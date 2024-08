Immobilienkompetenz trifft Finanzexpertise

Frank Hoffmann Immobilien kooperiert mit der VR Bank in Holstein

Kooperation von Experten für private und gewerbliche Immobilienvermittlungen und -finanzierung

Seit mehreren Jahren besteht die Kooperation zwischen der VR Bank in Holstein und der Frank Hoffmann Immobilien. Diese strategische Partnerschaft bietet beiden Partnern Synergieeffekte bei der persönlichen und ganzheitlichen Beratung von Kundinnen und Kunden im Bereich Finanz- und Immobilienthemen. Die VR Bank in Holstein hat eine Bilanzsumme von 3,7 Mrd. Euro und betreut in ihrem Geschäftsgebiet rund 106.000 Kunden, davon sind rund 55.100 auch Mitglieder, also Teilhaber, ihrer Bank.

Die VR Bank in Holstein bietet ab sofort in acht ihrer 20 Filialen regelmäßig sogenannte Beratertage mit den Experten von Frank Hoffmann Immobilien an. Bankkunden sowie allgemein Interessierte können sich an festen Tagen in den jeweiligen Bankfilialen durch die Immobilienberater informieren lassen und eine Erstberatung bezüglich eines Immobilienverkaufes oder -vermietung vornehmen. „Unsere Besucher können so ganz spontan mit uns und dem Immobilienteam über ihr geplantes Vorhaben sprechen“, erläutert Nathalie Raab, Regionalleiterin der VR Bank in Holstein für den Bereich Quickborn-Norderstedt. Hier werden in den Filialen Quickborn, Norderstedt und Ellerau die Beratertage angeboten. Für diese Bankfilialen sind auf der Seite von Frank Hoffmann Immobilien kompetente Ansprechpartner vor Ort.

„Wir hatten einen erfolgreichen Start in Quickborn und freuen uns auf die kommenden Beratertage in der VR Bank in Holstein.“, sagt Vertriebsleiter Jury Geibel-Hoffmann von Frank Hoffmann Immobilien, „Durch den direkten Austausch zwischen uns und den Bankmitarbeitern profitieren unsere Kundinnen und Kunden und erhalten schnelle Ergebnisse.“ Durch digitalisierte Abläufe wird eine schnelle Bearbeitung der Kundenanliegen gesichert. Die Kooperationspartner sind nicht nur modern und zeitgemäß aufgestellt, sondern verbinden dies mit einer hohen Beratungsqualität.

Nicole Reise, geschäftsführende Gesellschafterin von Frank Hoffmann Immobilien, freut sich über die Kooperation und betont: „Auf einen Schlag verdreifachen wir unsere Marktetablierung durch eine Teilnutzung des VR Bank Filialnetzes. Darüber hinaus profitieren Stammkunden der Bank, die Immobilien auch in Hamburg besitzen, zudem von der starken Filial-Präsenz von Frank Hoffmann Immobilien in verschiedenen Hamburger Stadtteilen. Unsere Kunden wiederum finden mit der VR Bank in Holstein einen vertrauensvollen Finanzierungspartner.“

Das Immobilienunternehmen wird in zweiter Generation durch die Geschwister Nicole Reise und Thore Hoffmann geführt und ist an fünf Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein erfolgreich tätig. Die Mitarbeitenden kümmern sich täglich um die professionelle Vermarktung von Wohn-, Gewerbe- und Anlageimmobilien. Mit 450 Vermittlungen pro Jahr ist Frank Hoffmann Immobilien eines der großen Maklerunternehmen im Norden. Neben der klassischen Vermittlung von Privatimmobilien, gewann das Unternehmen in den letzten Jahren auch das Vertrauen von institutionellen Anlegern. Die Commercial-Abteilung legt ihr Augenmerk auf gründliche Vorarbeit, bevor die Immobilien wie Gewerbeparks, Pflegeheime oder Bürokomplexe dem Kunden off market oder durch offene Vermarktung angeboten werden. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Kooperationspartner Frank Hoffmann Immobilien nun noch schneller und direkter auf die Wünsche auch aus dem gewerblichen Immobilienbereich unserer Kundschaft reagieren können“, so Nathalie Raab von der VR Bank in Holstein.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

