Im Handwerk wird”s mobil!

Zu 100% mobil gehen

Die Firma M-SOFT Organisationsberatung, seit über 30 Jahren bewährter Partner für Branchensoftware im DACH+HOLZ-Bereich, bietet ein umfangreiches Portfolio von der Auftragsbearbeitung über Zeiterfassung bis hin zur Lohnabrechnung an. Denn die immer vielfältigeren Anforderungen an die Büroorganisation lassen sich mit Hilfe einer abgestimmten IT-Struktur meistern.

Hierbei steht zum einen die Projekt- und Zeiterfassung im Vordergrund. Was in vielen Betrieben noch mit handschriftlichen Zetteln funktioniert, wird mit TIME4 – der mobilen Zeiterfassung – digitalisiert und per Knopfdruck ins Büro übertragen. So kann der Projektstand direkt eingesehen werden und z.B. für die Nachkalkulation genutzt werden.

“Jeden Tag lasse ich Abends ein Foto von der Baustelle erstellen”, diese und ähnliche Aussagen zeigen wie wichtig es den Dachdeckern ist, eine Dokumentation zu erhalten. Ob nur Fotos oder mit ergänzenden Notizen – mit TIME4 kann auch ein Bautagesbericht erstellt und dem Projekt zugeordnet werden.

Dass mobile Lösungen auch neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, zeigt sich zum Beispiel bei der Wartung für Flachdächer etc., die mit mobilen Lösungen besser organisiert und abgerechnet werden kann. “Mit unseren mobilen Lösungen kann ein Dachdecker viel souveräner agieren und vor allem werden Daten mit weniger Aufwand erfasst und gewinnbringend ausgewertet”, fasst Torsten Welling, Vertriebsleiter M-SOFT Organisationsberatung GmbH, die Vorteile in einem Satz zusammen.

Aus der Praxis für die Praxis

Mit Partnern wie der DachTools GmbH bietet M-SOFT Dachdeckern integrierte Lösungen an. Aus handwerklicher Erfahrung geboren, bietet DachTools sprichwörtlich ein gezeichnetes Angebot: in drei Schritten lässt sich die Dachkonstruktion inkl. einem professionellem Aufmaß fertigstellen. Die Daten bilden eine sichere Kalkulationsgrundlage und ein objektbezogenes Leistungsverzeichnis. Durch eine nahtlose Übertragung an die Auftragsbearbeitung von M-SOFT lassen sich die Daten direkt weiterverarbeiten.

Für alle, die einen Blick in DachTools werfen möchten und sich in Kürze von der einfachen Anwendung und dem großen Vorteil überzeugen möchten, bietet M-SOFT gemeinsam mit Udo Kraft von DachTools ein Webinar am 26.02.2021 von 10-11 Uhr an. Anmeldungen können direkt über diesen Link erfolgen: >> Anmeldung Webinar DachTools

Die M-SOFT Organisationsberatung bietet seit über 30 Jahren Software-Lösungen für Handwerk, Industrie und Handel. Über 5.500 Kunden in der DACH-Region setzen auf das langjährige Know-how und eine umfassende Betreuung des Branchenexperten und des gesamten Netzwerks von Niederlassungen und Fachhandelspartnern.

Firmenkontakt

M-SOFT Organisationsberatung GmbH

Tanja König

Große Str. 10

49201 Dissen am Teutoburger Wald

05421-959-0

pr@msoft.de

https://www.msoft.de

Pressekontakt

DL Digitale Vertriebs- und Marketingberatung

Dirk Lickschat

Am Bach 35

33829 Borgholzhausen

05425-6090572

dl@dlick.de

https://dlick.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.