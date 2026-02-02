Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler für Getränkefachmarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien erweitert seine Marktposition als spezialisierter Immobilienmakler und Investmentpartner für Getränkefachmarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Immobilienmakler Getränkefachmarkt Immobilien: www.nahversorger-immobilien.com & www.ballwanz.immobilien

Das Berliner Unternehmen bietet Eigentümern, Investoren und Betreibern eine professionelle, diskrete und strategische Begleitung beim Ankauf, Verkauf und der Vermittlung von Getränkefachmärkten.

Getränkefachmarkt Immobilien gelten als eigenständige und krisenresistente Assetklasse innerhalb des Einzelhandelsimmobilienmarktes. Charakteristisch sind standardisierte Flächenkonzepte, langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Betreibern sowie eine hohe Wiedervermietungsfähigkeit.

„Getränkefachmärkte zählen zur Grundversorgung und bieten Investoren stabile Cashflows sowie langfristige Planungssicherheit“, erklärt Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien.

Der Fokus des Unternehmens liegt auf der strategischen Positionierung und diskreten Vermarktung von freistehenden Getränkefachmärkten. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Off-Market-Transaktionen und die Strukturierung komplexer Deals mit langfristigen Mietverträgen. In enger Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG entstehen maßgeschneiderte Lösungen für Investoren und Bestandshalter.

Neben der klassischen Maklertätigkeit verfolgt Holger Ballwanz Immobilien auch einen eigenen Investmentansatz und baut ein selektives Portfolio aus Getränkefachmarkt Immobilien auf. Diese Kombination aus Marktkenntnis, Investorenperspektive und einem exzellenten Netzwerk im DACH-Raum ermöglicht eine zielgerichtete und effiziente Transaktionsabwicklung.

„Unser Anspruch ist es, Getränkefachmärkte als stabile Nahversorgerimmobilien langfristig erfolgreich zu positionieren, sowohl für Eigentümer als auch für Investoren“, so Holger Ballwanz weiter.

Eigentümer und Bestandshalter, die ihre Getränkefachmarkt Immobilien diskret und off market veräußern möchten, finden in Holger Ballwanz Immobilien sowie der REBA IMMOBILIEN AG erfahrene und verlässliche Ansprechpartner. Beide Unternehmen verfügen über ein etabliertes Netzwerk qualifizierter Investoren im DACH-Raum und begleiten Verkaufsprozesse vertraulich, strukturiert und zielorientiert, von der ersten Bewertung bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Diskretion, Marktkenntnis und eine passgenaue Ansprache geeigneter Käufer stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Getränkefachmarkt Immobilien spezialisierter Immobilieninvestor und Immobilienmakler mit Fokus auf dem DACH-Raum. Das Unternehmen kombiniert klassische Maklerleistungen mit einem strategischen Investmentansatz und baut ein eigenes Portfolio aus Getränkefachmärkten auf.

Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Investoren, Eigentümer und Betreiber beim Ankauf, Verkauf und der diskreten Off-Market-Vermittlung von Getränkefachmarkt Immobilien sowie bei der Strukturierung komplexer Transaktionen mit langfristigen Mietverträgen. Durch fundierte Marktkenntnis, gezielte Bewertung und strategische Positionierung werden stabile Ertragsstrukturen und nachhaltige Renditen realisiert.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

