Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler für Lebensmittelmärkte Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien, mit Sitz in Berlin, agiert als Immobilienmakler für Lebensmittelmärkte im deutschsprachigen Raum. ( www.nahversorger-immobilien.com & www.ballwanz.immobilien) Das Unternehmen begleitet Eigentümer und Investoren bei Ankauf, Verkauf und diskreter Vermittlung von Lebensmittelmärken, sowohl als Einzelobjekte als auch als komplexe Portfolios.

„Unsere Aufgabe ist es, Transaktionen effizient, strategisch fundiert und gleichzeitig diskret abzuwickeln“, erklärt Holger Ballwanz. „Durch unsere doppelte Expertise als Immobilienmakler Lebensmittelmärkte und aktiver Immobilieninvestor im Bereich der Gewerbeimmobilien kennen wir die Anforderungen der Marktteilnehmer genau und schaffen echten Mehrwert.“

Lebensmittelmärkte Immobilien: Eine stabile Assetklasse

Lebensmittelmärkte gelten als krisenresistent und wertbeständig. Typische Merkmale:

– Meist Langfristige Mietverträge von 10-15 Jahren

– Bonitätsstarke, etablierte Handelsketten als Mieter

– Funktionale Gebäudekonzepte mit hoher Kundenfrequenz

– Freistehende Immobilien oder als Teil von Nahversorgungs- und Fachmarktzentren

Zu den Immobilienarten zählen Discounter, Supermärkte, SB-Warenhäuser sowie Lebensmittelmärkte in Nahversorgungszentren, die als Ankermieter die Kundenfrequenz steigern.

Leistungen von Holger Ballwanz Immobilien als Immobilienmakler Lebensmittelmärkte

Holger Ballwanz Immobilien begleitet den gesamten Transaktionsprozess:

– Diskrete Off-Market-Transaktionen für vertrauliche Vermittlungen

– Strukturierte Investorenansprache für maximale Effizienz

– Betreuung von Einzelobjekten und Portfolios

– Nutzung der doppelten Perspektive als Immobilienmakler für Lebensmittelmärkte sowie als Investor für fundierte Entscheidungen

Immobilienmakler Lebensmittelmärkte: Geografischer Fokus

Holger Ballwanz Immobilien ist als Immobilienmakler für Lebensmittelmärkte im gesamten deutschsprachigen Raum tätig, mit Schwerpunkt auf:

– Deutschland

– Österreich

– Schweiz

Hier besteht eine hohe Nachfrage nach modernen, leistungsfähigen Lebensmittelmärken, die langfristige Stabilität und Rendite sichern.

