IHRE STEINREINIGER – Pflaster und Steinreinigung vom Profi

Unsere Steinreinigung ist eine Kombination aus mechanischen Maßnahmen und intelligentem Einsatz von Nanotechnik. Damit sorgen wir für nahtlos gepflegte Pflasterflächen und langfristige Freiheit von Moosen, Algen und Flechten.

IHRE STEINREINIGER – Pflaster- und Steinreinigung für Berlin und Brandenburg

Pflasterflächen wie neu ohne Chemie

Unsere umweltfreundliche Steinreinigung setzt wenig Reinigungsmittel ein. Statt aggressiver Chemikalien nutzen „Ihre Steinreiniger“ die Kraft unserer Hochdruckreiniger. Vorteil: Das Wasser erreicht jede Vertiefung und jede Rille. Dadurch werden Verunreinigungen und Verfärbungen aller Art herausgespült .

Günstig reinigen statt teuer verlegen

Im Vergleich zu einer Neuverlegung des Pflasters ist unsere professionelle Steinreinigung deutlich günstiger – bei einem ähnlichen Effekt. Hochdruckgereinigte und verfugte Pflasterflächen sind von neuen nicht zu unterscheiden. Materialbeschaffung ist nicht nötig und die Arbeitszeit ist viel kürzer.

Professionelle Hochdrucktechnik

Sicher kennen Sie Hochdruckreiniger für die Steinreinigung aus dem Baumarkt. Das Prinzip unserer Technik ist ähnlich, aber die professionellen Aggregate sind weitaus kraftvoller. So stellen wir sicher, die Oberflächen tiefgründig zu reinigen – das Wasser wird mit einem Druck von bis zu 300 bar eingesetzt.

Persönliche Ansprechpartner bei „IHRE STEINREINIGER“

Wie reinige ich Pflasterflächen? Wie lange dauert eine Steinreinigung? All diese Fragen besprechen „IHRE STEINREINIGER“ mit Ihnen persönlich. Dazu ist unser Handwerksbetrieb in der Region ansässig. Unsere Experten besuchen Sie gerne zu Hause und schätzen Ihren Bedarf ein. In diesem Zusammenhang stellen wir Ihnen auch die verschiedenen Möglichkeiten vor, die wir Ihnen bieten können. So entsteht ein individuelles Reinigungskonzept.

GARANTIERTE FESTPREISE FÜR UNSERE KUNDEN

Was kostet Steinreinigung in Berlin oder Brandenburg? Nach der persönlichen Beratung erstellen wir Ihnen ein Angebot. Darin sichern wir Ihnen einen Fixpreis für alle Reinigungsleistungen zu. Erst die Reinigung, dann die teure Überraschung? Das gibt es bei uns nicht! Wir berechnen alle Leistungen transparent im Voraus. Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem Arbeitsaufwand und der zu reinigenden Fläche. Diese wird durch uns vorab ausgemessen.

Eine Terrassenreinigung sorgt für eine deutliche Aufwertung Ihrer Außenbereiche. Wir wissen, dass Sie nicht gerne darauf warten möchten – das müssen Sie auch nicht. Wir terminieren die Reinigung so zeitnah wie möglich. So kommen Sie schnell in den Genuss einer Terrasse wie neu.

Kontakt

IHRE STEINREINIGER

Matthias Reinhold

Groß Eichholz 14

15859 Storkow

033760 – 339003

info@ihre-steinreiniger.de

https://ihre-steinreiniger.de/

