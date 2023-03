Immersive Labs ernennt Eric Johnson zum Chief Revenue Officer und Julie Chapman zum Senior Vice President of Customer Experience

Johnson und Chapman werden die weltweite Expansion und das Umsatzwachstum des Unternehmens weiter vorantreiben und zusätzliche Marktzugänge erschließen

München, 30. März 2023 – Immersive Labs, der Marktführer im Bereich der mitarbeiterzentrierten Cyber-Resilienz, gibt heute die Ernennung von Eric Johnson zum Chief Revenue Officer (CRO) und von Julie Chapman zum Senior Vice President of Customer Experience bekannt. Im Rahmen der Zielsetzung des Unternehmens, Mitarbeitenden das Wissen, die Fähigkeiten und das Urteilsvermögen zu vermitteln, um Cyberbedrohungen effektiv entgegenzutreten, werden Johnson und Chapman das Umsatzwachstum weiter vorantreiben, die Kundenakquise und -bindung stärken sowie zusätzliche Marktzugänge erschließen.

Johnson bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Führung von wachstums- und umsatzstarken Unternehmen mit in seine neue Rolle. Zuletzt zeichnete er als CRO bei Interos Inc., Chief Sales Officer (CSO) bei Marketo, President of Americas bei Qlik und President of Global Sales bei Blackberry verantwortlich. Zuvor war Johnson zehn Jahre lang bei Sybase (2010 durch SAP übernommen) in verschiedenen Führungspositionen tätig, leitete etwa das globale Datenbank- und Technologiegeschäft. Er ist außerdem Mitglied des Vorstands bei Televerde und The New York Pops.

Chapman blickt auf mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Bereich Customer Experience in der Technologiebranche zurück – von der Skalierung von Start-ups bis hin zur Expansion von Weltmarken. Sie hatte Führungspositionen bei IBM, Adobe, Marketo und Interos inne.

„Unternehmen werden sich zunehmend bewusst, wie wichtig es ist, die Widerstandsfähigkeit ihrer Teams gegenüber Cyberbedrohungen zu erhöhen und dies anhand belastbarer Kennzahlen belegen zu können – so gesehen kommen Eric und Julie in einer spannenden Zeit zu Immersive Labs“, so James Hadley, Chief Executive Officer von Immersive Labs. „Die umfangreiche Erfahrung der beiden ist von unschätzbarem Wert für unsere Go-to-Market-Strategie und macht sie zu starken Partnern für unsere Kunden auf deren Weg, ihre wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen.“

„Immersive Labs‘ einzigartiger Cybersicherheitsansatz – ein Ansatz, der weniger den Tech-Stack als vielmehr den Menschen in den Mittelpunkt stellt – fasziniert mich“, so Johnson. „Ich freue mich darauf, weitere Kunden auf der ganzen Welt von Immersive Labs zu überzeugen und sie dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeitenden, ihren Umsatz und ihren Markenruf zu schützen.“

„Cybersicherheitsverantwortliche stehen unter wachsendem Druck, wenn es darum geht, Mitarbeitende unternehmensweit für Bedrohungen zu wappnen und das auch belegen zu können – dabei brauchen sie mehr Unterstützung“, meint Chapman. „Es wird spannend sein, mit bestehenden und potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Bedürfnisse und darüber, wie wir sie am besten erfüllen können, zu erfahren.“

Mit Eric Johnson und Julie Chapman erweitert das Unternehmen sein Führungsteam einmal mehr um wertvolle Fachkenntnisse und Erfahrung. Zusammen mit einer Kapitalerhöhung von 66 Millionen US-Dollar gab Immersive Labs bereits im Oktober 2022 die Ernennung von Sandra McDevitt zum Chief Human Resources Officer und Lucian Lui zum Chief Marketing Officer bekannt. Darüber hinaus gewann Immersive Labs im Rahmen der Cyber Excellence Awards kürzlich Gold in den Kategorien „Best Cybersecurity Company – North America“ und „Cyber Skilling Product – North America“.

Über Immersive Labs

Immersive Labs ist der Marktführer im Bereich der mitarbeiterzentrierten Cyber-Resilienz. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, die Widerstandsfähigkeit ihrer Mitarbeitenden gegenüber Cyber-Bedrohungen kontinuierlich zu beurteilen, zu verbessern und zu belegen, und das unternehmensweit – von Cyber-Security- und Development-Teams bis hin zu Führungskräften auf Vorstandsebene. Immersive Labs bietet realistische Simulationen und praxisbezogene Cyber-Security-Labs, um die Fähigkeiten von Mitarbeitenden und Teams sowie deren Entscheidungsfindung im Umgang mit den neuesten Bedrohungen zu beurteilen. Unternehmen können ihre Cyber-Resilienz nun belegen und mit Branchen-Benchmarks abgleichen, die Fähigkeiten ihrer Teams verbessern und Risiken reduzieren sowie Compliance datengestützt nachweisen.

Einige der weltweit größten Unternehmen und Regierungseinrichtungen vertrauen auf Immersive Labs, darunter Citi, Pfizer, Humana, HSBC, das britische Ministry of Defence und der britische National Health Service. Immersive Labs wird durch Goldman Sachs Asset Management, Summit Partners, Insight Partners, Citi Ventures, Ten Eleven Ventures und Menlo Ventures finanziert.

