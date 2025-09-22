Immobilienmakler in Baden Württemberg

Baum Immobilien Ihr regionaler Immobilienpartner mit über 30 Jahren Erfahrung und Niederlassungen in Stuttgart, Freiburg, Rottweil, Konstanz, Zürich
Vertrauen, Kompetenz und Innovation für Ihren Immobilienerfolg
Seit über drei Jahrzehnten steht Baum Immobilien für professionelle Immobilienvermittlung, Bewertung und Beratung. Mit Niederlassungen in Stuttgart, Freiburg, Rottweil, Konstanz, Schaffhausen und Zürich sind wir in den wichtigsten Regionen Süddeutschlands und der Schweiz präsent. Unser Ziel ist es, Eigentümern und Käufern eine persönliche, kompetente Betreuung auf höchstem Niveau zu bieten.
Lokale Expertise, bundesweite Stärke
Dank unserer starken Präsenz vor Ort kennen wir die jeweiligen Märkte genau und können individuelle Lösungen für jeden Kunden entwickeln. Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die neben klassischen Maklerleistungen auch Spezialgebiete wie Energieberatung, Immobiliengutachten und Finanzierungsservice abdecken.
Innovative Dienstleistungen für schnelle Ergebnisse
Ein Highlight unseres Angebots ist der 60-Minuten-Finanzierungsservice: Interessenten erhalten innerhalb einer Stunde eine verbindliche Kreditzusage von über zehn Partnerbanken – so wird der Immobilienkauf schnell und unkompliziert möglich. Zudem vermitteln wir exklusive und Gewerbeimmobilien und unterstützen bei Vermietungen mit persönlicher Beratung und flexiblen Terminen.
Auszeichnungen und Medienpräsenz
Unsere Kompetenz wurde mehrfach bestätigt: Das Magazin Focus hat Baum Immobilien bereits zum dritten Mal in Folge als einen der Top-Immobilienmakler Deutschlands ausgezeichnet. Zudem wurden wir mit dem Deutschen Immobilien-Marketing-Award gewürdigt. Durch zahlreiche Medienauftritte in Rundfunk und Fernsehen genießen wir eine hohe Bekanntheit und das Vertrauen unserer Kunden.
Kontakt und weitere Informationen
Interessierte können eine kostenlose Immobilienbewertung unter der Telefonnummer 0800 – 325 353 523 anfordern oder unsere Webseite besuchen. Unser Team freut sich auf Ihre Anfrage und steht für eine persönliche Beratung bereit.
Firmenkontakt
Baum Immobilien e.K.
Alexander Baum
Villinger Straße 91
78054 Villingen-Schwenningen
07720 858390
http://www.baum-immobilien.de
Pressekontakt
Josef Vetter
Josef Vetter
Am Kirchplatz 2
73479 Ellwangen
07965 802876
http://www.josef-vetter.de