Ihre Greenwashing-Agentur

Ihr Unternehmen mit einem grünen Image.

Sie wollen Ihr Unternehmen mit einem grünen Image aufwerten? Sich eine grüne Fassade geben und den Öko-Klebern eines auswischen? Dann sind Sie hier genau richtig. Bei uns gibt es nicht nur ein gutes Gewissen, sondern auch noch gute PR dazu. Wir sind die Marketer, die Sie zum grünen Helden machen!

Oder vielleicht auch nicht, denn wir haben etwas anderes vor. Wir wollen in den nächsten Wochen ein eigenes, tatsächlich nachhaltiges Projekt starten und unseren Beitrag zum Schutze des Klimas leisten. Schluss mit grünen Märchen und Greenwashing. Doch für die Umsetzung zählen wir auf Ihre Unterstützung.

In Zeiten des Klimawandels ist es unerlässlich, dass Unternehmen ihre Verantwortung erkennen und Maßnahmen ergreifen, um echte Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu fördern. Dies hat Luisa Neubauers Vortrag auf der OMR noch einmal mit aller Deutlichkeit gezeigt. Der Meeresspiegel steigt, die Luftverschmutzung wird immer schlimmer und in Teilen Indiens soll es in den kommenden Wochen 50°C werden. Die Veränderungen sind schleichend, aber stetig, bis es zu spät ist und Kipppunkte erreicht sind. Das ist nicht in Ordnung. Als Online Marketing Agentur möchten wir uns daher der klimafreundlichen Bewegung anschließen und einen Teil dazu beitragen, das Klima zu schützen.

Weg vom Greenwashing, hin zu echter Nachhaltigkeit

Es wird so viel übers Klima geredet, wie nie zuvor, doch es ist auch Vieles dabei, dass mehr Schein als Sein ist. Gerade Marketer wissen, dass hinter Werbeversprechen häufig weniger steht als versprochen wird. Das wollen wir ändern und gemeinsam mit unseren Kunden an Projekten teilnehmen, um der Umwelt etwas Gutes zu tun. Keine Mogelpackungen, keine leeren Versprechungen, sondern etwas, das man sich auf die Fahne schreiben kann, das wollen wir.

Zusammen mehr erreichen

Wir selbst haben eine Menge Ideen, die vom Pflanzen von Bäumen, über Spenden an nachhaltige Projekte bis hin zu Partnerschaftsprogrammen mit Umweltorganisationen reichen. Doch zusammen mit unseren Kunden und Ihnen wollen wir noch mehr Ideen sammeln und am Ende ein eigenes Projekt starten, das die Welt zumindest ein kleinwenig besser macht. Im selben Zug wollen wir uns ausdrücklich gegen die Zusammenarbeit mit Unternehmen aussprechen, deren Geschäftsmodell auf der Förderung und dem Verbrauch fossiler Ressourcen basiert. Wir wollen nach Möglichkeit ausschließlich mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sich dem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben haben. Wir wissen, dass dies kein leichtes Unterfangen wird und dass auch nicht alle Kunden mit diesem Vorhaben d“accord gehen werden, doch wir bemühen uns, unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Wir wollen nachhaltiges Online-Marketing machen

Wenn auch Sie Teil von nachhaltigem Online-Marketing werden wollen, melden Sie sich gerne bei uns. Um mitverfolgen zu können, wie genau wir unser Projekt ausgestalten, können Sie sich in unserem Newsbereich umsehen und sind immer up to date.

Für Vorschläge zu nachhaltigen Projekten und oder um mit uns als Online-Marketing zusammenzuarbeiten, schreiben Sie uns unter info@internetserviceagentur.com. Ihre Internet Service Agentur.

Als Online-Marketing-Agentur konzipieren wir Ihre smarten Marketing- und Werbemaßnahmen und setzen sie für Sie um. Durch langjährige strategische Partnerschaften agieren wir als Full-Service-Agentur. So umfasst unser Angebot alles, was für smartes Marketing nötig ist – von der Logo-Entwicklung (CI) über die Website mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder Suchmaschinenwerbung (SEA bzw. Performance Marketing), bis zum Imagefilm.

Firmenkontakt

Die Internet-Service-Agentur

Heiko Wohlgemuth

Bergedorfer Schloßstrasse 9

21029 Hamburg

+49 40 735 08 249



https://www.internetserviceagentur.com

Pressekontakt

Die Internet-Service-Agentur für Hamburg

Heiko Wohlgemuth

Bergedorfer Schloßstrasse 9

21029 Hamburg

+49 176 111 110 88



https://www.internetserviceagentur.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.