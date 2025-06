Immobilieninvestment in Panama mit Kryptowährungen

Der Erwerb von Immobilien in Panama mit Kryptowährungen ist ab sofort möglich. Angesichts der aktuellen Höchststände von Kryptowährungen ist dies der perfekte Zeitpunkt, um digitale Vermögenswerte in harte Assets umzuwandeln und einen sicheren Plan B in Panama für die Familie zu schaffen.

In Krisenzeiten ist es wichtiger denn je, eine solide Grundlage zu schaffen. Der Kauf einer Immobilie in Panama bietet nicht nur Stabilität und Sicherheit, sondern auch die Möglichkeit, direkt eine Aufenthaltsgenehmigung in Panama zu beantragen, wie das Golden Investor Visa.

Vorteile des Immobilienkaufs mit Kryptowährungen:

– Aktuelle Höchststände nutzen

– Umwandlung von digitalem Vermögen in Immobilien

– Visa mit Kryptowährungen realisieren

– Ihren Plan B für die Familie sichern

– Große Auswahl an Immobilienprojekten

– Schnelle Transaktionsmethoden

Kaufabwicklung mit Krypto in Panama:

– Deutschsprachige Partneranwälte führen Sie kompetent durch den Kaufprozess

– Zahlung in USDT (Tether) über das entsprechende Netzwerk an den Bauträger

– Konvertierung in USD erfolgt beim Bauträger

– Transaktionskosten von 1,5% – 3% für die Konvertierung, je nach Projekt

– Abstimmung der Transaktion direkt mit dem Bauträger

– Manche Bauträger akzeptieren auch Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH)

– Auf Wunsch Unterstützung bei Eröffnung eines eigenen krypto-freundlichen Kontos

– Rechtliche Prüfung des Käufers sowie der Herkunft der Kryptowährungen

Entdecken Sie die Chancen, die Ihnen die Kombination aus Immobilieninvestitionen und Kryptowährungen in Panama bietet, und realisieren Sie Plan B in Panama.

FRAPAN-Invest

Klaus Happs Gesellschaft FRAPAN-Invest berät Investoren, die in Immobilien in Panama investieren wollen. Beim Thema „Plan B in Panama“ steht Ihnen Klaus Happ gerne persönlich zur Beratung bereit.

Unser Angebot in Panama

Der Immobilienmarkt in Panama zählt international zu den interessantesten Standorten für Immobilien-Investments und wir möchten gerne Ihre Vertrauensperson vor Ort sein und uns um Ihre Immobilien in Panama nachhaltig kümmern.

Wir sind Marktführer für „Visa & Invest“ in Europa und bieten Ihnen einen Rundum-Service:

– Beratung beim Immobilienkauf in Panama.

– Suche nach der geeigneten Immobilie in Panama.

– Immobilien Kaufabwicklung bis zur Grundbuch-Eintragung.

– Mietersuche und Immobilienverwaltung in Panama City.

– Club-Deals wie Bauprojekte in der UNESCO-Altstadt.

Wir organisieren Investorenreisen nach Panama. Entdecken Sie gemeinsam mit Klaus Happ die besten Immobilienprojekte und realisieren Ihren Plan B in Panama. Inklusive Visa und Bankkonto.

Kontakt

FRAPAN-Invest, Corp.

Klaus Happ

Samuel Lewis Avenue 15B

0801 Panama City

01739928802



https://www.frapan-invest.com/panama-planb/

