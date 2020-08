iLOFT macht Online-Training zum Lernerlebnis

Das innovative E-Learning-Trainingskonzept von Joachim Simon wird bereits von mehreren Unternehmen im Rahmen ihrer Personalentwicklung praktiziert.

Webinare, E-Learning, Online-Seminare – in nicht wenigen Personen steigt ein Gähnen empor, wenn sie diese Begriffe hören, denn mit ihnen assoziieren sie: Für eine lange Zeit stumm und teilnahmslos vor dem Bildschirm sitzen, ab und zu im Chat eine Frage beantworten … und nebenher, weil es eh langweilig ist, ein paar E-Mails beantworten.

Das sollte und darf nicht so sein, dachte sich der Braunschweiger (Selbst-)Managementberater und Leadership-Experte Joachim Simon, der auf eine langjährige Erfahrung im E-Learning-Bereich (seit 2002) zurückblickt und seit 2016 eine eigene Leadership ID Online-Academy betreibt. Zudem ist er Co-Founder der Mental Fitness App Mindshine.

Basierend auf diesen Erfahrungen entwickelte Joachim Simon ein methodisch-didaktisches und technisches Konzept, um herkömmliche Präsenzseminare “mit maximaler pädagogischer Qualität in den digitalen Raum zu bringen”. Sein Name: Interactive Live Online Facilitation & Training bzw. kurz iLOFT.

Dabei steht das Akronym iLOFT für fünf Merkmale, die das Trainingskonzept von Simon sowie sein Verständnis von einem effektiven Online-Lehren und -Lernen charakterisieren.

-Interactive: Menschen lernen am besten durch eine Interaktion mit anderen Menschen. Sei dies der Coach, Trainer oder ein Kollege.

-Live: Videos sind nett, doch live ist es am schönsten. Denn dann passiert es genau jetzt und ich bin dabei. Live können Menschen individuell aufeinander eingehen und sich unmittelbar ein Feedback geben. Nur live entwickelt und entfaltet sich eine lebendige Gruppendynamik.

-Online: “Don´t call it Webinar!”, denn bei iLOFT konsumieren die Teilnehmer nicht. Sie arbeiten vielmehr online. Zudem erhalten sie im Vorfeld der Online-Trainings synchrone und asynchrone Elemente zur Vorbereitung sowie danach zur Nachbereitung (Pre- und Postwork).

-Facilitation: Der Begriff Facilitation bedeutet Ermöglichung und wird auch gerne mit dem deutschen Wort “Moderation” übersetzt. Dabei ist jedoch keine Fernsehmoderation, sondern eine Moderation von Gruppenprozessen gemeint, die darauf abzielt, die Gruppe “auf Kurs” zu halten – unter anderem durch einen regelmäßigen Methodenwechsel, die Arbeit an Leitfragen, das Bearbeiten von Konflikten, das Zusammenfassen von Ergebnissen. Das ist wichtig, weil sonst online – wie in Präsenzveranstaltungen – schnell der Fokus und die Energie verloren gehen.

-Training: Bei iLOFT wird nicht konsumiert, sondern trainiert. In Simulationen und Fallarbeiten werden echte Themen realitätsnah, lehrreich und wertschätzend erfahrbar gemacht und anschließend ausgewertet sowie in den Arbeitsalltag transferiert.

Realisiert hat Joachim Simon das iLOFT-Trainingskonzept schon im Rahmen mehrerer Führungskräfte- und Teamentwicklungsmaßnahmen von Unternehmen sowie in seiner Leadership ID Online-Academy.

Mehr Info über iLOFT finden interessierte Personen und Organisationen auf der Webseite www.joachimsimon.info. Dort können sie auch ein Video über das innovative Trainingskonzept anschauen. Außerdem finden sie dort die Rückmeldungen der HR-Verantwortlichen, Teilnehmer und Führungskräfte mehrerer Unternehmen, die im Rahmen ihrer Personalentwicklung bereits mit der iLOFT-Methode arbeiten.

Das Trainings- und Beratungsunternehmen Simonconsult ist auf die Themenfelder Personal- & Organisationsentwicklung spezialisiert. Sein Inhaber ist Joachim Simon, der vor seiner Selbstständigkeit unter anderem als Personal- und Organisationsentwickler bei den Unternehmen T-Mobile Deutschland GmbH und RWE Power AG beschäftigt war.

