reinigung der Praxisräume besonders geschult, um den besonderen Ansprüchen an die Hygiene im medizinischen Bereich gerecht zu werden. Die einzelnen Arbeitsschritte, der Umfang der Reinigung und die Häufigkeit werden entsprechend der Gegebenheiten vor Ort in einem praxisindividuellen Reinigungskonzept abgestimmt und festgelegt.

Industriereinigung

Industriereinigung von IHRCLEANTEAM umfasst heute unter anderem die Reinigung von industriellen Gebäuden und Anlagen im Produktionsbereich, die Spezialentstaubung von Industrieobjekten, die Reinigung und Pflege von Industriefußböden, die Reinigung von Gebäudeinnenflächen wie Decken und Wände sowie die Reinigung von Industrieverglasungen. Die Reinigung der Böden in Industrieanlagen ist besonders anspruchsvoll: Bei Parkett und Holzböden muss auf die Beschaffenheit geachtet werden. Natur- und Kunststein sowie Hartbelagböden können maschinell gereinigt werden. Die Entfernung von Kaugummi und anderen Verunreinigungen kann aufwendig sein.

Grundreinigung und Unterhaltsreinigung

Bei besonders starker Verschmutzung führt kein Weg an einer Grundreinigung vorbei. Die Grundreinigung ist ein sehr gründliches Saubermachen, bei dem auch alle schwer zugänglichen Stellen wie Ecken, Nischen oder Rillen geputzt werden. Eine Grundreinigung wird drei- bis viermal pro Jahr durchgeführt. Der Frühjahrsputz ist zum Beispiel so eine Grundreinigung. Das Grundreinigen und das Beschichten dient der Instand- und Werthaltung von nichttextilen Bodenbelägen wie PVC- und Linoleumbelägen sowie von Stein- und Holzböden. Bei der Grundreinigung werden haftende Verschmutzungen und/oder abgenutzte Pflegefilme oder andere Rückstände entfernt, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Die professionellen Reinigungskräfte von IHRCLEANTEAM entfernen auch im hintersten Winkel den angesammelten Dreck.

Unterhaltsreinigung ist hingegen die regelmäßige Reinigung von Geschäftsräumen, Büros, Praxen, Kanzleien, Lokalen etc. Details der Reinigungsleistungen werden nach einer genauen Objektbesichtigung festgelegt. Die Häufigkeit der Durchführung ist vom gewünschten Reinigungsstandard abhängig. Zu den Reinigungsarbeiten im Rahmen einer Unterhaltsreinigung gehört beispielsweise die periodische Oberflächenreinigung von Tischen, Regalen und Fensterbrettern. Abfallkörbe und unterschiedlicher Müll wird in die vorgesehenen Fraktionen entleert. Treppenhausreinigung, die Reinigung der Sanitärbereiche und (Tee)Küchen, der Böden (Holz, Teppich, Kunststoff u.a.), Geschirrdienst, Lieferung von Hygieneartikeln sowie viele weitere Reinigungsservices können im Rahmen der Unterhaltsreinigung individuell vereinbart werden – ebenso wie der Reinigungsintervall: täglich oder (mehrmals) wöchentlich. etc.

“Immer mehr Auftraggeber prüfen ihr Reinigungskonzept kritisch, vergleichen es mit unserem Angebot und stellen dann fest: Eigenreinigung ist nicht zeitgemäß und rechnet sich nicht! Die Beauftragung einer professionellen Gebäudereinigungsfirma wie IHRCLEANTEAM schafft viele Vorteile: Sie haben einen kompetenten Ansprechpartner in allen Reinigungsfragen, sie werden von vielen kostenintensiven Arbeiten entlastet wie z.B.: Lohnabrechnung, Personalsuche, Vertretung für Krankheit und Urlaub, Wartung von Maschinen und Geräten, Materialbeschaffung und Lagerung, Kontrollaufgaben und Anleitung. Zudem basieren unsere Reinigungsverfahren und Reinigungsprozesse auf dem neuesten Stand der Technik und sind in jeder Hinsicht umweltfreundlich”, fasst Dirk Cusian die Vorteile einer Unterhaltsreinigung durch IHRCLEANTEAM zusammen.

