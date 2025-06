LIQUI MOLY Extreme legt neue Offroad-Selbstfahrerreise zu den Adlerjägern auf

Ulaanbaatar, 3. Juni 2025. Ein Zittern, ein Spannen, ein Schlag: Wenige Bewegungen, kraftvoll und majestätisch zugleich, befördern den Adler in eine atemberaubende Höhe. Mal federleicht, mal in steilem Flug, lässt er sich von den Winden tragen, um sich endlich auf seine Beute zu stürzen – und im Anschluss zu seinem Menschen zurückzukehren: Die Adlerjäger der Mongolei praktizieren seit Jahrtausenden die Jagd mit Pferd und Adler. Der Besuch bei ihnen ist nur eines von zahlreichen Highlights der neuen, geführten Offroad-Selbstfahrerreise „Altai Tracks zu den Adlerjägern“ von LIQUI MOLY Extreme. Die Reise findet an ausgewählten Daten statt und ist ab 4.800 Euro buchbar. Inkludiert sind neben einem Allradfahrzeug unter anderem auch Unterkünfte von Luxushotels bis Jurte, Eintritte sowie Guide und Koch, die die Mongoleireise begleiten.

Unterwegs im Land der Extreme

Durch die Sanddünen der Wüste Gobi geht es in das malerische Altai-Gebirge mit seinen grünen Berghängen, hinein in die ungezähmte Wildnis des Tavan-Bogd-Nationalparks und in die alte Hauptstadt Chinggis Khaans, Karakorum. Jeden Tag warten auf Abenteurer eine Mischung aus Highlights und unentdeckten Schätzen sowie besondere Begegnungen, ob Übernachten bei Nomaden und Adlerjägern, Reiten von Pferden und Kamelen oder der Besuch von Sanddünen und erloschenen Vulkanen. Dabei ist die kleine Gruppe der Selbstfahrer nicht gänzlich alleine, werden sie auf dieser Tour doch von einem Begleitfahrzeug mit Guide und Koch durch verlassene Landschaften geleitet. Die Mongoleireise zu den Adlerjägern findet entweder als Rundreise (22 Tage) oder One Way (13 bzw. 16 Tage) statt und wird an zwölf ausgewählten Terminen zwischen Juni und Oktober angeboten. Wer sich lieber aufs Motorrad setzt, kann statt einem 4×4-Fahrzeug ein Enduro-Bike wählen. Sie ist unter themongoliatour.com/de/touren/gefuehrte-4×4-selbstfahrer-mongolei-reise-adlerjaeger-altai-2 buchbar. Im Reisepreis ab 4.800 Euro pro Person sind neben dem Allradfahrzeug unter anderem auch Guides, Koch, Unterkünfte und Supportfahrzeuge inkludiert.

Ganzjährig den Zauber der Mongolei entdecken

Über 1.500.000 Quadratkilometer ist die Mongolei groß – und doch lassen sich auch in kurzer Zeit zahlreiche Eindrücke sammeln: LIQUI MOLY Extreme bietet ganzjährig unterschiedlich lange Jeeptouren an, die in die Wüste Gobi, ins eindrucksvolle Altai-Gebirge mit seinen Adlerjägern oder zu glasklaren Seen führen. Markante Wüstenlandschaften wechseln sich hier mit den sanften Bergzügen des Changai-Gebirges ab, üppig-dichte Wälder treffen auf rauschende Flüsse und Nomadenstämme ziehen dazwischen ihres Weges. Die 4×4-Selbstfahrertouren werden von Guides begleitet und die Sommertouren können auf Wunsch auch mit Enduro-Bike gefahren werden.

Weitere Informationen und Routenvorschläge sowie die Mongolei Reise zu den Adlerjägern finden sich online unter themongoliatour.com sowie auf Facebook, Instagram und Youtube.

Bildmaterial gibt’s hier; Copyright (wenn nicht anders angegeben): LIQUI MOLY Extreme

Mongolia.com/de

Im Herzen der Mongolei, aber ganz nah am europäischen Reisenden: LIQUI MOLY Extreme bietet geführte Offroad-Touren im kleinen Convoy und mit Crew-Car, bestehend aus Guide und Koch, in das zentralasiatische Land. Diese Mongolei Reisen finden in kleinen Gruppen statt oder können privat gebucht werden. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt – ob zwei Wochen durch das Herz der Mongolei oder mit Guide durch die Wüste Gobi oder rasante Mountainbiketour durch wilde Steppenlandschaften: Eine Reise in die Mongolei ist vollgepackt mit Eindrücken, Emotionen und besonderen Begegnungen. LIQUI MOLY Extreme bietet in Partnerschaft mit SIXT auch privat organisierte Mietwagenreisen mit oder ohne Crew. Individualreisende erhalten eine Navigationsapp sowie 24/7-Reiseguide-Support per Telefon. mongolia.com.co/de

Kontakt

LIQUI MOLY Extreme

LIQUI MOLY Extreme Presse

Peace Avenue 12 12

18210 Ulaanbaatar

+97686007259



https://themongoliatour.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.