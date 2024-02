Immobilien in Dubai

City Walk Northline, Meraas und Emaar Parkside Hills

City Walk Northline

City Walk Northline von Meraas definiert das luxuriöse Wohnen in Dubai neu und bietet den Bewohnern ein unvergleichliches Niveau an anspruchsvoll gestalteten 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen. Von eleganten, modernen Innenräumen bis hin zu großzügigen Terrassen mit atemberaubenden Ausblicken strahlt jeder Aspekt der Anlage Eleganz und Raffinesse aus. Mit hellen Innenräumen und großzügigen Terrassen, die einen atemberaubenden Blick auf üppige Parks bieten, lädt jede Wohnung die Bewohner ein, in einen dynamischen urbanen Lebensstil einzutauchen.

Das Projekt setzt neue Maßstäbe für das Leben in der Stadt und zeichnet sich durch ein schlichtes, minimalistisches Außendesign aus, das von The Green Planet und der lebendigen Atmosphäre von City Walk selbst inspiriert wurde. Mit reflektierenden blauen Glasakzenten, die für ein modernes Flair sorgen, fügt sich die Architektur nahtlos in ihre üppige Umgebung ein. Im Inneren schmücken aufwendige Accessoires und hochwertige Oberflächen die geräumigen Innenräume, die durch die raumhohen, zu öffnenden Glasflächen einen ungehinderten Blick auf die Skyline von Dubai bieten. Jedes Apartment spiegelt einen warmen Sinn für Modernität und Raffinesse wider und lädt die Bewohner ein, sich dem mühelosen Charme hinzugeben.

Treten Sie nach draußen und tauchen Sie ein in die unvergleichlichen Annehmlichkeiten, die jeden Aspekt des städtischen Lebens aufwerten. Vom Infinity-Pool mit Blick auf die Skyline von Dubai bis hin zum gut ausgestatteten Fitnessstudio, das sich nahtlos in die urbane Atmosphäre einfügt, ist jedes Detail auf Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden abgestimmt. Nutzen Sie die Fitnessbereiche im Freien, die Aussichtsterrassen und die Mehrzweckräume, die Ihnen endlose Möglichkeiten zur Entspannung, Erholung und Freizeitgestaltung bieten.

Erhöhte Privatsphäre und atemberaubende Aussichten erwarten Sie in den Wohnungen im obersten Stockwerk von Northline 1, während die beiden Gebäude, in denen die Wohnungen von Northline 2 untergebracht sind, durch miteinander verbundene Podien miteinander verbunden sind. Ganz gleich, ob Sie ein gemütliches Ein-Zimmer-Apartment oder eine geräumige Drei-Zimmer-Wohnung suchen, jede Wohnung ist so konzipiert, dass sie Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Erleben Sie die wahre Essenz des urbanen Lebens, wo modernes Design, eine üppige Umgebung und unvergleichlicher Komfort zusammenkommen, um zeitgenössisches Stadtleben neu zu definieren.

Diese exklusive Fassade ist nicht nur ein Ort zum Leben, sondern auch ein Ziel, an dem sich Möglichkeiten entfalten. Mit erstklassigen Einzelhandels-, Gastronomie-, Freizeit- und Unterhaltungsangeboten direkt vor der Haustür wird jeder Tag zu einem neuen Abenteuer. Ganz gleich, ob Sie durch die mit Kunst und Wasserspielen geschmückten Grünflächen schlendern oder sich auf privaten Terrassen mit Infinity-Pools zurückziehen – die Essenz des Luxus durchdringt jeden Winkel dieser lebendigen Gemeinschaft.

Wichtigste Highlights:

– Definiert das urbane Luxusleben neu mit seiner erstklassigen Kollektion von 1- bis 3-Schlafzimmer-Wohnungen, die sorgfältig entworfen wurden, um ein anspruchsvolles Lebensgefühl zu bieten.

– Zwischen der Jumeirah Street und der Sheikh Zayed Road gelegen, rühmt sich diese exklusive Adresse einer erstklassigen Lage, umgeben von Dubais bedeutendsten Sehenswürdigkeiten.

– Die harmonische Flachbau-Architektur ergänzt perfekt das lebendige Ambiente von City Walk und verbindet modernes Design mit üppigen Grünflächen.

– Die Bewohner werden von einem großartigen Eingangsbereich begrüßt, der mit Kunst, Wasserspielen und üppigem Grün geschmückt ist und den Ton für das außergewöhnliche Wohnerlebnis im Inneren angibt.

– Die Lobbys mit doppelter Höhe strahlen moderne Eleganz und Funktionalität aus und heißen die Bewohner in einer Welt voller Luxus und Komfort willkommen.

– Zu den zahlreichen Annehmlichkeiten gehören Infinity-Pools, landschaftlich gestaltete Außenbereiche, ein gut ausgestatteter Fitnessraum, eigene Spielbereiche für Kinder und vieles mehr.

