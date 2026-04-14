Immobilienkauf in der Familie: Chancen nutzen, Risiken vermeiden

Wie Eltern und Kinder durch kluge rechtliche Gestaltung gemeinsam Wohneigentum erwerben können: Überblick zu Eigentumsformen, Finanzierung, Erbrecht und steuerlichen Aspekten.

Frankfurt am Main, 14. April 2026 – Steigende Immobilienpreise und strengere Finanzierungsanforderungen stellen viele Familien vor große Herausforderungen. Eine interessante Option, um den Traum vom Eigenheim dennoch zu verwirklichen: Eltern und erwachsene Kinder erwerben gemeinsam eine Immobilie. Auf den ersten Blick erscheint dies wirtschaftlich sinnvoll und birgt tatsächlich Vorteile. Allerdings sind auch zahlreiche rechtliche, steuerliche und finanzielle Aspekte zu beachten.

In einem aktuellen Fachbeitrag zeigen SELZER REIFF Notare aus Frankfurt auf, welche Aspekte beim gemeinsamen Immobilienkauf innerhalb der Familie unbedingt beachtet werden sollten und warum eine frühzeitige rechtliche Gestaltung entscheidend ist.

Gemeinsamer Immobilienkauf: Ein Modell mit Potenzial, das jedoch durchdacht umgesetzt werden sollte.

Der Erwerb von Wohneigentum im Familienverbund bietet zahlreiche Vorteile: Durch die Bündelung von Eigenkapital verbessern sich die Finanzierungsmöglichkeiten, gleichzeitig können generationenübergreifende Wohnkonzepte realisiert werden. Auch steuerliche Gestaltungsspielräume lassen sich nutzen.

„Viele Familien unterschätzen jedoch die rechtliche Komplexität eines solchen Vorhabens“, erklärt Notarin Bettina Selzer. „Insbesondere Fragen zur Eigentumsstruktur, zur Finanzierung und zur Absicherung im Erbfall oder bei späteren Konflikten sollten frühzeitig geklärt werden.“

Rechtliche Gestaltung entscheidet über langfristigen Erfolg

Zentral ist die Wahl der passenden Eigentumsform. Ob Bruchteilseigentum, Wohnungseigentum oder eine Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt: Jede Variante hat spezifische Vor- und Nachteile.

Ein weiterer sensibler Bereich ist die Finanzierung. In der Praxis haften Eltern und Kinder bei gemeinsamen Darlehen häufig gesamtschuldnerisch. Das bedeutet: Jeder Beteiligte haftet gegenüber der Bank für die gesamte Darlehenssumme. „Diese Haftung wird häufig unterschätzt. Kommt es zu Zahlungsausfällen, kann das erhebliche finanzielle Folgen für alle Beteiligten haben“, erläutert Notarin Sonja Reiff. Umso wichtiger sind klare interne Vereinbarungen zur Kostentragung sowie ergänzende Absicherungen, etwa durch Versicherungen.

Auch erbrechtliche Fragen spielen eine zentrale Rolle und können ohne entsprechende Regelungen später Komplikationen auslösen. Dies gilt etwa, wenn es im Todesfall eines Miteigentümers zu komplexen Eigentümerstrukturen kommt, etwa durch die Entstehung von Erbengemeinschaften.

Zudem können Pflichtteilsansprüche Liquiditätsprobleme auslösen. Daher ist es wichtig, in diesem Punkt frühzeitig durch Testament, Erbvertrag oder Pflichtteilsverzichtsvereinbarungen vorzusorgen.

Der vollständige Fachbeitrag mit ausführlichen rechtlichen Erläuterungen, Praxisbeispielen und einer Checkliste steht online zur Verfügung:

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Über die Sozietät SELZER REIFF Notare, Frankfurt am Main:

Zentral im Westend Frankfurt gelegen, ist die Sozietät SELZER REIFF Notare ein modernes Notarbüro.

Mit RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff verfügt die Kanzlei über zwei in Frankfurt vereidigte Notare und bietet sämtliche notarielle Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht und Familienrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht, im Gesellschaftsrecht sowie bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Die Notare können aufgrund ihrer juristischen und notariellen Kenntnisse und Erfahrungen die Mandanten jederzeit fachgerecht beraten und ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Sie erstellen gerne kurzfristig und in bester Qualität Urkundenentwürfe, beurkunden diese und sorgen für eine zügige und verlässliche Abwicklung.

Ergänzt wird das Angebot der Kanzlei durch erfahrene Kooperationspartner, z.B. in den Bereichen Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatung und Steuerberatung. Privatpersonen und Unternehmen finden so breite Unterstützung in Rechtsangelegenheiten.

Darüber hinaus sind Rechtsanwältin und Notarin Bettina Selzer sowie Rechtsanwältin und Notarin Sonja Reiff seit vielen Jahren regelmäßig als Rechtsexperten Interviewpartner des Hessischen Rundfunks.

Weitere Informationen: https://www.selzer-reiff.de

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