Immobilienverwaltung in der Cloud

Erfolgreiche Kooperation zwischen DOMUS Software AG und fly-tech Cloud GmbH

Die Digitalisierung der Immobilienverwaltung nimmt zunehmend Fahrt auf. Dabei lässt sich der Verwalteralltag mit Hilfe digitaler Prozesse nicht nur erheblich vereinfachen, mittlerweile ist auch die ortsunabhängige Betreuung kleiner und großer Immobilienbestände möglich. Softwarelösungen wie die DOMUS Cloud Solution, die vom Digitalisierungsspezialisten DOMUS in Kooperation mit der fly-tech Cloud GmbH angeboten wird, ermöglichen die Verwaltung in Echtzeit von jedem Ort der Erde – die einzige Voraussetzung hierfür ist eine Internetverbindung.

Durch die mittlerweile einjährige Kooperation mit dem Digitaldienstleister fly-tech Cloud GmbH mit Sitz in Friedberg bei Augsburg ist es dem Münchner Softwareunternehmen DOMUS gelungen, sämtliche digitalen Dienstleistungen für die Verwalterbranche ohne qualitative Abstriche über eine Cloud-Lösung anzubieten. Da die Anwendung zentral aus einem Rechenzentrum bereitgestellt wird, ist der Zugriff von überall aus möglich. Sei es vom Büro, im Home-Office oder von unterwegs – mit jedem Endgerät (zum Beispiel Handy, Tablet oder Notebook) haben Verwalter Zugriff auf ihren eigenen IT-Arbeitsplatz inklusive ihrer DOMUS-Software und Microsoft Office.

Transparent und kalkulierbar

Statt Hard- und Software zu kaufen, “mieten” die Kunden mit der DOMUS Cloud Solution einen IT-Arbeitsplatz aus der Cloud, der keine Wünsche an Funktionalität und Sicherheit offenlässt. Voraussetzungen sind lediglich Endgeräte mit aktuellem Windows 10- oder Apple-Betriebssystem und eine stabile Netzwerk- und Internetverbindung. Die Kosten werden pro Nutzer vorab kalkuliert. Das schützt die Anwender auch in finanzieller Hinsicht vor bösen Überraschungen. Übrigens: Anders als IT-Investitionen, die in der Regel über mehrere Jahre abgeschrieben werden müssen, schlägt sich die Nutzungsgebühr für die DOMUS Cloud Solution sofort in den Betriebskosten nieder. Dadurch können im Vergleich zu einer konventionellen Softwarelösung auch Steuervorteile entstehen.

Problemlos erweiterbar

Ein erfolgreiches Unternehmen wächst mit seinen Aufgaben. Das sollte die zugehörige IT auch können. Deshalb ist DOMUS Cloud Solution skalierbar und lässt sich bei steigender Mitarbeiterzahl ganz einfach erweitern. Natürlich erfüllt DOMUS Cloud Solution zudem alle technischen Voraussetzungen, um die DOMUS Cloud Services Navility oder Homecase und vieles mehr in vollem Umfang nutzen zu können.

Höchste Standards für die Sicherheit

Basierend auf Microsoft Azure und in der EU gehostet, erfüllt die innovative Cloud Lösung die weltweit höchsten Sicherheitsstandards (z.B. ISO-27001-Zertifizierung oder Hardware-Hochverfügbarkeit durch redundante Systeme). Zusätzlich sorgen ein Virenschutz, Firewall, eine permanente Systemüberwachung, tägliche Datensicherungsprüfungen, eine monatliche Wartung inklusive Updates sowie eine laufende Anpassung und Optimierung aller Kompo-nenten für Sicherheit im Arbeitsalltag. Dank revisionssicherer E-Mail-Archivierung und zahl-reichen Sicherheitsfunktionen erfüllt die Software-Lösung außerdem die Anforderungen der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen (GoBD) sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Weitere Informa-tionen zum Thema erhalten Interessierte auf den Homepages www.domus-software.de und www.fly-tech-cloud.de

Die DOMUS Software AG mit Sitz in Ottobrunn bei München bietet zukunftsorientierte Haus- und Immobilienverwaltungssoftware. Über die letzten Jahrzehnte hinweg entwickelte das 1974 gegründete Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern innovative Softwarelösungen für die Hausverwaltung. Dabei gehen die Anwendungsbereiche der angebotenen Produkte weit über die Funktionen klassischer ERP-Systeme (Buchen, Mahnen, Abrechnen) hinaus. Neben zahlreichen Mitgliedschaften in immobilienwirtschaftlichen Verbänden ist die DOMUS zertifizierter Softwarepartner der DATEV.

