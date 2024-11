IMO startet mit Keramikschutz für alle

IMO Car Wash bringt den Keramikschutz zum Aufwaschen nun sukzessive an alle deutschen Standorte

Düsseldorf, 14. November 2024 – IMO Car Wash, der weltweit größte Anbieter von Waschstraßen, gibt den bundesweiten Rollout seines Premium-Waschprogramms „Ceramic XTR“ bekannt. Die neueste Entwicklung vom IMO Car Wash bildet auf dem Fahrzeug einen transparenten Schutzschild gegen die täglichen Herausforderungen des Straßenverkehrs – von schädlichen UV-Strahlen über aggressiven Straßenschmutz bis hin zu saurem Regen.

Nach einer erfolgreichen Pilotphase an ausgewählten Standorten bringt IMO Car Wash nun seine Innovation Ceramic XTR flächendeckend auf den deutschen Markt. Ab sofort ist das Produkt an über 170 Standorten verfügbar.

Hightech-Schutz für jede Oberfläche

Die innovative Formel von Ceramic XTR bildet einen unsichtbaren, aber hochwirksamen Schutzschild gegen die täglichen Herausforderungen des Straßenverkehrs. Von schädlichen UV-Strahlen über aggressiven Straßenschmutz bis hin zu saurem Regen – Ceramic XTR bietet umfassenden Schutz, der weit über das hinausgeht, was herkömmliche Wachse in Waschstraßen leisten können.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Ceramic XTR ist seine Vielseitigkeit. Die Beschichtung haftet nicht nur auf allen Lackierungen, sondern auch auf Vinylfolien, Lackschutzfolien, Karbonfasern und pulverbeschichteten Oberflächen. Dies macht Ceramic XTR zur idealen Lösung für Besitzer von Fahrzeugen mit speziellen Veredelungen.

Ceramic XTR: Exklusiv bei IMO

Carsten Karasch, Geschäftsführer der IMO Autopflege GmbH, betont die Einzigartigkeit des Produkts: „Mit dem bundesweiten Rollout von Ceramic XTR setzen wir neue Maßstäbe in der Autowäsche. Es ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung, maßgeschneidert für Autobesitzer, die nur das Beste für ihr Fahrzeug wollen“.

Ceramic XTR wurde mit modernster Oberflächentechnologie und innovativen Inhaltsstoffen entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Es ist das neueste und hochwertigste Programm im exklusiven IMO-Sortiment, das auch die beliebten Produkte „Triple Foam“ und „Ultra HD“ umfasst.

Erlebnis Autowäsche neu definiert

IMO Car Wash lädt Autobesitzer ein, die Zukunft der Fahrzeugpflege selbst zu erleben. An allen teilnehmenden Standorten können Kunden Ceramic XTR als Teil des umfassenden Waschprogramms testen. Mit der neuen IMO-App lässt sich der Waschvorgang bequem planen und bezahlen, während kostenfreie zusätzliche Services wie manuelle Vorwäsche und Hochleistungssauger das Pflegeerlebnis abrunden.

Über IMO:

Die IMO Car Wash Group ist mit rund 700 Autowaschanlagen weltweit der größte Anbieter in diesem Bereich. Gegründet 1965 in Deutschland als Lizenznehmer der Patente von Weigele und Sulzberger, betreibt der Konzern heute Waschstraßen in 12 Ländern im Herzen Europas und Australiens. In Deutschland sorgt die Tochtergesellschaft IMO Autopflege GmbH, mit Verwaltungszentrale in Düsseldorf, an etwa 280 Standorten unter der Marke IMO Car Wash für professionelle wie nachhaltige Fahrzeugpflege. Allein in Deutschland werden jährlich rund 10 Millionen Fahrzeuge gewaschen.

Seit 2020 gehört die IMO Car Wash Group zur Driven Brands™-Familie, NASDAQ-gelistet und ansässig in Charlotte, North Carolina, USA. Driven Brands ist das größte Unternehmen für Kfz-Dienstleistungen in Nordamerika und bietet eine breite Palette an Services für Privat- und Geschäftskund*innen an, darunter Autowäschen, Ölwechsel, Glasdienstleistungen, Reparaturen, Lackierungen und vieles mehr.

Firmenkontakt

IMO Car Wash

Iain White-Duncan

Amersham Hill 35-37

HP13 6NU High Wycombe

+44 (0)7834 677350



https://www.imocarwash.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Jennifer Münster

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 21



https://elementc.de/