ILLERHAUS Marketing mit MICE Business Netzwerk wieder live

Der Starnberger See.MICE Branchentreff als Best-Practice-Beispiel unter den aktuellen Herausforderungen

“Pioniere des Veranstaltungs-Neustarts” wurde ILLERHAUS Marketing am 9. Juli 2020 genannt. Sie haben es geschafft: der Starnberger See.MICE Branchentreff 2020 in Andechs wird für alle Beteiligten in die MICE-Geschichte eingehen. Es war eine der allerersten Live-Veranstaltungen innerhalb der aktuellen Herausforderungen und unter Einhaltung aller Hygienerichtlinien ein voller Erfolg. Schon im Vorfeld wurde das Konzept gelobt. Jetzt ist die Branche ist begeistert.

Auf die Frage, warum das Networking-Konzept des Starnberger See.MICE Branchentreffs so angenommen wurde und aufgegangen ist, antwortet Susanne Illerhaus zunächst ganz knapp “Teamarbeit & Vertrauen in uns selbst!” und fügt dann strahlend hinzu: “Ich habe das beste Team und tolle Partner im Boot. Nur so kann das in dieser kurzen Zeit gelingen.”

Denn nicht nur innerhalb des ILLERHAUS-Teams lief die Zusammenarbeit gut. Als vor ein paar Wochen klar wurde, dass die eigentlich geplante Schifffahrt auf der MS Starnberg unter den neuen Hygienemaßstäben nicht umsetzbar ist, wurde die Planung kurzerhand in den weitläufigen Florian Stadl des Kloster Andechs verlegt. Hierfür wurde mit Unterstützung des Dienstleisters Capacity GmbH ein Hygienekonzept erstellt, das prompt vom Ordnungs- und Gesundheitsamt genehmigt wurde. Anschließend ging es an die detailgetreue Umsetzung – immer die Gesundheit und Sicherheit Aller vor Augen.

Ein weiterer Partner war das Team von Ben Cudok von Party Rent München, der vor Ort präsentierte, wie Veranstaltungen auch mit Hygiene-Maßnahmen cool und lässig aussehen können. Ben und sein Team hatten bereits weitreichende Erfahrungen in Frankfurt Offenbach mit “Back to Live” gesammelt. “Es ist einfach klasse, mit Leuten zusammen zu arbeiten, die richtig Ahnung haben!”, freut sich die Projektleiterin Irmi Lindner über die gute Zusammenarbeit zu allen Beteiligten. Sie hat auch die Fäden mit wichtigen Personen beim Catering des Andechser Klostergasthof, der Location Kloster Andechs, dem Fotografen Thomas Loris, dem Moderator aus dem Bayerischen Rundfunk Nicolas Foltin, der Speakerin Conny Schumacher und natürlich den Planern und Ausstellern zusammengehalten. Am Ende muss das Gesamtbild passen – das weiß ILLERHAUS schon längst.

“Wir haben es penibel genau genommen,” sagt Claudia Schwebel auf die Frage, wie es mit der Umsetzung des Hygienekonzepts geklappt hat. “Dabei haben wir jedes noch so kleine Detail umgesetzt.”, ergänzt die erfahrene Hotelfachfrau, die seit Anfang des Jahres ILLERHAUS tatkräftig bereichert.

Doch das Wichtigste: was sagen die Teilnehmer? Hier ein paar O-Töne von Planern und Austellern des Events:

“Es war mein erstes Live-Event nach dem Shutdown. Dank des umfassenden Hygienekonzeptes und der tollen Orga habe ich mich absolut sicher gefühlt und bin sehr froh, dass ich dabei war.

Der Neustart ist also absolut gelungen!” Elke Durst vom Team Seefried.

“Das war so was wie eine Wiederauferstehung von MICE in schwierigen Zeiten! Großartig! Angefangen vom einfachen und sehr effektiven Anmeldeprozedere, von der Wahl des tollen Veranstaltungsortes, den sehr interessanten Ausstellern, den spannenden Vorträgen, dem absolut perfekten Ablauf der Einzeltermine mit den Ausstellern, den wunderbaren Erholungsmöglichkeiten außerhalb mit dem genau richtigen Mobiliar, dem perfekten Catering

bis hin zum wunderbaren Ausklang im Andechser Kloster-Biergarten mit bayrischer Kulisse!

