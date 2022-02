Immunbooster zum Frühjahrsstart im Hosentaschenformat

Vit2go IMMUNITY für unterwegs und für zu Hause

Zur täglichen Stärkung des Immunsystems und Wohlfühlempfinden kann Vit2go IMMUNITY mit einem breitgefächerten Vitamin-Mix, Zink und Aminosäure beitragen. Diese ideale Nahrungsergänzung überzeugt durch einen natürlichen Orangengeschmack, ist zu 100% vegan, laktosefrei und frei von Gentechnik.

Das innovative IMMUNITY-Getränkepulver von Vit2go vereint über 300 mg Vitamin C aus Acerola mit Vitamin D, K und Zink. Die zusätzlich enthaltenen Mineralstoffe, Aminosäuren und Spurenelemente sind ideal aufeinander abgestimmt, um so ihre ganze Wirkung zu entfalten. Die strapazierfähigen Sachets können problemlos in die Hosentasche gepackt und unterwegs eingenommen werden. Die recyclebaren Standbodenbeutel dagegen, mit insgesamt 25 Portionen, eignen sich optimal für zu Hause oder fürs Büro.

Einfach den Sachetinhalt oder einen Dosierlöffel mit ca. 10 Gramm in eine Tasse oder Glas geben und mit 200 Wasser oder Saft aufrühren. Fertig! Um das Immunsystem bestmöglich zu stärken, sollten 14 Tage lang eine Portion täglich eingenommen werden. Purer veganer Genuss für ca. 80 bis 90 Cent pro Glas. Vit2go IMMUNITY ist in Apotheken, Drogeriemärkten und in Onlineshops erhältlich.

Der Extra-Kick für jeden Tag

Vit2Go IMMUNITY unterstützt die normale Funktion des Immunsystems und kann so Erkältungen vorbeugen. Zusätzlich wird der Stoffwechsel aktiviert, die Zellen dank Zink vor oxidativem Stress geschützt und das enthaltene Piperin sorgt für eine gute Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe. Ingwer wird schon immer als Heilpflanze verwendet, um die Verdauung zu fördern und Magenbeschwerden und Übelkeit zu behandeln. Einige der im Ingwer enthaltenen Scharfstoffe haben eine starke antioxidative und entzündungshemmende Wirkung.

Alle Zutaten in IMMUNITY wurden sorgfältig und basierend auf akademischen Studien ausgewählt und haben einen hohen Reinheitsgrad. Die Vit2go-Produkte werden in Deutschland hergestellt. Der Fokus liegt auf Natürlichkeit, Effektivität und höchster Qualität der Produkte.

Eine gute Versorgung der Körperzellen mit Mikronährstoffen, also Vitamine und Spurenelemente, spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit. Wir müssen sie regelmäßig und in ausreichender Menge über eine gesunde Ernährung aufnehmen. Vielen Menschen fällt es im Alltag schon aus Zeitgründen aber nicht leicht, sich optimal zu ernähren. Mit Vit2go kann die tägliche Versorgung mit Mikronährstoffen ganzheitlich optimiert werden.

An die Zukunft der Umwelt denken

Vit2go steht in enger Kooperation mit der Organisation Trees for the Future. Eine Gesellschaft die sich für die effiziente Neubepflanzung von Wäldern in Afrika einsetzt.

Über Vit2go

Seit 2014 bietet das in Spanien, unter deutscher Leitung, ansässige Unternehmen MAD Ventura S.L. unter der Marke Vit2go gesunde, innovative Trinkpulver mit essentiellen Vitaminen und vitalisierenden Mineralien im Premiumbereich. Bislang in Spanien, Malta, UK und USA erhältlich ist das Unternehmen auch im deutschsprachigen Raum aktiv.

