Immobilieninvestor Schweiz: REBA IMMOBILIEN AG als erfahrener Partner für Off Market Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein etabliertes Immobilieninvestmentunternehmen mit Sitz in der Schweiz und Repräsentanzen in Deutschland, ist als Immobilieninvestor in der Schweiz, Deutschland und Österreich bekannt. Das Unternehmen agiert schwerpunktmäßig im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien, sowohl im Immobilienankauf als auch in der Vermittlung für Immobilieninvestoren, Immobilieneigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Schweizer Immobilieninvestor mit Fokus auf Off Market Gewerbeimmobilien

Im Bereich Immobilienankauf ist die REBA IMMOBILIEN AG als erfahrener Immobilieninvestor Schweiz für den eigenen Immobilienbestand, Objektgesellschaften, Joint Venture Partner sowie für betreute Investitionsmandate und Anlagevehikel aktiv. Das Unternehmen fokussiert sich dabei auf Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf gewerblichen Immobilieninvestments außerhalb des offenen Marktes, bei denen durch diskrete Prozesse und ihr Netzwerk optimale Transaktionslösungen erzielt werden.

Hotelinvestments in Kooperation mit Hotel Investments AG

Im Bereich Hotelankauf agiert die REBA IMMOBILIEN AG im Joint Venture mit der Hotel Investments AG, einem Schweizer Hotelinvestor. Gemeinsam mit Hotelbetreibern werden gezielt Hotelimmobilien off market akquiriert, weiterentwickelt und betrieben.

Bauträger und Projektentwickler mit Tradition und Innovationskraft

Als Bauunternehmen vereint die REBA IMMOBILIEN AG die Rollen als Bauträger, Immobilienentwickler und Projektentwickler. Dabei setzt das Unternehmen auf eine ausgewogene Verbindung aus Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Ob Bausanierungen, Neubauobjekte oder komplexe Projektentwicklungen, die REBA IMMOBILIEN AG begleitet Bauvorhaben ganzheitlich von der Konzeption bis zur Fertigstellung.

Gewerbeimmobilienmakler mit Fokus auf diskrete Vermittlung für Kunden und Partner

Neben der Rolle als Immobilieninvestor Schweiz ist die REBA IMMOBILIEN AG auch als Gewerbeimmobilienmakler für Kunden und Partner tätig. Sie unterstützt Eigentümer und Bestandshalter, Bauträger und Projektentwicklerbei der Off Market Vermittlung von Gewerbeimmobilien. Ziel ist es, diskret geeignete Investoren oder Betreiber für Bestandsimmobilien, Betreiberimmobilien, Neubauobjekte oder Projektentwicklungen zu finden.

Mit ihrem Netzwerk und tiefgreifendem Marktwissen stellt das Unternehmen sicher, dass individuelle Anforderungen präzise umgesetzt werden können, sei es beim Verkauf, der Vermarktung oder dem Aufbau langfristiger Partnerschaften.

Kontakt und weitere Informationen

Weitere Informationen über die Aktivitäten der REBA IMMOBILIEN AG im Bereich Immobilieninvestor Schweiz finden Interessierte unter:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.