Es war einfach von A bis Z perfekt!” Renate Schober, Renate Schober Event Consulting.

“Einfach brillant: Susanne Illerhaus mit ihren wunderbaren Mädels. Glückwunsch zur wieder sehr gelungenen Veranstaltung mit vielen Anregungsmöglichkeiten für alle Besucher.” Karl-Heinz Kraass, Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena.

“Danke für all das, was ihr geleistet habt, um das Event auf die Beine zu stellen! Die Resonanz war durchweg positiv und die Teilnehmer waren froh wieder mal Face-to-Face in Kontakt zu treten.” Klaus Götzl, stellv. Geschäftsführer der Region StarnbergAmmersee.

“Vielen Dank für den gelungenen “Start”, die tolle Organisation und den schönen Abend. Irgendwann musste es ja wieder positiv weitergehen!”, Claudia Präger-Gerlach, Hüttenpower.

“Leicht kann jede*r! Aber zum 20. Unternehmensjubiläum in dieser Zeit eine so rundherum gelungene Veranstaltung aufs Parkett zu legen … einfach Chapeau!”, Danielle Gesa Löhr, Journalistin, Saloniere und Lebenspilgerin.

Tatsächlich ernteten die Veranstaltungs-Profis nur positives Feedback für das erste Live-Business-Networking-Event seit Monaten. Das Konzept ist also aufgegangen!

Susanne Illerhaus feiert dieses Jahr 20-jähriges Firmen-Jubiläum und 15 Jahre MICE Branchentreff und kann auf mittlerweile über 70 MICE Branchentreffs zurückblicken. “Trotzdem fühlte es sich wie mein erstes Event an!”, erklärt der Veranstaltungs-Profi. Was sie besonders freut: “Es ist sichtbar geworden, was für ein Zeichen und eine Wirkung wir mit diesem MICE Branchentreff setzen konnten. Da war so eine Energie und Aufbruchsstimmung, wie ich sie in 15 Jahren MICE Branchentreffs nie zuvor gespürt hatte.” Die Geschäftsführerin hatte sich ihr Jubiläumsjahr und gerade den 15. Starnberger See MICE Branchentreff ursprünglich ganz anders vorgestellt. Das Kloster Andechs war die “mit Abstand beste Alternative” zur MS Starnberg. “Doch nachdem wir diese immense Herausforderung an diesem einzigartigen Ort des Kloster Andechs so gut gemeistert haben, ist dieser, genau dieser MICE Branchentreff absolut bewegend und unvergesslich für mich”.

Die ILLERHAUS-Reise geht weiter und die vier ILLERHAUS-Mädels stecken schon wieder in der Planung der nächsten Events. Zunächst findet vom 25. – 27.8.2020 die erste MICE Boat Show 2020 von Bonn über Köln nach Düsseldorf unter dem Motto DREI Tage – DREI Städte – DREI Stege – EIN Schiff statt. Das Motto bleibt, die Städte ändern sich, wenn es dann vom 15.-17.9.2020 nach Frankfurt, Wiesbaden und Mannheim geht.

Weitere ILLERHAUS Events:

Dinosaurier Museum Denkendorf Site Inspection Day

Fam Trip Bremen & Bremerhaven

Fam Trip ins Burgenland

Fam Trip ins Parkhotel Wallgau

Der MICE- Branchentreff ist Ihre persönliche Netzwerkplattform für Meetings – Incentives – Conventions – Events!

Wir setzen auf intensiven Dialog mit neuartigen Locations in angenehmer Atmosphäre!

Illerhaus setzt seinen Focus gezielt auf außergewöhnliche Locations, persönlichen Kontakt und aktiven Austausch! Wir chartern Galerie-Schiffe, wie beispielsweise die MS Starnberg oder die Kristallkönigin-exclusively made with Swarowski Elements, und organisieren Ihnen exquisite Locations in den Bergen.

Unser breites Netzwerk von langjährigen und persönlichen Kontakten zur MICE Branche, bieten Planern von Veranstaltungen sowie Betreibern von Locations aller Art, eine optimale Basis.

Firmenkontakt

ILLERHAUS Marketing

Susanne Illerhaus

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000

kontakt@illerhaus-marketing.com

http://www.illerhaus-marketing.com

Pressekontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr 4a

82319 Starnberg

08151/7397-001

d.feldmann@illerhaus-marketing.com

http://www.illerhaus-marketing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.