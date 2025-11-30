Im Dezember schließen 13 neue Seniorenassistentinnen und Seniorenassistenten ihren Lehrgang erfolgreich ab

Mit viel Engagement, Empathie und einem fundierten Fachwissen starten sie anschließend in ihre verantwortungsvolle Tätigkeit

Im Dezember schließen 13 neue HELP zertifizierte Seniorenassistentinnen und Seniorenassistenten ihren Lehrgang erfolgreich ab.

Mit viel Engagement, Empathie und einem fundierten Fachwissen starten sie anschließend in ihre verantwortungsvolle Tätigkeit. Sie begleiten ältere Menschen im Alltag, stärken deren Selbstständigkeit und Lebensqualität und leisten damit einen wertvollen Beitrag für Familien, Angehörige und das gesamte soziale Umfeld. Die Ausbildung vermittelt nicht nur praktische Kompetenzen, sondern auch eine professionelle Haltung, die von Respekt, Geduld und echter Zuwendung geprägt ist.

Der wachsende Bedarf an qualifizierter Unterstützung im Seniorenbereich zeigt, wie wichtig gut ausgebildete Fachkräfte sind. Genau hier setzt der HELP-Lehrgang an: Er verbindet aktuelles Fachwissen aus Pflege, Alltagsbegleitung, Kommunikation und Gerontologie mit praxisnahen Übungen, Fallbeispielen und persönlicher Begleitung. Die Absolventinnen und Absolventen gehen gestärkt, sicher und bestens vorbereitet in ihre berufliche Zukunft.

Für alle, die sich ebenfalls in diesem erfüllenden Tätigkeitsfeld etablieren möchten, gibt es bereits jetzt eine großartige Möglichkeit: Der nächste Lehrgang startet am 11. März 2026. Wie gewohnt bietet die HELP Akademie dabei wieder den attraktiven Frühbucherrabatt von 15 %, der eine frühzeitige Anmeldung besonders lohnenswert macht. Der Lehrgang ist erfahrungsgemäß schnell ausgebucht, da viele Menschen eine sinnstiftende berufliche Perspektive suchen, die sowohl persönliche Werte als auch berufliche Ziele miteinander verbindet.

Nutzen Sie daher die Gelegenheit und informieren Sie sich frühzeitig über Inhalte, Ablauf, Voraussetzungen und berufliche Möglichkeiten: info@help-akademie.de und T. 089 215 459-20

Die Seniorenassistenz eröffnet vielfältige Wege – von der selbstständigen Tätigkeit bis hin zur Mitarbeit in sozialen Diensten oder privaten Haushalten. Wer jetzt aktiv wird, sichert sich nicht nur einen Ausbildungsplatz, sondern auch den bestmöglichen Start in eine menschlich wertvolle und beruflich stabile Zukunft.

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