Fassadenreinigung, Glas- und Fensterreinigung

Saubere und gepflegte Außenflächen und Fassaden, Fenster und Glasflächen sind ein erstklassiges Aushängeschild für Unternehmen. IHRCLEANTEAM bietet Werterhalt und Pflege durch professionelle Fassadenreinigung. Erfahrene Reinigungsspezialisten reinigen Außenflächen, Fassaden und Fenster mit modernem Equipment und jahrelangem Know-how. Fassaden und Gebäudeaußenflächen sind oft extremer Witterung ausgesetzt. Besonders auf grobporigen Flächen wie Stein, Marmor, Hölzern oder Mauerwerk setzen sich in kurzer Zeit hartnäckige Schmutzpartikel fest, die das optische Erscheinungsbild eines Gebäudes sichtlich beeinträchtigen können. Die Fassadenreinigung von IHRCLEANTEAM schafft Abhilfe, denn die Spezialisten sorgen mit speziellen Imprägnierungsmaßnahmen und Reinigungsmethoden für saubere Außenflächen, die Wind & Wetter deutlich besser trotzen als unbehandelte Flächen. Durch eine regelmäßige und gründliche Fassadenreinigung werden Gebäude langfristig geschützt und gepflegt. Professionelle Gebäudereiniger kümmern sich um jede Hausfassade. Unser erfahrenes Spezialreinigungsteam verfügt über ein breites Wissen im chemischen und technischen Bereich und ist mit den richtigen Hilfsmitteln und Geräten ausgestattet. Auch anspruchsvolle Aufgaben werden zügig und kompetent erledigt. Egal ob Staub, Ruß und sonstige Ablagerungen und Verschmutzungen: IHRCLEANTEAM beseitigt jegliche Verunreinigungen porentief und nachhaltig.

Übrigens können nun auch private Haushalte von zwanzig Jahren professioneller Reinigungserfahrung profitieren. Denn die Full-Service-Reinigungsservices können mittlerweile auch für Privatwohnungen gebucht werden – natürlich ebenfalls individuell passend und zu günstigen Konditionen.

Kontakt, weitere Informationen und Anfragen IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung und Büroreinigung Hamburg:

Ihr Clean Team Hamburg

Andre Clieves und Dirk Cusian GbR

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

Tel.: 040 – 040-226 211 090

Fax.: 040-226 211 099

E-Mail: info (at) ihrcleanteam.de

www.ihrcleanteam.de

Medienkontakt:

Görs Communications – PR Content Marketing

Daniel Görs

Info (at) goers-communications.de

0800-GOERSCOM (0800-46377266)

https://www.goers-communications.de

IHRCLEANTEAM – Vertrauen in ein erfahrenes Unternehmen

IHRCLEANTEAM ist seit vielen Jahren tätig und bietet ein weites Spektrum an Dienstleistungen in der Gebäudereinigung und Büroreinigung in Hamburg.

Profitieren Sie von einem Team gut ausgebildeter Mitarbeiter und individuell ausgearbeiteten Reinigungskonzepten.

IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung auf höchstem Niveau

Die Hamburger Unternehmer André Clieves und Dirk Cusian gründeten IHRCLEANTEAM im Jahr 2001, als sie feststellen mussten, dass keine Reinigungsfirma so gründlich reinigte,

wie sie dies erwarteten. Der Bedarf war Grundlage und geschäftlicher Anspruch.

Das Ziel haben wir erreicht: Gebäudereinigung auf höchstem Niveau, mit der man selbst auch als Kunde zufrieden wäre – Säuberung als Aufgabe, nicht nur als einfacher “Job”.

Die gleich bleibend hohe Qualität unserer Dienstleistung ist Garant für unsere Geschäftskontakte – zu Ihnen als unseren zufriedenen Kunden.

Über die umfassende Beratung hinaus bietet das von den Inhabern geleitete Unternehmen konkret sichtbare Dienstleistungen an.

Rufen Sie uns einfach unter 040 – 226 211 090 an oder nutzen Sie das Anforderungsformular.

www.ihrcleanteam.de

Firmenkontakt

Ihr Clean Team Hamburg – André Clieves und Dirk Cusian GbR

Dirk Cusian

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

040 – 040-226 211 090

040-226 211 099

info@ihrcleanteam.de

https://www.ihrcleanteam.de

Pressekontakt

Görs Communications

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck / Ratekau

0800-46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.