IKARUS TOURS: Expeditionsreisen entwickeln sich vom Bucket-List-Erlebnis zum Wachstumsmarkt

CEO Ikarus Tours Nicolas Kitzki über neue Trends im Expeditionsmarkt

Wiederholungsbuchungen, steigende Zahlen bei Alleinreisenden und die wachsende Nachfrage nach Expertenwissen verändern den Markt für Expeditionsreisen

Die Nachfrage nach Expeditionsreisen verändert sich deutlich. Aktuelle Umfrageergebnisse und Kundendaten von Aurora Expeditions zeigen:

• 74 % der Befragten nennen Wildtierbeobachtungen und Naturerlebnisse als wichtigste Reisemotivation.

• 70 % reisen wegen Abenteuer und aktiver Erkundung.

• 20 % der Gäste sind Wiederholungsreisende.

• 26 % der Gäste reisen allein – deutlich mehr als im Branchendurchschnitt.

• Lernen, persönliche Bereicherung und Fotografie gewinnen als Reisemotive zunehmend an Bedeutung.

Königstein im Taunus, 11. Juni 2026 – Der Markt für Expeditionsreisen befindet sich im Wandel. Was lange Zeit als einmaliges Abenteuer und klassisches „Bucket-List-Erlebnis“ galt, entwickelt sich zunehmend zu einem nachhaltigen Wachstumssegment. Aktuelle Daten zeigen, dass Reisende heute nicht nur außergewöhnliche Destinationen suchen, sondern verstärkt Wert auf Wissen, persönliche Bereicherung, intensive Naturerlebnisse und fachkundige Begleitung legen.

Für den Expeditionsreiseveranstalter IKARUS TOURS und seinen langjährigen Partner PolarNEWS, der seit vielen Jahren über die Polarregionen und Expeditionsreisen berichtet, bestätigt sich damit ein Trend, der bereits seit einiger Zeit zu beobachten ist.

„Wir stellen fest, dass sich die Erwartungen der Reisenden deutlich verändert haben“, sagt Nicolas Kitzki, Geschäftsführer von IKARUS TOURS. „Die Menschen fragen heute nicht mehr nur, wohin sie reisen, sondern auch, mit wem sie reisen und welches Wissen ihnen vor Ort vermittelt wird. Die Qualität der Reiseleitung und die Expertise der Begleiter werden zu einem immer wichtigeren Entscheidungsfaktor.“

Aktuelle Umfrageergebnisse unter Expeditionsreisenden zeigen, dass Begegnungen mit Wildtieren und unberührter Natur weiterhin die wichtigste Motivation darstellen. Rund 74 Prozent der Befragten nennen diesen Aspekt als Hauptgrund für ihre Reise. Abenteuer und aktive Erkundungen folgen mit 70 Prozent auf Platz zwei. Gleichzeitig gewinnen Lernen, persönliche Weiterentwicklung und Fotografie als Reisemotive zunehmend an Bedeutung.

Ein Beispiel für diese Entwicklung liefert Aurora Expeditions, dessen Reisen über IKARUS TOURS und PolarNEWS im deutschsprachigen Markt angeboten werden. Das Unternehmen führte allein in der vergangenen Antarktis-Saison auf mehr als 30 Reisen über 800 Landgänge durch. Grundlage dafür sind kleine Expeditionsschiffe und ein außergewöhnlich enges Verhältnis von einem Expeditionsleiter auf sieben Gäste.

„Gerade diese intensive Betreuung macht für viele Reisende den Unterschied“, erklärt Kitzki. „Kleine Gruppen ermöglichen mehr Zeit an Land, tiefere Einblicke und intensivere Erlebnisse. Die Gäste möchten nicht nur beobachten, sondern verstehen.“

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung bei den Wiederholungsbuchungen. Expeditionsreisen galten lange als einmaliges Erlebnis. Aktuelle Zahlen zeigen jedoch, dass rund 20 Prozent der Gäste von Aurora Expeditions bereits mehrfach mit dem Unternehmen gereist sind.

„Diese Zahl zeigt, wie stark sich der Markt entwickelt hat“, sagt Kitzki. „Viele Reisende betrachten Expeditionen heute nicht mehr als einmalige Wunschreise. Nach einer Reise in die Antarktis folgt häufig Südgeorgien, oder die Arktis mit Grönland und Spitzbergen. Es entsteht eine langfristige Bindung an diese besondere Form des Reisens.“

Auch Individual- und Alleinreisende prägen die Entwicklung des Marktes. Nach Angaben der Cruise Lines International Association (CLIA) entschieden sich 2024 rund zwölf Prozent aller Kreuzfahrtgäste für eine Reise allein – doppelt so viele wie im Vorjahr. Bei Aurora Expeditions liegt dieser Anteil mit 26 Prozent sogar deutlich über dem Branchendurchschnitt.

„Expeditionsreisen bieten ideale Voraussetzungen für Alleinreisende“, erläutert Kitzki. „Die gemeinsame Begeisterung für Natur, Wissenschaft und Entdeckungen schafft schnell Verbindungen zwischen den Gästen. Viele reisen allein an und kehren mit neuen Freundschaften zurück.“

Für IKARUS TOURS und PolarNEWS verdeutlichen diese Entwicklungen einen grundlegenden Wandel im Reiseverhalten. Statt klassischer Urlaubsangebote gewinnen hochwertige Erlebnisreisen mit starkem Bildungscharakter und persönlicher Betreuung an Bedeutung.

„Wir sehen einen klaren Trend hin zu Reisen, die Wissen vermitteln und nachhaltige Eindrücke hinterlassen“, so Kitzki. „Die Polarregionen gehören zu den letzten großen Wildnisgebieten unserer Erde. Wer diese Orte besucht, nimmt weit mehr mit nach Hause als schöne Fotos – nämlich Erfahrungen, die den Blick auf die Welt verändern können.“

Nach Einschätzung von IKARUS TOURS wird sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen. Insbesondere Reisen in die Arktis und Antarktis profitieren von der wachsenden Nachfrage nach authentischen Naturerlebnissen, kleinen Gruppen und intensiver Betreuung durch erfahrene Expeditionsteams.

Über IKARUS TOURS

IKARUS TOURS mit Sitz in Königstein im Taunus zählt zu den führenden deutschen Spezialveranstaltern für Expeditions- und Erlebnisreisen. Seit Jahrzehnten organisiert das Unternehmen außergewöhnliche Reisen in einige der faszinierendsten Regionen der Erde und verfügt über besondere Expertise im Bereich der Polarregionen.

Über PolarNEWS

PolarNEWS ist langjähriger Partner von IKARUS TOURS für Expeditionsreisen in die Polarregionen. Das Medium berichtet über aktuelle Entwicklungen in Arktis und Antarktis, Forschung, Natur, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Expeditionen und gilt als wichtige Informationsplattform für Polarinteressierte.

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