IMIKI Ring 2: Intelligenter Gesundheitsring für unter 100 Euro revolutioniert den Wearables-Markt

Smart Ring mit innovativer Touch-Steuerung und Vibrationstechnologie macht Smartwatches überflüssig, erstmals auf der IFA zu sehen

Bonn, 28. August 2025 – Während die Konkurrenz noch auf sperrige Armbänder setzt, revolutioniert der neue IMIKI Ring 2 das Wearable-Segment mit einer Weltneuheit: Als erster Smart Ring seiner Preisklasse vereint er präzise Gesundheitsüberwachung mit innovativer Bluetooth-Fernsteuerung und einem integrierten Mikromotor für haptisches Feedback direkt am Finger. Das Ergebnis: 24/7-Monitoring ohne störende Displays, Vibrationen oder Geräusche. Seine Weltpremiere feiert der IMIKI Ring 2 auf der IFA Berlin (5.-9. September 2025) in Halle 6.2, Stand 193.

Smart-Touch trifft Gesundheitstechnologie: Ein Ring, der mitdenkt

Die Revolution liegt im Detail: Der IMIKI Ring 2 verwandelt den Finger in eine intelligente Steuerzentrale. Über die innovative Smart-Touch Remote Control können Nutzer Smartphones, Tablets oder Smart-Home-Geräte diskret per Bluetooth bedienen, ohne das Handy aus der Tasche zu holen. Ob Foto- und Videoaufnahme, Musiksteuerung, Short Video Control, Blättern beim Lesen oder PowerPoint-Präsentationen: Der Ring macht komplexe Bedienungen zu intuitiven Fingergesten.

Präzise Sensortechnik im Miniaturformat

Unter der eleganten Edelstahl-Oberfläche (medizinisches SUS 316) arbeiten hochmoderne Biosensoren, die kontinuierlich Herzfrequenz, Herzratenvariabilität (HRV), Sauerstoffsättigung (SpO2) und Körpertemperatur messen. Ein KI-gestützter Algorithmus analysiert diese Daten in Echtzeit und erstellt individuelle Berichte zu Schlafqualität, Stresslevel und Regeneration.

Besonders innovativ: Das integrierte Emotionsmonitoring erkennt Müdigkeit und Stimmungsschwankungen, noch bevor sie bewusst wahrgenommen werden. Für Frauen bietet der Ring zusätzlich präzises Zyklus-Tracking mit Periodenvorhersage.

Diskrete Erinnerungen im Alltag

Die wahre Stärke des IMIKI Ring 2 zeigt sich im Alltag: Statt nerviger Handy-Benachrichtigungen vibriert der Ring sanft bei wichtigen Anrufen, erinnert an Medikamenteneinnahme oder Trinkpausen und weckt als lautloser Wecker, ohne den Partner zu stören. Das vibrationsbasierte Erinnerungssystem umfasst Anrufbenachrichtigungen, Sitzzeit-Erinnerungen, Herzfrequenz-Warnungen, Medikamenten- und Trink-Alerts und Kalenderhinweise. Alles diskret und nur für den Träger spürbar.

Verfügbarkeit

Der IMIKI Ring 2 ist ab Oktober 2025 in sechs Größen (Ringgröße 8-13) sowie in den Farbvarianten Schwarz und Silber für 99,99 Euro erhältlich. Der Vertrieb erfolgt über den Onlinehandel sowie ausgewählte Fach- und Elektrohandelsketten.

Über IMIKI

Der chinesische Hersteller IMIKI entwickelt eigene Spitzentechnologie für Wearables. Von proprietären Chips und Biosensoren bis hin zu Betriebssystem und Apps. Diese vertikale Integration ermöglicht Produkte, die Zuverlässigkeit, Effizienz und außergewöhnliches Benutzererlebnis bieten. Das Unternehmen verbindet dabei Funktionalität mit Design für Wearables, die zu einer natürlichen Ergänzung des Lebensstils werden.

Über AI-Sunrise GmbH

Als deutscher Markeninhaber von IMIKI übernimmt die AI-Sunrise GmbH sämtliche Aspekte des Markteintritts: Import, Vertrieb, Marketing und regulatorische Umsetzung.

Pressekontakt

Simon Westphal

Marketing Manager

AI-Sunrise GmbH

Tel.: 0151 / 41241694

E-Mail: marketing@ai-sunrise.de

AI-Sunrise begleitet führende chinesische Hightech-Unternehmen in den europäischen Markt und sichert mit maßgeschneiderten Strategien nachhaltiges Wachstum und langfristige Präsenz.

