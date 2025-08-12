Immobilien- und Finanzierungslösungen aus einer Hand

Starke Allianz: VR Bank in Holstein und Frank Hoffmann Immobilien

Die VR Bank in Holstein eG und die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG intensivieren ihre langjährige Kooperation. Ab dem 1. September 2025 wird daraus eine exklusive Partnerschaft, die auf das gesamte Geschäftsgebiet der VR Bank in Holstein ausgeweitet wird. Ziel ist eine noch effizientere und ganzheitlichere Kundenbetreuung – mit Immobilienvermittlung und Finanzierung aus einer Hand, begleitet von höchster Beratungskompetenz. Vorgestellt wurde die Kooperation am 6. August 2025 im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz in Pinneberg. Sie markiert den Beginn einer strategisch abgestimmten Zusammenarbeit, die beide Unternehmen künftig im Wohn- wie auch im Gewerbesegment noch enger verzahnt.

„Wir freuen uns sehr, mit Frank Hoffmann Immobilien einen bewährten Partner nun exklusiv an unserer Seite zu haben“, sagt Uwe Augustin, Vorstand der VR Bank in Holstein. „Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass unsere Werte und Zielsetzungen hervorragend zueinander passen.“ Vorstandskollege Andreas Jeske ergänzt: „Mit dieser Partnerschaft setzen wir ein klares Zeichen für Qualität, Vertrauen und Nähe.“

Auch die Geschäftsführung von Frank Hoffmann Immobilien betont die Vorteile:

„Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem abgestimmten, transparenten Prozess – ob bei der Finanzierung oder dem Immobilienverkauf. Diese Kooperation steht für Qualität und Vertrauen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sowohl die VR Bank in Holstein als auch wir ausschließlich mit festangestellten Mitarbeitenden arbeiten“, so Thore Hoffmann.

Nicole Reise ergänzt: „Die Exklusivität der Partnerschaft schafft klare Strukturen und stärkt unsere gemeinsame Marktpräsenz. Wir ergänzen uns optimal – sowohl im Bereich Wohnen als auch im Commercial-Segment und bei Investmentimmobilien.“

Die VR Bank in Holstein beschäftigt 473 Mitarbeitende in 20 Filialen im Süden Schleswig-Holsteins – von der A7 bis Wilster und entlang der A23 bis Bad Bramstedt. Mit einer Bilanzsumme von 3,9 Mrd. Euro ist sie seit über 150 Jahren verlässlicher Partner für Mitglieder und Kunden in allen Finanzfragen.

Frank Hoffmann Immobilien zählt mit fünf Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein, rund 300 Vermittlungen jährlich und 30 Mitarbeitenden zu den führenden Immobilienunternehmen der Region. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3 Mio. Euro bei einem Vertragsvolumen von etwa 60 Mio. Euro.

Aktuelle Marktentwicklung

„Wir beobachten derzeit eine deutlich gestiegene Nachfrage gegenüber dem Vorjahr – insbesondere energetisch sanierte oder modernisierte Wohnimmobilien erzielen wieder steigende Preise. Je nach Objektklasse und Lage verzeichnen wir Zuwächse zwischen zwei und fünf Prozent. Bei sanierungsbedürftigen Objekten zeigt sich dagegen ein anderer Trend: längere Vermarktungszeiten und sinkende Preise. Hier ist eine individuelle Betrachtung entscheidend – oft auch im Hinblick auf eine mögliche Neubebauung“, erläutert Nicole Reise.

Auch bei Baufinanzierungen ist ein Nachfrageanstieg erkennbar, berichtet Thorben Glismann, Leiter Baufinanzierung der VR Bank in Holstein: „Jede Kreditanfrage ist individuell. Standardlösungen greifen hier nicht. Uns ist das offene und ehrliche Gespräch in allen Lebensphasen unserer Kunden besonders wichtig.“

Mit der exklusiven Partnerschaft verfolgen beide Unternehmen das gemeinsame Ziel, Immobilien und Finanzierung aus einer Hand anzubieten – für einen reibungslosen Ablauf und höchste Kundenzufriedenheit.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

