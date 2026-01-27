Im Herzen Europas: Trencin in der Slowakei ist Kulturhauptstadt 2026

Ein Jahr voller Kultur, Musik und lebendiger Geschichte – Ensana Hotels nur 30 Autominuten entfernt

Die Kleinstadt Trencin, rund 130 Kilometer nordöstlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava, stand bislang bei nur wenigen Reisenden auf ihrer Bucketlist. Dabei erwarten Besucher zahlreiche Highlights, darunter eine imposante Burg, barocke Kirchen und Klöster, ein malerisches historisches Zentrum sowie eine reiche Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht. In diesem Jahr gibt es noch einen weiteren Grund, Trencin zu entdecken: 2026 trägt die Stadt den Titel Kulturhauptstadt Europas und lädt zu Ausstellungen, Festivals, Kreativität sowie inspirierenden Begegnungen ein.

Unter dem Motto „Cultivating Curiosity“ Trencin erkunden

Unter dem Motto „Cultivating Curiosity“ (Neugier wecken) werden dabei bedeutende Orte in Trencin wiederbelebt. Dazu gehören die ikonische Burg Trencin, eine stillgelegte Eisenbahnbrücke über der Waag, dem längsten Fluss der Slowakei, sowie die kürzlich renovierte Synagoge, die das jüdische Erbe des Ortes sichtbar macht. Daneben gibt es unzählige Events wie Musik- und Theateraufführungen, Kunstprojekte, Literaturveranstaltungen, Stadtrundgänge und interaktive Workshops. Auftakt bildet das Wochenende vom 13. bis 15. Februar 2026 mit der offiziellen Eröffnungszeremonie auf der Burg sowie einem bunten Programm in der Altstadt.

Einen Katzensprung entfernt: Die Ensana Hotels in Piestany

Nur knapp 30 Autominuten von Trencin entfernt liegen die Ensana Hotels in der traditionsreichen Kurstadt Piestany (deutsch auch Pistian). Europas größter Betreiber von Gesundheit-Spas überzeugt mit fünf Häusern, von denen vier auf einer kleinen Insel inmitten der Waag liegen. Das gesamte Areal hat sich der Gesundheit und dem Wohlbefinden verschrieben. Hier finden Gäste zehn verschiedene Thermalquellen, die für wohltuende Gesundheitsanwendungen genutzt werden, einen großen Park inklusive des ersten Golfplatzes der Slowakei, moderne Kur- und Wellnesseinrichtungen sowie die Übernachtungsmöglichkeiten.

Inmitten der malerischen Landschaft der Westslowakei laden die Häuser zu Entspannung, Wellness und Gesundheitsangeboten ein. Für Reisende, die Erholung und Regeneration mit Kultur kombinieren möchten, sind die Ensana Hotels der perfekte Ausgangspunkt, um die Kulturhauptstadt Europas 2026 zu erleben und gleichzeitig den Komfort sowie die Annehmlichkeiten einer Kurstadt zu genießen. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit Health-Spa-Hotels unter anderem in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien sowie Bulgarien und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierten Traditionshäuser. Im Laufe des Jahres 2026 kommt mit dem Fürstenhof in Bad Griesbach das erste Haus in Deutschland hinzu, ebenso die Sairme Resortanlage in Georgien. Neueröffnungen plant Ensana zudem in Italien und Saudi-Arabien. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette von Komfortklassen.

