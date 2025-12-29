Neutrale Bewertungen als Schlüssel zur Konfliktvermeidung bei Immobilienerbschaften in der Schweiz

Bei Erbschaften mit Immobilien kommt es in der Schweiz häufig zu Unsicherheiten und Spannungen. Unterschiedliche Wertvorstellungen, emotionale Bindungen oder fehlende Marktkenntnisse können Erbteilungen erheblich erschweren und zu langwierigen Konflikten innerhalb von Familien führen.

Gerade bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern oder älteren Liegenschaften ist der effektive Marktwert für Laien oft schwer einzuschätzen. Online-Bewertungstools liefern zwar grobe Richtwerte, berücksichtigen jedoch weder den baulichen Zustand noch rechtliche Besonderheiten oder mikrolagebezogene Faktoren ausreichend.

Vor dem Hintergrund steigender Immobilienpreise und einer zunehmenden Zahl von Erbfällen gewinnt die objektive Wertermittlung zunehmend an Bedeutung. Eine neutrale Immobilienbewertung schafft in solchen Situationen eine sachliche Entscheidungsgrundlage und kann helfen, emotionale Diskussionen zu versachlichen.

„Gerade bei Erbschaften ist Transparenz entscheidend“, erklärt Mario Pungillo, Immobilienbewerter bei der DCF Bewertung GmbH. „Eine fundierte und nachvollziehbare Bewertung hilft dabei, unterschiedliche Interessen auszugleichen und faire Lösungen für alle Beteiligten zu finden.“

Professionelle Immobilienbewertungen orientieren sich an anerkannten Bewertungsstandards und berücksichtigen neben Marktvergleichen auch objektspezifische Merkmale, Nutzungsrechte sowie bestehende Belastungen. Das Resultat ist eine realistische Einschätzung des Verkehrswerts, die sowohl für interne Erbregelungen als auch für Banken oder spätere Verkaufsentscheide verwendet werden kann.

Die DCF Bewertung GmbH ist ein unabhängiges Schweizer Unternehmen mit Sitz in Füllinsdorf (Basel-Landschaft), spezialisiert auf professionelle Immobilienbewertungen in der gesamten Schweiz.

Der Fokus liegt auf fundierten, nachvollziehbaren und marktorientierten Bewertungen für Privatpersonen, Investoren und Unternehmen.

Je nach Objekt und Fragestellung kommen anerkannte Bewertungsmethoden wie die Vergleichswertmethode sowie die Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF) zum Einsatz. Bewertungen erfolgen objektbezogen und basieren auf strukturierter Analyse von Markt-, Lage- und Objektfaktoren.

Die Immobilienbewertungen dienen als verlässliche Entscheidungsgrundlage bei Verkauf, Kauf, Erbschaft, Scheidung, Finanzierung sowie bei komplexen rechtlichen oder nutzungsbezogenen Fragestellungen (z. B. Wohnrecht, Nutzniessung, Baurecht).

Die DCF Bewertung GmbH steht für fachliche Unabhängigkeit, Transparenz und Seriosität und verbindet langjährige Bewertungspraxis mit modernen Analyse- und Dokumentationsprozessen.

Kontakt

DCF Bewertung GmbH

Mario Pungillo

Friedhofweg 4

4414 Füllinsdorf

0796177993



https://dcf-bewertung.ch/immobilienbewertung-basel/

