ILLERHAUS connects Business Partners @ home/office

Dresden.MICE Branchentreff – Online NETZwerken am 18. Juni 2020

Aus Plan A schmiedet ILLERHAUS einen Plan B. Nachdem der Dresden.MICE Branchentreff aktuell nicht real stattfinden kann, setzt ILLERHAUS Marketing das Networking-Format online um. So können Eventplaner aus Agenturen und Firmen weiterhin mit MICE-Ausstellern NETZwerken. Die virtuelle B2B Matchmaking-Lösung von Converve macht es möglich. Die Premiere findet am 18. Juni 2020 statt. Weitere Events sind in Planung und können dann flexibel nach aktueller Lage online oder live stattfinden.

Seit 20 Jahren bringt ILLERHAUS Beteiligte der MICE-Industrie persönlich zusammen. Auch wenn die ILLERHAUS MICE Branchentreffs familiäre Messen mit 50 bis 100, maximal 200 Teilnehmern sind, kann dieser MICE Branchentreff aktuell nicht durchgeführt werden. So hat sich das 4-köpfige ILLERHAUS-Team auf die Suche gemacht, die Nähe des Events mit so wenig gefühlten Abstand als möglich umzusetzen. Viele Online-Kontakt-Möglichkeiten wurden geprüft – und wieder verworfen. Erst bei der individuell anpassbaren Matchmaking-Plattform für erfolgreiche Networking-Events von Converve ist ILLERHAUS fündig geworden. “Die intensiven, direkten Gespräche von Ausstellern zu Planern sind das Kernstück unserer Branchentreffs. Diese finden nun in geschützten 1:1-Videomeetings statt – sehr privat also und fast so als würde man sich real gegenübersitzen”, freut sich Susanne Illerhaus über die tollen Lösungen ihres neuen Geschäfts-Partners.

“Ist denn überhaupt Redebedarf vorhanden?” und “Möchte man sich auch online treffen?” – um diese Fragen zu klären, hat ILLERHAUS Marketing kürzlich eine Umfrage bei ihren Veranstaltungsplanern durchgeführt. Mit überraschend positivem Ergebnis: Die Mehrzahl der Fachbesucher hat dringenden Gesprächsbedarf und würde diesen Austausch auch online führen. On top: Für Veranstaltungen im Herbst suchen die Einkäufer teilweise Locations. Somit war die Entscheidung für das Online-Event gefallen.

Am 18. Juni ist es soweit. Endlich – denn der Redebedarf ist groß. Zum einen wurden große, wichtige Leitmessen wie die ITB und die IMEX gestrichen, zum anderen müssen sich gerade alle Beteiligten der Branche auf die neue Situation einstellen. Bei den MICE Branchentreffs können erste Erfahrungen ausgetauscht und neue Konzepte vorgestellt werden. Zudem plant die deutsche MICE-Branche nun vorwiegend im deutschen Raum oder angrenzenden Ländern wie Österreich. Von genau dort kommen die Aussteller bei den MICE Branchentreffs.

Bei ILLERHAUS Marketing rechnet man mit einem deutlich größeren Teilnehmerkreis beim Online NETZwerken. “Wir laden unsere gesamte Fachbesucher-Datenbank der DACH Region ein. Und jeder ist ja nur einen Klick entfernt”, erklärt Susanne Illerhaus. Fast. Denn ein paar Klicks braucht es doch bis sich die Teilnehmer angemeldet und ihre Wunsch-Suche eingetragen haben. Ein wichtiger Schritt, denn so werden passende Partner auf Ausstellerseite vorgeschlagen. Natürlich kann hier jeder Planer mit jedem Aussteller in Kontakt treten – und auch andersrum. Denn auch das wissen die “Mädels von ILLERHAUS”: “Man weiß nicht, was man nicht weiß”. Und so lohnt sich auch ein Gespräch mit einem Partner, der erst auf den zweiten Blick interessant scheint. Die Gesprächseinheiten sind mit 10 Minuten ohnehin eher kurz gewählt und bieten doch genug Zeit für einen intensiven Austausch. Drei Monate lang bleibt die Plattform offen um so weiter in Kontakt treten zu können.

