Im Gegenteil: Slow Dating statt der üblichen Partnervermittlungen

Die etwas andere Singlebörse

Liebe ist nicht nur ein starkes Gefühl, sondern eine tiefe und innige Verbundenheit, nach der wir uns schließlich alle im Leben sehnen. “Liebe ist etwas verbindliches”, so beschreibt mir Anni Kralisch-Pehlke, Mitgründerin des Online Single Magazins “Im Gegenteil”, was Liebe für sie im Kern ausmacht. “Im Gegenteil ist eine aus purer Liebe geborene Idee”, so die gebürtige Berlinerin.

> Menschen in Liebe zusammenzubringen

Anni und Jule haben ihr Unternehmen 2013 gegründet. Jule war damals selbst Single und so entstand der Gedanke und schließlich die Idee, eine etwas andere Online Singlebörse ins Leben zu rufen, die in jedem Fall kostenfrei sein sollte. “Im Gegenteil” hat sich mittlerweile zu einem vielgelesenen Onlinemagazin mit interessanten, tiefgreifenden und gut recherchierten Artikeln rund um Liebe, Sex und Gesellschaft etabliert. Nicht nur für Singles, wohl aber mit einer auffallend ansprechenden Singlebörse, die Anni und Jule mit viel Liebe und Herz ins Leben gerufen haben.

Die beiden Powerfrauen und zugleich besten Freundinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zusammenzubringen. Dabei geht es den beiden nicht um die schnelle Nummer und den schnellen Sex, sondern darum, “Menschen in Liebe zusammenzubringen”. Und genau das spürt man, wenn man der 38-jährigen Mutter gegenüber sitzt und ihr zuhört. Ihr Projekt ist alles andere als eine klassische Singlebörse und unterscheidet sich schon allein durch die Qualität der Darstellung der Personen von anderen Dating Apps und Börsen. Als User/in merkt man schnell, wie persönlich und nah porträtiert wird …

Den kompletten Beitrag zur Slow Dating Partneragentur “Im Gegenteil” lesen Sie auf PlusPerfekt.de

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Credit: Jule Blättermann-Ebert