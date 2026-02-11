Immobilienmakler Nahversorger: Holger Ballwanz Immobilien verkauft Nahversorger an Investoren in Deutschland, Österreich & Schweiz

Off Market & diskret: Holger Ballwanz Immobilien verkauft Nahversorger an Investoren in Deutschland, Österreich & Schweiz

Als spezialisierter Immobilienmakler für Nahversorgerimmobilien und Investor für Nahversorger begleitet Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer, Bestandshalter und Investoren bei der Off-Market-Vermittlung von Nahversorgern, Fachmärkten und Handelsimmobilien.

Off Market Verkauf: Nahversorger verkaufen ohne öffentliche Ausschreibung

Wenn ein Nahversorger verkauft werden soll, ist Diskretion entscheidend. Holger Ballwanz Immobilien setzt konsequent auf Off-Market-Transaktionen und vermittelt Nahversorgerimmobilien ausschließlich im vertraulichen Direktvertrieb an Investoren für Nahversorgerimmobilien wie institutionelle Investoren, Family Offices, Fonds und private Kapitalanleger.

Holger Ballwanz Immobilien verkauft Nahversorgerimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz – professionell, diskret und ohne öffentliche Vermarktung.

Vorteile für Verkäufer von Nahversorgerimmobilien:

– Nahversorger verkaufen ohne öffentliche Vermarktung

– Direkter Zugang zu geprüften Investoren & Käufern für Nahversorgerimmobilien

– Strukturierte, schnelle Transaktionsabwicklung

– Marktgerechte Kaufpreisfindung

– Absolute Vertraulichkeit

Käufer & Investoren für Nahversorgerimmobilien (Deutschland, Österreich, Schweiz)

Holger Ballwanz Immobilien verfügt über ein belastbares Netzwerk aus nationalen und internationalen Investoren, die aktiv Nahversorgerimmobilien kaufen. Investoren erhalten exklusiven Zugang zu Off Market Nahversorgern, die nicht auf Immobilienportalen erscheinen.

Gesuchte Immobilien:

– Nahversorger-, Supermarkt- und Discounterimmobilien

– Vollsortimenter & SB-Warenhäuser

– Nahversorgerimmobilien in stabilen Lagen

– Fachmärkte & Fachmarktzentren

Was sind Nahversorgerimmobilien und warum sind sie stabil?

Nahversorgerimmobilien sind Handelsimmobilien, die der wohnortnahen Grundversorgung dienen. Sie befinden sich meist in verkehrsgünstigen, etablierten Lagen und gelten als besonders krisenresistent.

Typische Nahversorgerimmobilien sind:

– Discounter & Vollsortimenter

– Supermärkte, Verbrauchermärkte & SB-Warenhäuser

– Nahversorgerstandorte in Fachmarktzentren

Nahversorgerimmobilien zählen zu den stabilsten Assetklassen im Bereich der Handelsimmobilien.

Leistungsportfolio: Nahversorger verkaufen & kaufen

Holger Ballwanz Immobilien begleitet Nahversorgerimmobilien über die gesamte Wertschöpfungskette:

– Nahversorger verkaufen (Off Market) in der DACH-Region

– Ankauf von Nahversorgerimmobilien für Investoren

– Investmentberatung für Nahversorger- und Fachmarktportfolios

– Vermietung von Nahversorger- und Fachmarktimmobilien

Erfahrung als Investor & Immobilienmakler für Nahversorger

Inhaber Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, ist aktiver Immobilieninvestor und Immobilienmakler für Nahversorgerimmobilien. Durch diese Doppelrolle entsteht maximale Markttransparenz und Verhandlungssicherheit für Verkäufer.

Nahversorger verkaufen – Kontakt & Anfrage

Eigentümer, die ihren Nahversorger verkaufen möchten, erhalten eine unverbindliche Ersteinschätzung, eine realistische Kaufpreisbewertung und einen diskreten Verkaufsprozess.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen, spezialisiert auf Nahversorger-, Fachmarkt- und Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen agiert als Immobilienmakler und Investor und begleitet Eigentümer, Investoren und Käufer bei der diskreten Off-Market-Vermittlung.

Weitere Informationen: Nahversorgerimmobilien verkaufen – Immobilienmakler Nahversorger

www.nahversorger-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.