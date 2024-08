Immomio launcht neues Produkt UVI Control

Die Hamburger Immomio GmbH erweitert ihr Portfolio um ein neues Produkt: UVI Control. Wohnungsunternehmen bekommen damit eine professionelle Lösung, um ihrer Pflicht, die unterjährigen Verbrauchsinformationen (UVI) an ihre Mieter weiterzugeben, nachzukommen.

Seit 2015 verfolgt Immomio die Vision, den gesamten Lebenszyklus von Immobilien zu digitalisieren. Mit der Immomio 360° Plattform und ihren integrierten Softwareprodukten können Wohnungsunternehmen ihre Mieterkommunikation und Prozesse Ende-zu-Ende digitalisieren, von der Wohnungsvermietung über den Mietvertragsabschluss bis hin zur Meldung von Schäden über die Mieterapp und das Mieterportal. Auch für die Übermittlung der verpflichtenden unterjährigen Verbrauchsinformation (UVI) haben die Hamburger nun eine Lösung entwickelt.

Ganzheitlich und rechtskonform

UVI Control ist eine ganzheitliche und rechtskonforme Lösung für die effiziente Abwicklung der UVI. Sie beinhaltet eine Datenbank zur Speicherung, Aggregation und Zusammenführung von UVI- und Stammdaten sowie die automatisierte monatliche Bereitstellung dieser Daten. Dafür werden die Verbrauchsdaten von den Messdienstleistern sowie städtischer oder eigener Versorger automatisiert übertragen und importiert. Diese Daten werden angereichert, auf Basis der in Immomio vorliegenden Vertragsdaten dem richtigen Mieter zugeordnet und über einen PDF-Generator im Design des Kunden aufbereitet. Die Verbrauchsdaten stehen sowohl als PDF-Dokument als auch im Rohdatenformat zur Verfügung und können so zum Beispiel in einer Mieterapp visualisiert werden. Für Mieter, die aktuell noch nicht für die Mieterapp registriert sind, wird automatisch ein Versand des generierten PDFs als Brief über die Deutsche Post ausgelöst.

Mehrwert ohne Zusatzarbeit

„UVI Control stellt die Verbräuche einfach und intuitiv dar und liefert mit Vergleichswerten aus dem Vormonat wichtige Impulse an die Mieter zum Energiesparen. Vermieter erfüllen mit dem neuen Produkt nicht nur ihre Pflicht, sondern können Mietern ohne zusätzliche Arbeit einen Mehrwert bieten“, sagt Nicolas Jacobi, Geschäftsführer der Immomio GmbH.

Immomio ist Deutschlands größtes PropTech-Unternehmen in der Wohnungswirtschaft und mit seiner 360° Plattform Marktführer für digitale Vermarktung, Interessentenmanagement und Mieterapps. Mit über 2 Mio. verwalteten Mieteinheiten ist Immomio Treiber der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft.

