Im neuen MURACA Art Studio von Jumeirah Maldives Olhahali Island steht ein kreativer Winter bevor

München/Malediven, 28. November 2023: Im Jumeirah Maldives Olhahali Island entsteht mit der Eröffnung des MURACA Art Studio ein beeindruckender neuer Kreativraum für kleine und große Gäste. Hier können sowohl Paare als auch Familien ihrem kreativen Talent im Rahmen eines vielfältigen Angebots an künstlerischen Aktivitäten während eines idyllischen Inselurlaubs freien Lauf lassen.

Inspiriert von den faszinierenden Korallenriffen und dem kristallklaren, türkisfarbenen Wasser des Nord-Male-Atolls, lädt das MURACA Art Studio des Jumeirah Maldives Olhahali Island seine Gäste dazu ein, ihre kreative Seite in einem spielerischen und einzigartigen Raum zu entdecken. Die professionellen Künstler des Resorts unterstützen und helfen bei allen Angeboten, die von Aquarell-Workshops bis hin zur Herstellung von Muschelschmuck reichen. Ob die Kunst der T-Shirt-Malerei, die Feinheiten des Papierhandwerks oder sogar die Gestaltung einer persönliche Tragetasche – jede Aktivität wird zum Pinselstrich auf der persönlichen Leinwand unvergesslicher Erinnerungen. So kreieren die Gäste nicht nur ein selbstgemachtes Souvenir der Malediven, sondern auch persönliche Erinnerungen, die ihnen ein Leben lang bleiben.

Im Dezember lässt das Jumeirah Maldives Olhahali Island seine Gäste mit seinem kreativen Veranstaltungskalender tief in den Zauber der Weihnachtszeit eintauchen. Vom Basteln von Baumschmuck aus besonderen lokalen Muscheln, bis hin zu Töpfern und Malen unter den atemberaubenden Sonnenuntergängen an den maledivischen Stränden – dieses Weihnachten ist für jeden etwas dabei.

Am Nachmittag des Neujahrstages genießen die Gäste bei kulinarischen Köstlichkeiten die feierliche Eröffnung des Festive Mural, einer exquisiten Ausstellung und Feier opulenter Kunstfertigkeit und schier grenzenloser Kreativität. Am 5. Januar 2024 lädt ein Straßenmarkt, der lokale Kunsthandwerker fördert, dazu ein, handgefertigte Schätze, einzigartige Kunstwerke und Kunsthandwerk von lokalen Talenten im Herzen der Insel zu entdecken.

Nach einem kreativen Besuch im MURACA Art Studio, bei dem die Gäste ihrem künstlerischen Talent freien Lauf gelassen haben, können sie sich in den luxuriösen Wellness-Einrichtungen des Resorts verwöhnen lassen. Ob tiefe Entspannung bei einer von der Natur inspirierten Massage in den bezaubernden Behandlungsräumen des Talise Spa oder Revitalisierung und Energie beim Sonnenaufgang Yoga zur meditativen Klangheilung – zurück bleibt das Gefühl, verjüngt und erfrischt zu sein.

Umgeben von einer atemberaubenden Naturlandschaft ist das Jumeirah Maldives Olhahali Island ein luxuriöser Zufluchtsort für Reisende, die Ruhe und Entspannung suchen. Das Resort verfügt über 67 Strand- und Überwasservillen, die alle in einem zeitgenössischen Stil gestaltet sind, einschließlich der exklusiven Villen mit zwei und drei Schlafzimmern, die sich in dieser festlichen Jahreszeit perfekt für Familien eignen. Fünf verschiedene Restaurants und Bars, in denen die besten Gerichte der Saison serviert werden und die eine unvergleichliche Aussicht bieten, sorgen für ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis.

Entdecken Sie die Festivitäten dieses Winters hier, exklusive Vergünstigungen aus dem Festtagsangebot reservieren Sie hier.

Über die Jumeirah Group:

Die Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe unterhält einige der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri.

Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2023 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