City Walk Northline verfügt über ein umfangreiches Angebot an Annehmlichkeiten, die die Lebensqualität der Bewohner verbessern und das Gemeinschaftsgefühl fördern sollen. Von Freizeiteinrichtungen bis hin zu Unterhaltungsangeboten ist jeder Aspekt der Siedlung sorgfältig durchdacht, um den Bewohnern ein wirklich außergewöhnliches Wohnerlebnis zu bieten. In der Nachbarschaft gibt es eine Vielzahl von gastronomischen Angeboten, die von gehobenen Gourmet-Restaurants bis zu zwanglosen Cafes und Restaurants reichen.

Wichtige Einrichtungen:

– Pools und Wasserspielbereiche

– Kinderspielplatz

– Laufbahn

– Vielseitig nutzbare Spiel- und Sportrasenflächen

– Tennis- und Squashplätze

– Basketball-Halbfeld

– Befahrbare Landschaft

– Fitnessstudio und Fitnessstation im Freien

– Spa und Sauna

– Yoga- und Meditationsbereiche

City Walk Northline von Meraas befindet sich im pulsierenden City Walk in Dubai und bietet ein unvergleichliches urbanes Wohnerlebnis. Mit seiner erstklassigen Lage im Herzen von Dubais kreativem Zentrum tauchen die Bewohner in eine dynamische Atmosphäre mit exklusiven Geschäften, trendigen Restaurants und aufregenden Freizeitaktivitäten ein. City Walk ist bekannt für sein offenes, vom Design inspiriertes Layout mit niedrigen Wohngebäuden, von Bäumen gesäumten Alleen und fesselnden zeitgenössischen Straßenkunst-Wandmalereien.

Nahegelegene Orte:

– 01 Minute – City Walk Mall

– 15 Minuten – Burj Al Arab

– 20 Minuten – The Palm Jumeirah

– 15 Minuten – Dubai Int. Flughafen

– 20 Minuten – Dubai Marina

– 15 Minuten – La Mer Strand

– 50 Minuten – Flughafen Al Maktoum

Wohnung in Dubai kaufen

Der City Walk Northline Masterplan von Meraas wurde sorgfältig ausgearbeitet, um den Bewohnern eine lebendige und integrierte Gemeinschaft zu bieten, in der sie leben, arbeiten und spielen können. Das Projekt umfasst eine Reihe von exklusiven Wohnungen mit hellen, modernen Innenräumen und großzügigen Terrassen, die einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Parks und die Skyline bieten. Die Fassaden sind auf Bequemlichkeit und Komfort ausgelegt und verbinden nahtlos das Wohnen mit kommerziellen und Freizeiteinrichtungen. Die Nachbarschaft ist durchdacht angelegt, um Konnektivität und Zugänglichkeit zu fördern, mit fußgängerfreundlichen Straßen und großzügigen Grünflächen.

Meraas City Walk Northline bietet eine breite Palette von Grundrissen mit eleganten 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen, die mit einer hochwertigen Innenausstattung versehen sind. Von eleganten und modernen bis hin zu geräumigen Apartments mit mehreren Schlafzimmern gibt es in dieser lebendigen Gemeinschaft für jeden das perfekte Zuhause. Die Wohnungen verfügen über helle und luftige Innenräume mit hochwertigen Oberflächen und erstklassigen Annehmlichkeiten. Alle Grundrisse sind so konzipiert, dass sie ein Höchstmaß an Platz und Funktionalität bieten, mit offenen Grundrissen, die das natürliche Licht und den Fluss fördern.

Emaar Parkside Hills

Emaar Parkside Hills at Dubai Hills Estate setzt neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen im Herzen von Dubai mit einer erstklassigen Kollektion von 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen. Diese mit Spannung erwartete Wohnanlage von Emaar Properties verspricht mit ihrer unvergleichlichen Mischung aus gehobenen Annehmlichkeiten, günstiger Lage und atemberaubenden Ausblicken eine Neudefinition von opulentem Wohnen. Inmitten des weitläufigen Dubai Hills Estate gelegen, genießen die Bewohner einen einfachen Zugang zur Al Khail Road, die eine schnelle Anbindung an das Stadtzentrum von Dubai und andere wichtige Ziele gewährleistet.

Das Dubai Hills Estate ist das grüne Herz Dubais, wo die Bewohner von der strategischen Lage zwischen Downtown Dubai und Dubai Marina profitieren. Das familienfreundliche Viertel bietet einen einfachen Zugang zu den Attraktionen der Weltklasse sowie zu den erstklassigen Einrichtungen, dem zentralen Park, dem Meisterschaftsgolfplatz, der Dubai Hills Mall und vielem mehr, was den Bewohnern ein umfassendes Lifestyle-Erlebnis bietet. Mit den geplanten Etihad Rail- und Metro-Linien in unmittelbarer Nähe ist ein schneller und einfacher Zugang zu den Flughäfen und anderen Emiraten garantiert, was die Konnektivität und den Komfort auf Schritt und Tritt erhöht.

