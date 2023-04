Immobilien-Experte Arndt Gerhardts hilft Dir beim Kauf Deiner Traumimmobilie

Brüggen, Deutschland – Der Kauf einer Immobilie ist eine wichtige Entscheidung und kann mit vielen Hürden und Herausforderungen verbunden sein. Wer sich auf dem Immobilienmarkt nicht auskennt, kann schnell Fehlentscheidungen treffen, die hohe Kosten verursachen können.

Arndt Gerhardts hat ein neues Seminar (Immoführerschein) gestartet, das angehenden Hauskäufern alles Notwendige über den Immobilienmarkt vermittelt: „Im Seminar behandeln wir das Thema Hauskauf in seiner Gesamtheit. Es ist so konzipiert, dass die Teilnehmer am Ende in der Lage sind, selbstbewusst in den Kaufprozess einzusteigen und Fehlkäufe zu vermeiden.“

Der Immobilienführerschein ist sowohl für Erstkäufer als auch für erfahrene Käufer interessant, die ihr Wissen auffrischen und erweitern möchten. Das Seminar ist auf die Bedürfnisse von Hauskäufern zugeschnitten. Die Teilnehmer lernen alles, was sie benötigen, um sicher durch den Kaufprozess zu navigieren, einschließlich der rechtlichen Aspekte, der Finanzierung, der Kalkulation von Kaufnebenkosten und vielem mehr.

Besonders in Krisenzeiten ist die Finanzierung einer Immobilie eine große Herausforderung. Arndt Gerhardts bietet hierfür eine umfassende Anleitung und zeigt, wie man auch in schwierigen Zeiten eine Immobilie finanzieren kann. Auch spricht er über die wichtigen Versicherungen, die man als Eigentümer benötigt. Zudem erklärt er, wie man sich in der Kaufpreisverhandlung benehmen sollte und was genau beim Notartermin passiert.

Wer eine Immobilie kaufen möchte, sollte ebenfalls die zukünftigen Kosten kennen. Arndt Gerhardts zeigt, wie man diese sicher kalkulieren kann, versteckte Mängel erkennt und so teure Fehlkäufe vermeidet. Auch die Themen Sanierung, Modernisierung sowie Reparaturen werden angesprochen.

Als Bonus behandelt Arndt Gerhardts auch aktuelle Gegebenheiten. Hier erklärt er den Teilnehmern beispielsweise, wie man mit „Heizungsverbot“ und „Zwangssanierung“ richtig umgeht. So sind angehende Immobilienkäufer bestens auf alle Herausforderungen des Immobilienmarktes vorbereitet.

„Wir freuen uns den Immobilienführerschein vorzustellen, der den Teilnehmern ein besseres Verständnis für den Immobilienmarkt und den Kaufprozess vermittelt“, sagt Arndt Gerhardts Immobilien-Experte, Maurermeister, Makler und Buchautor.

Das Seminar besteht aus mehreren Modulen, die alle relevanten Themen rund um den Hauskauf abdecken. Dabei achtet Arndt Gerhardts darauf, alles in einfacher und verständlicher Sprache zu erklären und bietet eine Fülle von Informationsmaterial, Beispielen, Formeln, Tipps und Tricks, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer die wichtigen Aspekte des Hauskaufs versteht.

„Wir haben dieses Seminar entwickelt, um Hauskäufern den Weg in die eigene Immobilie zu ermöglichen bzw. zu erleichtern“, sagt Arndt Gerhardts. „Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Kaufinteressent das notwendige Wissen bekommt, um eigenständig fundierte Entscheidungen zu treffen und so erfolgreich jeden Kaufprozess zu meistern“, fügt er hinzu.

Jeder kann den Immobilienführerschein machen. Vier Termine stehen für dieses Jahr bereits fest – weitere sollen folgen. Tickets können online über die Website www.immoführerschein.de gebucht werden. Eine Teilnahme ist entweder direkt in Brüggen (Boerholzer Str. 26, 41379 Brüggen) mit einem Vor-Ort-Ticket möglich oder online bequem von zu Hause aus.

