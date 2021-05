Im Mai lacht die Sonne am Himmel und bei AURESA in der Tasse

Der neue Tee des Monats: 10% Rabatt auf Früchtetee Bio Sonnenpunsch

April, April, der macht was er will – dieser Kinderreim traf dieses Jahr ganz besonders zu. Schließlich war von warmen Sonnentagen bis hin zu Schnee und Eis alles vertreten. Aber der wechselhafte Monat hat nun abgedankt und an seine Stelle ist der Mai getreten, der bereits die ersten sommerlichen Vorboten im Schlepptau hat. Die Sonne lässt sich wieder öfter am Himmel blicken, die Tage werden länger und auch die Temperaturen klettern langsam aber sicher nach oben. Das muss gefeiert werden, das findet auch der Hanauer Tee Online-Shop AURESA. Passend zur Rückkehr der Sonne gibt es deshalb den ganzen Mai über 10% Rabatt auf den sommerlichen Früchtetee Bio Sonnenpunsch https://www.auresa.de/bio-sonnenpunsch .

Bei diesem aus kontrolliert biologischem Anbau stammenden Früchtetee trifft tropische Maracuja auf spritzige Orange. Das Besondere am Bio Sonnenpunsch – anstelle von Hibiskusblüten hat dieser Tee eine Basis aus Apfelstücken. Das macht ihn besonders säurearm und verleiht ihm zudem einen fruchtig-süßen Geschmack.

“Für gewöhnlich sind Hibiskusblüten für die schöne strahlend rote Tassenfarbe von Früchtetee verantwortlich. Diese verleihen dem Tee jedoch auch einen sauren Geschmack, der besonders bei Kindern oftmals nicht gut ankommt. Bei unserem Bio Sonnenpunsch haben wir deshalb ganz bewusst auf die Zugabe von Hibiskus verzichtet. Hier sorgen Karotte und Rote Beete für Farbe in der Tasse. Der Tee wird zudem auch bei überzogener Ziehzeit und im abgekühlten Zustand nicht sauer. Deshalb eignet er sich auch wunderbar für die Zubereitung von Eistee. Aufgrund seines von Natur aus süßen Geschmacks ist hier nicht einmal die Zugabe von Zucker nötig. Wenn also die erhofften Sonnentage im Mai doch noch auf sich warten lassen, so kann man die Sonne zumindest in der Teetasse scheinen lassen.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Das AURESA Versprechen – Teegenuss mit bestem Gewissen

Sämtliche Bestellungen im Online-Shop von AURESA werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt. Sowohl Bürogebäude und Lager, als auch der Shopserver des Teeversands werden mit Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben. Die Tees werden allesamt fair gehandelt und das Unternehmen legt großen Wert auf eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt bei AURESA auf Bio Tee https://www.auresa.de/tee/bio-tee/ , da dieser auf eine für Mensch und Umwelt besonders schonende Weise angebaut und hergestellt wird.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.