Ikonischer Treffpunkt der 60er-Jahre kehrt mit Gastro, Events und Coworking zurück

Mokka Milch Eisbar in Berlin-Mitte

Berlin, 02. März 2026 – Die Karl-Marx-Allee bekommt ein Stück ihrer kulturellen Identität zurück: In direkter Nachbarschaft zum wiedereröffneten Kino International öffnet die Mokka Milch Eisbar Ende Mai 2026 als Community-Hub mit Gastronomie, Veranstaltungsflächen und Coworking Space.

„Orte wie das Kino International setzen wichtige Impulse für die Stadt“, sagt Alex Neumann, Geschäftsführer der Mokka Milch. „Berlin befindet sich in einer spannenden Phase kultureller Erneuerung. Wir erleben, wie bestehende Orte weiterentwickelt und neue Räume gedacht werden.“ Beide Entwicklungen unterstreichen die Dynamik des Standortes City-Ost und die anhaltende Relevanz physischer Begegnungsorte in der Hauptstadt.

Unter dem Leitmotiv „Wo Berlin sich verbindet, kreiert und feiert“ vereint die Mokka Milch künftig wirtschaftliche Themen, kreative Netzwerke und gesellschaftlichen Austausch. Flexible Arbeitsplätze treffen auf kuratierte Veranstaltungen, Community-Formate und kulturelle Highlights. Berlin lebt von Vielfalt und eigenständigen Ideen. „Mit der Mokka Milch schaffen wir einen Ort, der Menschen zusammenbringt und kreative Prozesse fördert“, so Natacha Neumann, Unternehmerin und Geschäftsführerin der Mokka Milch.

Die aufwändige, denkmalgerechte Sanierung und das innovative Nutzungskonzept der Mokka Milch trägt maßgeblich zur positiven Stadt- und Standortentwicklung bei. Mit seiner Wiedereröffnung entsteht so nicht nur ein Arbeits- und Veranstaltungsort, sondern ein Treffpunkt, der Geschichte und Zukunft Berlins verbindet.

Mokka Milch ist ein Community-Hub mit Gastronomie, Veranstaltungsflächen und Coworking Space in der denkmalgeschützten ehemaligen „Mokka Milch Eisbar“ an der Karl-Marx-Allee 35 in Berlin. Das Projekt versteht sich als Plattform für Dialog und Austausch und verbindet flexible Arbeitsplätze, Community-Flächen sowie Veranstaltungsräume für Diskussionsformate, kulturelle Programme und Events. Eine Gastronomie mit Fokus auf lokalen Erzeugnissen ist ein integraler Bestandteil des Konzepts. Mokka Milch richtet sich an Selbstständige, Initiativen, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteur:innen, die einen zentralen Ort für Zusammenarbeit und öffentliche Debatte suchen.