Der MICE Branchentreff am 18. Juni 2020 Online NETZwerken startet um 10 Uhr mit einer Begrüßung von Susanne Illerhaus. Sie feiert heuer 20-jähriges Jubiläum und bringt seit 15 Jahren Kontakte bei den MICE Branchentreffs zusammen. Der dann folgende Vortrag von Conny Schumacher “MACH DEIN DING – fit und mutig persönliche Herausforderungen meistern” passt zur Visionärin Susanne Illerhaus – und zur aktuellen Zeit, in der gerade jeder neue Herausforderungen meistern muss. Der virtuelle Zuschauer wird also Tipps für seinen beruflichen oder privaten Alltag von der Bestsellerautorin aus München mitnehmen können.

So einfach sind Sie beim ersten Online-NETZwerken von ILLERHAUS dabei:

Hier ( https://mice-branchentreff.converve.io/) anmelden – registrieren – Profil anlegen – Matchingpartner finden – Termine vereinbaren – am 18. Juni 2020 ab 10 Uhr online dabei sein.

Die Teilnahme am Dresden.MICE Branchentreff – Online NETZwerken ist für Fachbesucher kostenfrei. Ein flexibles Zeit-Investment, das Sie effektiv weiterbringt.

ILLERHAUS connects Business Partners @ home/office – Programm (Änderungen vorbehalten)

10.00 Uhr Begrüßung durch Susanne Illerhaus

10.10 Uhr Keynote Stage meets Homeoffice: Vortrag von Trainerin, Bestsellerautorin & Sportökonomin Conny Schumacher

Ab 10.45 Uhr Online NETZwerken im 10-Minuten-Takt – Termine werden vorab online vereinbart

12.30-13.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Keynote Stage meets Homeoffice – Willkommen zurück Die Dresdener MICE Highlights von und mit Jörg Märzdorf / Dresden Convention Bureau

13.45 Uhr Online NETZwerken im 10-Minuten Takt

18.00 Uhr Verabschiedung durch Susanne Illerhaus

Die weiteren Events von ILLERHAUS Marketing in diesem Jahr (zu finden unter https://ILLERHAUS-marketing.com/event-planer/) werden nun sowohl real als auch virtuell weiter geplant. “Nichts ersetzt den persönlichen Austausch”, weiß auch Irmgard Lindner, langjährige Mitarbeiterin von ILLERHAUS Marketing. “Deshalb werden wir versuchen, unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Sicherheitsregeln, die Events vor Ort stattfinden zu lassen”, so die Projektleiterin weiter. Beim Starnberger See.MICE Branchentreff ist man bereits mit der Planung vom Schiff (MS Starnberg) auf den weitläufigen Florian Stadl im Kloster Andechs ausgewichen. Auf 600 qm kann man hier viel Abstand problemlos umsetzen. Sollte auch das nicht möglich sein, folgt der Online-Premiere ein zweites Online NETZwerken. Denn neben ihrem Netzwerk ist ILLERHAUS auch dafür bekannt: Optimismus, Flexibilität und ganz viel Enthusiasmus – darauf darf sich die MICE-Branche freuen.

Alle MICE Branchentreffs 2020 im Überblick:

Dresden.MICE Branchentreff – Online NETZwerken am 18. Juni

Starnberger See MICE Branchentreff – Kloster Andechs am 9. Juli

MICE Boat Show Bonn – Köln – Düsseldorf 25.-27. August

MICE Boat Show Frankfurt – Wiesbaden – Mannheim 15.-17. September

Weitere ILLERHAUS Events:

Dinosaurier Museum Denkendorf Site Inspection Day

Fam Trip Bremen & Bremerhaven

Fam Trip ins Burgenland

Fam Trip ins Parkhotel Wallgau

Aktuelle Änderungen auf https://illerhaus-marketing.com

Seit 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende

Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

Kontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 / 7397-001

d.feldmann@illerhaus-marketing.com

https://illerhaus-marketing.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.