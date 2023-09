Im September beginnen die Vorbereitungen für die Weihnachtsmarkt Saison

Während die meisten Menschen noch die restlichen Sommertage genießen, beginnt für zahlreiche Unternehmen bereits das Weihnachtsgeschäft

Aktuell verwöhnt uns der September noch einmal mit spätsommerlichen Temperaturen, und nach dem teilweise kalten und nassen Juli, bzw. August möchten zahlreiche Gastronomen natürlich noch ein wenig Sommergeschäft mitnehmen. Dennoch gilt es traditionell bereits im September auf das bevorstehende Vorweihnachtsgeschäft auf den Weihnachtsmärkten der Region zu blicken.

Erste Vorbereitungen, gerade was das Sichern der Standflächen und Planung der Weihnachtsmarktpräsenz angeht, finden ja meist sogar bereits direkt nach dem Weihnachtsgeschäft des Vorjahres statt, aber gerade mit dem Kauf oder zumindest der Vorbestellung von Zutaten und Bedarfsartikeln für den eigenen Marktstand beginnen z.B. die Gastronomen, Imbissbetreiber und Schausteller meist im September und Oktober. Auch der entsprechende Fachhandel rüstet sich natürlich für die steigenden Bestellzahlen mit weihnachtlichen Saisonprodukten, und so ist zum Beispiel auch bei Pack4Food24, dem Spezialisten für Verpackungen und Einweglösungen im professionellen Gastronomiebedarf, reges Treiben rund um die Sortimentsbildung für die Weihnachtszeit zu vernehmen.

Besonders gefragt sind jedes Jahr die Glühweinbecher für den hygienischen Einwegverkauf des beliebten Heißgetränks. Längst sind diese Becher aus nachhaltigen und kompostierbaren Materialien erhältlich, so dass diese Bio Glühweinbecher aus Papier mit Eichstrich und alkoholbeständiger Bio Barriere auch auf Weihnachtsmärkten mit strengeren Nachhaltigkeitsvorgaben eingesetzt werden können. Nicht weniger begehrt sind ebenfalls Papiertragetaschen und Tüten mit Weihnachtsmotiven, von denen Pack4Food24 ein umfangreiches Portfolio für die unterschiedlichsten Geschmäcker bietet.

Aber das Pack4Food24 Weihnachtssortiment bietet noch viele weitere Lösungen für ein erfolgreiches Saisongeschäft, egal ob Pralinen- und Präsentbeutel, umweltfreundliches Einweggeschirr für verschiedenste Weihnachtmarktleckereien, Servietten oder Serviettentaschen mit weihnachtlichen Motiven, und vieles mehr.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pack4Food24 – Ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005



https://www.pack4food24.de/

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030



http://www.deba-professionals.de

Bildquelle: @Adobe Stock 292871087