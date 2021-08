Immobilienkauf auf Mallorca – mit FALC Real Estate

“Der Immobilienmarkt auf Mallorca hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und bietet heute ein breites Angebot an verschiedenen Immobilientypen in den unterschiedlichsten Preisklassen. Mit FALC Real Estate möchten wir unseren Kunden eine Rundum-Betreuung auf der beliebten Insel anbieten, die es so noch nicht gegeben hat”, erklärt Geschäftsführer Andreas Laarmann von FALC Real Estate. “Viele Deutsche träumen von einer eigenen Immobilie auf Mallorca. Mit FALC Real Estate können wir diesen Traum erfüllen.”

FALC Real Estate sorgt für eine höchstmögliche Transparenz, wenn es um Themen wie gesetzliche Regelungen oder Anforderungen an mallorquinische Immobilienbesitzer geht. “Schon ein Immobilienkauf in Deutschland ist für die meisten ein großer Schritt, ein immobilienkauf im Ausland sollte ebenso wohlüberlegt und vor allem professionell abgewickelt sein.”

Rundum-Betreuung von FALC Real Estate

“Bei einem Immobilienkauf im Ausland stehen die meisten Interessenten vor vielen Fragen. Mit uns können diese Fragen beantwortet werden, denn wir sind die Experten auf dem Gebiet Immobilienkauf auf Mallorca!” Das Immobilienangebot ist breit gefächert, kleine Apartments in der Stadt, Wohnungen mit Meerblick oder Villen am Strand. Für jeden Immobiliensuchenden kann FALC Real Estate die richtige Immobilien finden. Das Team steht den Interessenten dabei kontinuierlich zur Seite und wickelt den gesamten Verkaufsprozess ab, damit die Kunden anschließen keine rechtlichen Konsequenzen fürchten müssen. Mit FALC Real Estate kann jeder Interessent schnell und problemlos eine Immobilie auf Mallorca erwerben. Mit unseren After-Sales-Services unterstützt FALC Real Estate die Kunden auch nach dem Kauf, beispielsweise bei der Renovierung, Poolreinigung oder sonstigen organisatorischen Feinheiten rund um die neue Immobilie.

In welcher Region soll die Immobilie liegen?

Neben dem Immobilientyp ist auch die Lage und Umgebung der Immobilie sehr wichtig. Der Süden der Insel besticht durch seine Ruhe und ist dabei nur dünn besiedelt, der Osten ist ein wahrer Touristenmagnet und auch viele deutsche Touristen lieben diese Gegend. Wiederum die Hauptstadt Palma de Mallorca, und auch der Westen der Insel, sind eher etwas für diejenigen, die einen vielseitigen und abwechslungsreichen Wohnort suchen. Dagegen sind Naturliebhaber in der nördlichen Hälfte der Insel perfekt aufgehoben. “Also, wie soll die Umgebung Ihrer Immobilie aussehen?” ist die entscheidende Frage von Herrn Laarmann.

Viele Immobilienverkäufe auf Mallorca = Massentourismus auf Mallorca?

“Das ist überhaupt nicht der Fall”, so Andreas Laarmann. Der Großteil der Immobilienbesitzer nutzt die eigene Immobilie nur zur Eigennutzung. Viele ziehen für den Großteil des Jahres auf Mallorca, beispielsweise um dem kalten deutschen Winter zu entfliehen. Dadurch bieten die Meisten keine Ferienvermietung an, sprich die entsprechenden Orte werden nicht vom Massentourismus befallen.

Gegründet 2009 ist FALC Immobilien innerhalb von 10 Jahren zu einem der größten Immobilienunternehmen in Deutschland geworden. FALC Immobilien begleitet im Jahr an die 3.000 Immobilientransaktionen mit einem Volumen von weit über 500 Millionen Euro. Als “Volksmakler” sind sich FALC Immobilienmakler für nichts zu schade und helfen ihren Kunden, wo sie nur können.

Täglich sind knapp 300 Mitarbeiter/innen im Einsatz, davon alleine knapp 200 selbstständige Immobilienmakler. “Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es auch sind.”, lautet dann auch die Devise. In der FALC Immobilien Systemzentrale in Hennef arbeiten über 50 Experten daran, das FALC Lizenzsystem stetig weiter zu entwickeln.

Kontakt

FALC Immobilien GmbH & Co. KG

Melissa Funk

Humperdinckstraße 3

53773 Hennef

022429010350

marketing@falcimmo.de

https://www.falcimmo.de/