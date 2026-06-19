IKARUS TOURS baut Zusammenarbeit mit Reisebüros durch Paxlounge aus

IKARUS TOURS stärkt Reisebürovertrieb durch Anbindung an Paxlounge

Digitalisierung der Reiseberatung schreitet voran – Spezialveranstalter ab Juli auf einer der führenden Beratungsplattformen vertreten

Königstein, 21. Juni 2026 – Die digitale Transformation im Reisevertrieb gewinnt weiter an Dynamik: Ab Juli 2026 ist IKARUS TOURS in der Paxlounge vertreten und erweitert damit seine Präsenz in einem der wichtigsten digitalen Beratungssysteme für Reisebüros im deutschsprachigen Markt. Die Anbindung ermöglicht es Reiseberatern, das umfangreiche Portfolio des Spezialveranstalters künftig direkt in ihre digitale Kundenberatung einzubinden und Reisen visuell ansprechend sowie individuell aufzubereiten.

Mit der Integration reagiert IKARUS TOURS auf die steigenden Anforderungen moderner Reiseberatung. Kunden erwarten heute nicht nur persönliche Expertise, sondern auch digitale Angebote, die flexibel auf Smartphone, Tablet oder Desktop verfügbar sind. Genau hier setzt die Paxlounge an: Die Plattform unterstützt Reisebüros dabei, Reisevorschläge interaktiv, emotional und übersichtlich zu präsentieren und direkt mit ihren Kunden zu teilen.

„Die persönliche Beratung im Reisebüro bleibt für viele unserer anspruchsvollen Kunden ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Mit der Anbindung an die Paxlounge schaffen wir für unsere Vertriebspartner zusätzliche Möglichkeiten, unsere Reisen noch inspirierender und effizienter zu präsentieren“, erklärt Ralf Huber, stellvertretender Geschäftsführer von IKARUS TOURS. „Gerade bei komplexen Rundreisen, Expeditionsreisen oder maßgeschneiderten Reiseerlebnissen spielt eine hochwertige visuelle Darstellung eine entscheidende Rolle.“

Die Bedeutung digitaler Beratungsplattformen nimmt innerhalb der Touristikbranche kontinuierlich zu. Immer mehr Reiseveranstalter setzen auf moderne Vertriebswege, um Reisebüros bei der Kundenansprache zu unterstützen. Zu den jüngsten Partnern der Paxlounge zählen unter anderem SKR Reisen, Hauser Exkursionen, SZ Reisen und Momento. Auch etablierte Marken wie Marco Polo und Studiosus nutzen die Plattform bereits für ihre Vertriebsaktivitäten.

Für IKARUS TOURS eröffnet die Anbindung neue Möglichkeiten, das eigene Angebot noch stärker im stationären Vertrieb zu positionieren. Das Unternehmen zählt seit Jahrzehnten zu den Spezialisten für Studien-, Erlebnis- und Expeditionsreisen und bietet Reisen in mehr als 130 Länder weltweit an. Besonders bei erklärungsintensiven Fernreisen, außergewöhnlichen Reiserouten und individuellen Reisekonzepten profitieren Reisebüros von einer anschaulichen Präsentation der Angebote.

Der offizielle Start der Zusammenarbeit wird am 2. Juli 2026 im Rahmen eines gemeinsamen Webinars von Paxlounge und IKARUS TOURS bekannt gegeben. Reisebüros erhalten dabei einen Einblick in die neue Anbindung sowie in die Möglichkeiten der digitalen Reiseberatung.

Über IKARUS TOURS

IKARUS TOURS ist ein inhabergeführter Reiseveranstalter mit Sitz in Königstein im Taunus. Seit 1970 entwickelt das Unternehmen hochwertige Studien-, Erlebnis- und Expeditionsreisen in kleinen Gruppen sowie maßgeschneiderte Privatreisen weltweit. Der Fokus liegt auf außergewöhnlichen Routen, intensiven Begegnungen und fundierter Reiseleitung.

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