Im Fundraising bleiben die Arbeitsplätze sicher

Erstmals seit zehn Jahren gibt es in Deutschland mehr als drei Millionen Arbeitslose. Die Arbeitsagentur sieht das als Folge der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre. Ganz anders jedoch die Situation im Bereich Fundraising und Promotion, so die auf Mitgliederwerbung für gemeinnützige Vereine spezialisierte Unternehmensgruppe service94 GmbH. Dieser Sektor wächst stabil und gilt inzwischen als Zukunftsbranche, in der vermehrt nach festangestellten Mitarbeitenden gesucht wird.

Der Anteil geringqualifizierter junger Erwachsener ist fast nirgendwo in Europa so hoch wie in Deutschland. 15 Prozent der Menschen zwischen 25 und 34 Jahren hierzulande haben weder das Abitur noch eine Berufsausbildung. Dieser Anteil ist in den vergangenen fünf Jahren um zwei Prozentpunkte gestiegen. Unter den 22 EU-Mitgliedsländern im OECD-Raum weisen nur Italien, Portugal und Spanien einen höheren Anteil junger Menschen ohne Abschluss auf. Die „wachsende Kluft bei den Bildungsabschlüssen in Deutschland“ sei „besonders besorgniserregend“, heißt es in der Studie.

Besonders für Menschen mit nicht abgeschlossener Ausbildung ist der krisensichere Beruf im Fundraising oder im Bereich Promotion interessant. Von den Bewerberinnen und Bewerbern jeden Alters werden eine gute Allgemeinbildung und ein gepflegtes Äußeres erwartet. Fachwissen ist nicht erforderlich. Es gibt ein hauseigenes Ausbildungsprogramm. Als Alternative zu den häufigen Mini-Jobs bietet der Bereich des Fundraisings die Möglichkeit, eine langfristige und sichere Existenz in Festanstellung aufzubauen. Das Programm ist auf einem laufenden Lernprozess mit Karriereaussichten ausgerichtet.

Viele Angestellten der service94 GmbH sind bereits seit vielen Jahren – manche auch Jahrzehnten – in dem Unternehmen tätig und einige von ihnen, darunter auch viele weibliche Angestellten, besetzen inzwischen Führungspositionen. Die Unternehmensgruppe verfügt über 13 Standorte in Gesamtdeutschland. Die Unternehmensgruppe, die bereits unter Deutschlands beste Unternehmen gewählt wurde, ist seit Jahrzehnten im Bereich Sozialmarketing in Deutschland und Europa tätig. Auch wurde sie bereits zwei Mal als begehrtester Arbeitgeber ausgezeichnet.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

