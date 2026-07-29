Im Gesundheitsmarkt entscheidet die Vielfalt der Verlinkungen über die Sichtbarkeit

Die Gesundheitsmarkt-Studie 2026 der führenden Linkbuilding und GEO Agentur performanceLiebe weist über 45 Anbieter aus acht Kategorien einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen verweisenden Domains und organischem Traffic nach.

Buxtehude, 29. Juli 2026 — Wie sichtbar eine Marke im deutschen Gesundheitsmarkt ist, hängt vor allem von der Breite ihres Linkprofils ab. Die Gesundheitsmarkt-Studie 2026 der Linkbuilding-Agentur performanceLiebe belegt das statistisch. Zwischen der Zahl verweisender Domains und dem organischen Traffic in Deutschland besteht über die 45 untersuchten Anbieter eine Pearson-Korrelation von 0,725. Das ist zugleich das deutlichste Signal, das die Agentur bisher in einer einzelnen Branche gemessen hat.

Die Studie deckt die gesamte digitale Gesundheitswelt ab. Dazu gehören Online-Apotheken, Telemedizin und Arztbewertungsportale ebenso wie Krankenkassen, PKV-Vergleicher und Direct-to-Consumer-Health-Marken. In den Spitzenwerten je Kennzahl finden sich Doctolib mit der höchsten Online-Autorität, die AOK mit dem höchsten monatlichen Traffic, Check24 mit der breitesten Linkbasis, die Apotheken Umschau als reichweitenstarkes Magazin sowie DocMorris als Marktführer im Online-Apotheken-Segment. Auffällig ist: Kein einziger Anbieter liegt in allen vier Dimensionen zugleich vorn. Sichtbarkeit entsteht im Gesundheitsmarkt also über mehrere Hebel.

Grundlage der Auswertung sind Ahrefs-Kennzahlen mit Stand April 2026. Für jeden der 45 Anbieter aus acht Kategorien hat performanceLiebe die Stärke des Linkprofils erfasst, dazu die verweisenden Domains, den organischen Traffic, die Keyword-Verteilung nach Position und den Organic Value in Euro. Ergänzt wird die Auswertung um historische Zeitreihen.

„Die statistische Stärke des Zusammenhangs zwischen Linkprofil-Diversität und Traffic ist im Gesundheitsmarkt das deutlichste Signal, das wir bisher in einer Branche gemessen haben”, sagt Patrick Tomforde, Geschäftsführer der performanceLiebe. „Für jede Health-Marke heißt das: Wer sichtbar werden will, baut über Jahre ein breites Backlink-Fundament auf. Schnelle Kampagnen liefern hier keine Reichweite.”

Die vollständige Gesundheitsmarkt-Studie 2026 ist auf Anfrage über die Studien-Seite von performanceLiebe unter https://www.performanceliebe.de/studien/ erhältlich.

Die Agentur performanceLiebe wurde 2009 gegründet und sorgt seitdem für den Erfolg ihrer Kunden in verschiedenen Disziplinen des Performance Online Marketings. Zu den Kunden der Online-Marketing Agentur zählen zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Was die Agentur performanceLiebe von vielen Wettbewerbern unterscheidet ist die Liebe für das Online Marketing – mit Leidenschaft, Erfahrung und Enthusiasmus werden die Kundenprojekte zum Erfolg gebracht. Der Kunde profitiert dabei von kompetenten Ansprechpartnern, die während des gesamten Projektes erreichbar sind und über viel praktisches und theoretisches Wissen verfügen.

Kontakt

performanceLiebe GmbH & Co. KG – Performance Online Marketing Agentur

Patrick Tomforde

Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 10

21614 Buxtehude

0170 17 88 324



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