Der architektonische Stil der Anlage ist eine Meisterleistung zeitgenössischer Eleganz, die sich nahtlos in die üppige grüne Umgebung von Dubai Hills Estate einfügt. Jedes Gebäude wurde sorgfältig so konzipiert, dass es einen weitreichenden Panoramablick bietet und die Bewohner mit dem Besten verbindet, was das grüne Herz Dubais zu bieten hat. Ob man nun von den höheren Etagen aus den berühmten Burj Khalifa bewundert oder die Ruhe des Dubai Hills Park genießt, jeder Aspekt ist so gestaltet, dass er inspiriert und beeindruckt.

Mit viel Liebe zum Detail und zur Ästhetik bietet jede Einheit faszinierende Ausblicke und ein Gefühl von Wärme und Eleganz. Die durchdachte Verwendung von Erdtönen und hochwertigen Oberflächen verwandelt jeden Raum in eine einladende Oase, in der sich die Bewohner inmitten der Hektik des Stadtlebens entspannen und erholen können.

Treten Sie ein in eine Welt, in der Luxus auf Raffinesse trifft, in der jeder Tag eine Mischung aus Eleganz und Komfort ist, die auf diejenigen zugeschnitten ist, die das feinere Leben schätzen. Von der luxuriösen Lobby, die mit klassischem, zeitgenössischem Design geschmückt ist, bis hin zum hochmodernen, aufgeständerten Podium, unterscheidet sich das Ankunftserlebnis von dem anderer Wohnanlagen. Den Bewohnern steht eine Fülle von Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Infinity-Pool, ein Fitnesscenter, ein Kinderspielplatz und ein begrüntes Podium, das eine exklusive Oase der Entspannung und der Fitness darstellt.

Wichtigste Highlights:-

– Wählen Sie aus einer Auswahl von 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen, die alle sorgfältig entworfen wurden, um schicke Zweckmäßigkeit mit moderner Eleganz zu verbinden.

– In Dubai Hills Estate gelegen, genießt es eine begehrte Lage zwischen Downtown Dubai und Dubai Marina.

– Wenn Sie aufwachen, haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Dubai Marina und die üppigen Landschaften von Dubai Hills, die eine malerische Kulisse für das tägliche Leben bieten.

– Die Anlage besticht durch einen meisterhaften architektonischen Stil, der sich nahtlos in die umgebende grüne Landschaft einfügt.

– Mit den geplanten Etihad Rail- und Dubai Metro-Linien in unmittelbarer Nähe können die Bewohner die Flughäfen und andere Emirate schnell und einfach erreichen.

– Von der luxuriösen Lobby bis hin zum hochmodernen, erhöhten Podium bietet das Projekt ein großartiges Ankunftserlebnis, das seinesgleichen sucht.

– Genießen Sie eine Fülle von Annehmlichkeiten wie einen Infinity-Pool, ein Fitnesscenter, ein landschaftlich gestaltetes Podium-Deck und vieles mehr, um einen Lebensstil voller Freizeit und Komfort zu gewährleisten.

Parkside Hills bietet eine Fülle von Weltklasse-Annehmlichkeiten, die den Lebensstil der Bewohner verbessern sollen. Von einem 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz und einem Swimmingpool bis hin zu Fitnessstudios, Grillplätzen und Lounges im Freien wird jeder Aspekt des luxuriösen Lebens in der Gemeinde abgedeckt.

Wichtige Einrichtungen:

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Freizeit & Lounge Pool

– Baja Regal

– Pool-Sonnenliegebereich

– Fitness-Studio

– BBQ Bereiche

– Outdoor-Lounge-Bereich

– Außen-Essbereich

– Beschattetes Kinderbecken

Parkside Hills liegt strategisch günstig im Dubai Hills Estate und bietet den Bewohnern die ikonische Kulisse des Burj Khalifa und der Skyline von Dubai. Durch den einfachen Zugang zu den Hauptverkehrsstraßen genießen die Bewohner eine nahtlose Verbindung zum Stadtzentrum von Dubai und anderen wichtigen Orten, während nahe gelegene Einrichtungen wie der Dubai Hills Park und die Dubai Hills Mall für Komfort und Freizeit in Reichweite sorgen.

Nahegelegene Orte:

– 15 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 15 Minuten – Dubai Marina

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 25 Minuten – Expo 2021

– 30 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

Neue Immobilienprojekte in Dubai

Parkside Hills ist die neueste Wohnbauprojektserie von Emaar Properties und Teil des 2.700 Hektar großen Dubai Hills Estate, einer Mehrzweck-Entwicklungsgemeinschaft mit üppigen Landschaften, Meisterschaftsgolfplätzen, Parks und Freiflächen. Die Siedlung legt Wert auf eine harmonische Mischung aus städtischem Komfort und natürlicher Schönheit und bietet den Bewohnern ein unvergleichliches Lebensgefühl.

Emaar Parkside Hills bietet durchdachte 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit einer Vielzahl von Grundrissen, die jedem Lebensstil gerecht werden. Von gemütlichen Wohnungen bis hin zu geräumigen Residenzen bietet jeder Grundriss ein Maximum an Platz und Funktionalität und gleichzeitig einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft.

